ผลเลือกตั้ง 69 ขอนแก่น สส. 11 เขต ไม่เป็นทางการ
ผลการเลือกตั้ง 2569 จังหวัดขอนแก่น 11 เขต เพื่อไทย ภูมิใจไทย กล้าธรรม ได้คนละ 3 เขต ประชาชน 2 เขต
รายงานผลการเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น อย่างไม่เป็นทางการ 11 เขตเลือกตั้ง ข้อมูล ณ เวลา 03.57 น. นับคะแนนแล้ว ร้อยละ 94.81%
ขอนแก่น เขต 1
นายวีรนันท์ ฮวดศรี พรรคประชาชน 33,395 คะแนน
ขอนแก่น เขต 2
นายอิทธิพล ชลธราศิริ พรรคประชาชน 41,012 คะแนน
ขอนแก่น เขต 3
นายเอกชัย สืบสารคาม พรรคกล้าธรรม 27,524 คะแนน
ขอนแก่น เขต 4
นายรุ่งโรจน์ เย็นสบาย พรรคเพื่อไทย 39,810 คะแนน
ขอนแก่น เขต 5
นายปราชญา หงอกชัย พรรคกล้าธรรม 35,451 คะแนน
ขอนแก่น เขต 6
นายวิศรุต ปู่เพ็ง พรรคภูมิใจไทย 43,245 คะแนน
ขอนแก่น เขต 7
นายสุรพจน์ เตาะเจริญสุข พรรคเพื่อไทย 32,885 คะแนน
ขอนแก่น เขต 8
นายธนิก มาสีพิทักษ์ พรรคกล้าธรรม 33,294 คะแนน
ขอนแก่น เขต 9
นายณัฐพล กลุ่มเหรียญทอง พรรคเพื่อไทย 41,614 คะแนน
ขอนแก่น เขต 10
นายพชรกร อรรณนพพร พรรคภูมิใจไทย 36,642 คะแนน
ขอนแก่น เขต 11
นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ พรรคภูมิใจไทย 97,904 คะแนน
คะแนนบัญชีรายชื่อ
อันดับ 1 เพื่อไทย 269,898 คะแนน 28.60%
อันดับ 2 ประชาชน 251,911 คะแนน 26.69%
อันดับ 3 ภูมิใจไทย 120,318 คะแนน 12.75%
