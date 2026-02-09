ชาวปากีดีใจ ได้ชักว่าวบนหลังคา หลังทางการปลดแบน “เทศกาลว่าว”
ชาวปากีดีใจ ร่วมกันชักว่าวบนหลังคา ทางการปลดแบนเทศกาลบะซันต์ ในรอบ 19 ปี จากที่เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตเทศกาลดังกล่าว
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว CNA รายงานว่า ประชาชนรวมตัวกันเล่นว่าวในเทศกาลว่าวหรือเทศกาลบะซันต์ในลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน เป็นครั้งแรกในรอบ 19 ปี หลังจากที่เทศกาลดังกล่าวถูกแบนไปเนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัย
โดยเทศกาลดังกล่าวถูกแบนในปี 2550 เนื่องจากมีประชาชน ใช้เชือกว่าวแบบเชือกเคลือบผงแก้วหรือเชือกโลหะ และทำให้มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ถูกเชือกบาดเสียชีวิตหลายราย รวมถึงการยิงปืนขึ้นฟ้า และเชือกว่าวไปพัน สายไฟแรงสูง ทำให้เกิดไฟไหม้ นำไปสู่ความสูญเสีย จนทำให้รัฐบาลตัดสินใจแบนเทศกาลดังกล่าวในที่สุด
อย่างไรก็ตามมาในปีนี้ทางการอนุญาตให้ประชาชนกลับมาเล่นว่าวในเทศกาลบะซันต์ได้อีกครั้ง โดยอนุญาตให้เล่นได้ 3 วัน และเพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัยมากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียอีก
โดยทางการได้ใช้คิวอาร์โค้ดในการติดตามว่าว และสั่งยึดว่าวที่ใช้วัสดุต้องห้าม รวมถึงให้ผู้ใช้จักรยานยนต์ติดอุปกรณ์ป้องกันเพื่อไม่ให้ถูกสายว่าวบาดด้วย
สำหรับเทศกาลว่าวนั้น เป็นเทศกาลที่ประชาชนจะรวมตัวกันบนหลังคาและเล่นว่าว นอกจากนี้ยังมีประเพณีต่อสู้ว่าวด้วยแข่งกันว่าฝ่ายใดจะตัดเชือกว่าวของอีกฝ่ายได้ก่อน
