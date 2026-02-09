ลิซ่า ภคมน จวกนักการเมืองใต้โง่หรือชั่ว บิดเบือนข้อมูลประชามติ โยงแก้ ม.112
ลิซ่า ภคมน จวกนักการเมืองใต้ โง่จริงหรือชั่วช้า ปล่อยชาวบ้านเข้าใจผิดปมประชามติ จงใจบิดเบือนข้อมูลโยงแก้ ม.112 หวังแค่คะแนนเสียงแต่ถ่วงความเจริญประเทศ
วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2569) ลิซ่า ภคมน หนุนอนันต์ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ออกมาโพสต์ข้อความหลัง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยผลการเลือกตั้งปี 2569 อย่างไม่เป็นทางการ พรรคภูมิใจไทยนำโด่ง 10 ล้านคะแนน จ่อกวาด สส. แบ่งเขต 174 คน ทิ้งห่างพรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทย ส่วนผลการนับคะแนนออกเสียงประชามติ คนลงคะแนนเสียงเห็นชอบกว่า 19 ล้านเสียง
ล่าสุด ลิซ่า ภคมน ร่ายยาวระบายความในใจหลังเห็นคะแนนออกเสียงประชามติในพื้นที่ภาคใต้ ระบุว่า “[ประชามติ !!!!!.]
พูดตรง ๆ นะการไม่ได้ สส. เขตในภาคใต้เป็นสิ่งที่ประเมินได้อยู่แล้ว ไม่เสียใจแค่เสียดาย และเราต้องทำงานอย่างหนักเพื่อทำลายกรอบวัฒนธรรมทางการเมืองความเชื่อทางการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเรียก
แต่การที่ผลประชามติออกมาไม่เห็นชอบอันนี้ นักการเมืองในภาคใต้คุณต้องรับผิดชอบร่วมกัน ตลอดการหาเสียงพวกคุณไม่พยายามทำงานความคิดกับประชาชนเลย คุณไม่พยามจะยกระดับความเข้าใจทางการเมืองเลย แม้แต่ตัวเต็งภาคใต้พอพูดเรื่องประชามติ ดันเบี่ยงประเด็นไปเรื่องสถาบัน
คุณไม่มีความรู้จริงหรือคุณจงใจทำให้ประชาชนเข้าใจผิด หลายพื้นที่บอกให้กาไม่เห็นชอบเลยด้วยซ้ำ เพราะบอกว่าการเห็นชอบเท่ากับให้แก้ 112
พวกคุณโง่จริงหรือชั่วช้าถ่วงรั้ง!!!! การรณรงค์หาเสียงของพวกคุณ คุณทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาแค่คะแนนเสียงของคุณเอง แต่คุณไม่เคยพยายามทำเพื่อเปลี่ยนแปลงอะไรเลย คุณจะเอาหน้าที่ไหนไปภูมิใจวะ”
จากนั้นเจ้าตัวคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า “ประชามติก็ไม่ให้ความเข้าใจกับประชาชน เผลอ ๆ ไอบางคนที่ชนะมายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคืออะไร สังเวช”
“คนที่คอมเมนต์ว่าดิฉันไม่สุภาพ คุณฟังนะผู้แทนราษฎร คือฝ่ายนิติบัญญัติการไม่เข้าใจซึ่งคำถามประชามติเลย คุณควรยกย่องเขาเหล่านั้นเหรอ คุยกันในประเด็นเข้าใจในหลัก อย่ามั่วเหวี่ยงแห ในฐานะประชาชนพวกคุณก็ควรคาดหวังความรู้และจิตสำนึกของผู้แทนที่จะเข้าไปทำานนิติบัญญัติ”
“คนเป็นนักการเมือง มีเหตุผลอะไรที่จะไม่รณรงค์ให้เราอยู่ภายใต้กติกาเดียวกัน เรามีเหตุผลอะไรจะเพิ่มมือไม้ให้องค์กรอิสระมาขจัดการเมืองที่มาจากประชาชน คุณไม่ต้องคิดเรื่อง ส้ม น้ำเงิน ฟ้า แดง เอาแค่สายตาที่เป็นธรรมคุณไม่อยากอยู่ภายใต้กติกาที่ปกติเหรอ กกต.ที่ไม่ใช่เครื่องมือการเมือง ปปช.ที่ไม่ยึดโยงกับประชาชน คุณไม่ต้องการเหรอ เอาแค่นี้”
