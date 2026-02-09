“ทาคาอิจิ” นายกหญิง ชนะเลือกตั้งญี่ปุ่นแลนด์สไลด์ กวาดที่นั่งในสภา 316 ที่นั่ง
ซานาเอะ ทาคาอิจิ สตรีเหล็ก ชนะเลือกตั้งญี่ปุ่นแลนด์สไลด์ กวาดที่นั่งในสภา 316 ที่นั่ง จับตาความสัมพันธ์ระหว่าง จีน-ญุี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว BBC ได้รายงานว่า ซานาเอะ ทาคาอิจิ จากพรรคเสรีประชาธิปไตย หรือ LDP ชนะเลือกตั้งญี่ปุ่นอย่างถล่มทลาย หลังจากที่พรรค LDP เพียงพรรคเดียวได้ที่ในสภา 316 ที่นั่งในสภา จาก 465 ที่นั่ง ขณะที่พรรคฝ่ายค้านจะได้ที่นั่งรวมๆกัน 113 ที่นั่ง
“เราได้เน้นย้ำมาโดยตลอดถึงความสำคัญของนโยบายการคลังที่มีความรับผิดชอบและเชิงรุก เราจะให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของนโยบายการคลัง และจะเดินหน้าลงทุนในส่วนที่จำเป็น” ทาคาอิจิ ให้สัมภาษณ์หลังจากที่สื่อเผยว่าเธอน่าจะเป็นผู้ชนะเลือกตั้งในรอบนี้
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 69 ซานาเอะ ทาคาอิจิ ประกาศยุบสภาและเลือกตั้งใหม่เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 69 ที่ผ่านมา โดยผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่าการประกาศยุบสภาในครั้งนี้ เป็นการฉวยโอกาสของพรรคเสรีประชาธิปไตย ที่จะเพิ่มจำนวน สส. ในพื้นที่สภา
หลังจากที่ทางพรรคเจอวิกฤติศรัทธาและความนิยมมาอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่ทาคาอิจิจะเข้าดำรงตำแหน่ง ซึ่งในช่วงที่นายกหญิงนั่งเก้าอี้ เธอได้รับเสียงเห็นชอบจากประชาชนเป็นอย่างมาก และคะแนนนิยมขยับขึ้นมาประมาณร้อยละ 70
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นายกหญิงญี่ปุ่น ประกาศยุบสภา เตรียมเลือกตั้งใหม่ 8 ก.พ.
- จับตาญี่ปุ่นจ่อยุบสภา เลือกตั้งใหม่ หลังคะแนนนิยม “ซานาเอะ ทาคาอิจิ” พุ่งสูงกว่า 75%
- “ทาคาอิจิ” โชว์ลีลาตีกลองชุดต้อนรับ “อีแจมยอง” หวังพลิกโฉมความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ผ่านเพลง K-pop
ติดตาม The Thaiger บน Google News: