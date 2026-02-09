สมุทรปราการแตก! “พรรคประชาชน” กวาดเรียบ 7 เขต “ภูมิใจไทย” เบียด 1 ที่นั่ง เพื่อไทยกินแห้ว
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดสมุทรปราการ อย่างไม่เป็นทางการ ครบทั้ง 8 เขตเลือกตั้ง ภายหลังนับคะแนนไปแล้วร้อยละ 94.53 ภาพรวมปรากฏว่า พรรคประชาชน สร้างผลงานโดดเด่นกวาดชัยชนะไปได้มากที่สุดถึง 7 เขตเลือกตั้ง ในขณะที่ พรรคภูมิใจไทย สามารถแทรกชิงเก้าอี้มาได้ 1 เขต ส่วนพรรคเพื่อไทยที่เคยประกาศเป้าหมายทวงคืนพื้นที่ ไม่สามารถชนะในเขตใดเลย
สำหรับรายชื่อผู้ชนะการเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขต จังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 8 เขต มีดังนี้:
-
เขตเลือกตั้งที่ 1: นางสาวพนิดา มงคลสวัสดิ์ (พรรคประชาชน) ได้ 43,099 คะแนน
-
เขตเลือกตั้งที่ 2: นางสาวรัชนก สุขประเสริฐ (พรรคประชาชน) ได้ 39,027 คะแนน
-
เขตเลือกตั้งที่ 3: นายพิชัย แจ้งจรรยาวงศ์ (พรรคประชาชน) ได้ 41,590 คะแนน
-
เขตเลือกตั้งที่ 4: นายชนสิษฎ์ ยอดฉิม (พรรคประชาชน) ได้ 43,764 คะแนน
-
เขตเลือกตั้งที่ 5: นางสาวนิตยา มีศรี (พรรคประชาชน) ได้ 50,599 คะแนน
-
เขตเลือกตั้งที่ 6: นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ (พรรคภูมิใจไทย) ได้ 35,606 คะแนน
-
เขตเลือกตั้งที่ 7: นายบุญเลิศ แสงพันธุ์ (พรรคประชาชน) ได้ 45,978 คะแนน
-
เขตเลือกตั้งที่ 8: นายเทพฤทธิ์ ภาษี (พรรคประชาชน) ได้ 39,158 คะแนน
ในส่วนของคะแนนบัญชีรายชื่อ (Party List) พรรคประชาชนมาเป็นอันดับ 1 ด้วยคะแนนรวม 339,953 คะแนน ตามมาด้วยพรรคภูมิใจไทย 118,082 คะแนน และพรรคเพื่อไทย 92,118 คะแนน
ผลการออกเสียงประชามติในหัวข้อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ชาวสมุทรปราการส่วนใหญ่ลงมติ “เห็นชอบ” จำนวน 509,907 คะแนน ทิ้งห่างฝ่ายไม่เห็นชอบที่มีเพียง 182,202 คะแนน ทั้งนี้ผลคะแนนดังกล่าวยังเป็นผลอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งต้องรอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการต่อไป
ติดตาม The Thaiger บน Google News: