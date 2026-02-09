ผลเลือกตั้งอุบลราชธานี 69 สส. 11 เขต อย่างไม่เป็นทางการ
อุบลราชธานี ผลเลือกตั้ง 2569 ไม่เป็นทางการ “ไทรวมพลัง” ผงาด4 ที่นั่ง “เพื่อไทย” ฐานแตกเหลือ 3 “ภูมิใจไทย” เจาะไข่แดงสำเร็จ 4 เขต
ผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 11 เขต อย่างไม่เป็นทางการ ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ “ช้างชนช้าง” ของภาคอีสาน ผลพลิกล็อกครั้งใหญ่พรรคไทรวมพลัง(หรือพรรคเพื่อไทรวมพลังเดิม) ภายใต้การนำของตระกูล “หวังศุภกิจโกศล” ได้ 4 เขต เบียดแชมป์ตลอดกาลอย่าง พรรคเพื่อไทย ที่เหลือเก้าอี้เพียง 3 เขต ในขณะที่ พรรคภูมิใจไทย ก็สามารถเจาะพื้นที่สำคัญได้สำเร็จ 4 เขต
รายชื่อว่าที่ สส. อุบลราชธานี (อย่างไม่เป็นทางการ) ทั้ง 11 เขต
พรรคไทรวมพลัง 4 ที่นั่ง
-
เขต 2: นายณรงค์ชัย วีระกุล 33,858 คะแนน
-
เขต 3: นางพิมพกาญจน์ พลสมัคร 41,261 คะแนน
-
เขต 9: นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล 33,038 คะแนน
-
เขต 10: นายสมศักดิ์ บุญประชม 59,424 คะแนน
พรรคเพื่อไทย 2 ที่นั่ง
-
เขต 1: นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ 29,779 คะแนน
-
เขต 4: นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี 35,628 คะแนน
- เขต 6: นางสาวธัญธารีย์ สันตพันธุ์ 31,887 คะแนน
พรรคภูมิใจไทย 5 ที่นั่ง
- เขต 5: นายสุทธิชัย จรูญเนตร 46,827 คะแนน
- เขต 7: นางสาวสุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ 42,705 คะแนน
- เขต 8: นางสาวแนน สมชัย 31,738 คะแนน
- เขต 11: นางสาวตวงทิพย์ จินตะเวช 54,260 คะแนน
