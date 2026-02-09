ข่าวการเมือง

ปทุมฯ เขต 7 วุ่น ประท้วงขาดความโปร่งใส นับใหม่พรรคส้มพลิกชนะพรรคน้ำเงิน

เผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 09:15 น.
ปทุมธานี เขต 7 วุ่น นักศึกษาประท้วงให้นับคะแนนใหม่เพราะขาดความโปร่งใส ก่อนนับใหม่พบว่าพรรคส้มพลิกชนะพรรคน้ำเงิน

เกิดเหตุวุ่นวาย ที่หน่วยนับคะแนนเลือกตั้ง เขต 7 จังหวัดปทุมธานี ภายในหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เกิดเหตุความวุ่นวาย หลังจากที่ประชาชนและนักศึกษารวมตัวกันเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่

โดยตั้งข้อสังเกตถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจขาดความโปร่งใส เนื่องจากประชาชนถูกจำกัดไม่ให้เข้าไปติดตามหรือสังเกตการณ์ ทั้งที่ควรมีสิทธิร่วมตรวจสอบระหว่างนับคะแนน นอกจากนี้ยังพบว่ามีถุงดำปิดบังกล้องวงจรปิดภายในจุดนับคะแนนดังกล่าว ก่อนที่เจ้าหน้าจะนำถุงออกตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุดประมาณตี 5 เจ้าหน้าที่ได้เริ่มดำเนินการนับคะแนนใหม่ โดยมีนักศึกษาเข้ามาช่วยนับ โดย อาจารย์เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กอัปเดตความคืบหน้าของหน่วยดังกล่าวว่า อาจารย์ครับ ฝากเป็นกระบอกเสียงให้หน่อยครับ ปทุมเขต 7 นับคะแนนใหม่ ส้ม ชนะขาดลอย จากครั้งแรก ภท.54% ปชช.31% ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้ด้วยนะครับ โกงกันขนาดนี้ ต้องมีคนติดคุกไหมครับ”

พร้อมแสดงความเห็นต่อด้วยว่า “ผมว่า พรรคประชาชน อย่าพึ่งถอดใจหมดแรง ควรไล่จี้ กกต. ขอนับคะแนนใหม่อีกหลายๆ เขตเลย โดยเฉพาะพวกเขตที่ไม่หันบัตรออกมาให้คนดู ตอนนับคะแนนเนี่ย”

