ข่าว

“ไอซ์ รักชนก” ชวนเกาะติดผลนับคะแนนหน้างาน ฝากจับตาเป็นพิเศษ 3 เขต

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 08 ก.พ. 2569 20:40 น.| อัปเดต: 08 ก.พ. 2569 20:40 น.
82

รักชนก พรรคประชาชน ปลุกระดมผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่าเพิ่งกลับบ้าน! ชวนไปรวมตัวสังเกตการณ์นับคะแนนที่คูหา เน้นย้ำหน่วยไหนคนน้อยยิ่งต้องไปเฝ้า พร้อมลิสต์สิ่งของจำเป็น โดยเฉพาะไฟฉายกระบอกใหญ่เผื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน ฝากจับตาเป็นพิเศษ 3 เขตยุทธศาสตร์ ชลบุรี-กำแพงเพชร-พะเยา

หลังสิ้นสุดเวลาลงคะแนนเลือกตั้งและออกเสียงประชามติเมื่อเวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา (8 ก.พ. 69) บรรยากาศการนับคะแนนในหลายพื้นที่เริ่มเป็นไปอย่างคึกคัก ล่าสุด น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ “ไอซ์” ผู้สมัครจากพรรคประชาชน ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันเป็น “ตาสับปะรด” ป้องกันความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในช่วงการนับคะแนน

รักชนกได้ให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่จะเดินทางไปสังเกตการณ์การนับคะแนน โดยเน้นย้ำถึงความพร้อมของอุปกรณ์ที่อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนของความโปร่งใส ดังนี้:

1.แบตเตอรี่มือถือและแบตสำรองต้องเต็ม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตั้งกล้องบันทึกภาพและวิดีโอตลอดการนับคะแนน

2.ไฟฉายกระบอกใหญ่ สิ่งนี้เน้นเป็นพิเศษเพื่อรับมือกรณี “ไฟดับ” ระหว่างการนับคะแนน ซึ่งเคยเป็นประเด็นถกเถียงในอดีต

3.เก้าอี้พกพา เตรียมไว้สำหรับกรณีที่ต้องนั่งรอสังเกตการณ์เป็นเวลานานจนถึงช่วงดึก

4. ความกล้า หากพบเห็นความผิดปกติในการขีดคะแนนหรือการวินิจฉัยบัตร ต้องรีบทักท้วงและบันทึกวิดีโอไว้เป็นหลักฐานทันที

ไอซ์ รักชนก ใส่เสื้อลิเวอร์พูล ปั่นจักรยานมาใช้สิทธิ์ ลั่น ตื่นเต้นจนนอนไม่หลับ-1
ภาพจาก : FB Amarin News

ย้ำทุกคะแนนมีค่า “แพ้ 4 คะแนนก็คือแพ้”

รักชนก ได้ระบุเหตุผลที่ประชาชนต้องออกมาช่วยกันเฝ้าหีบว่า ในระบบการเลือกตั้งครั้งนี้คะแนนเพียงน้อยนิดสามารถชี้ชะตาการจัดตั้งรัฐบาลได้ “สส.เขต แพ้ 4 คะแนน ก็คือแพ้ โหวตนายกขาด สส. คนเดียวก็คือจบ” นอกจากนี้เธอยังได้ฝากให้แฟนคลับและประชาชนช่วยจับตาเป็นพิเศษในเขตพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงและน่ากังวล ได้แก่ ชลบุรี เขต 1, กำแพงเพชร เขต 1 และ พะเยา เขต 1 เพื่อให้มั่นใจว่าคะแนนทุกเสียงจะได้รับการนับอย่างเที่ยงธรรม

ขณะนี้ บรรยากาศการนับคะแนนในหลายหน่วยเลือกตั้งเริ่มปรากฏภาพประชาชนนำเก้าอี้สนามและไฟฉายไปรอเฝ้าสังเกตการณ์ตามคำแนะนำดังกล่าวแล้ว ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยอย่างเข้มงวด.

พกไฟฉายไปด้วย&quot; รุกชนก เผย 4 สิ่งจำเป็นสำหรับผู้เฝ้าระวังการเลือกตั้ง
แฟ้มภาพ Facebook @nanaicez112

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

เปิดชื่อ 27 สส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาชน ไอซ์ รักชนก อาจไม่ได้เข้าสภา

27 นาที ที่แล้ว
อัปเดตผลเลือกตั้ง 69 พรรคเพื่อไทย ข่าวการเมือง

ผลคะแนน พรรคเพื่อไทย สส.เขต-บัญชีรายชื่อ เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลเลือกตั้งทั่วไป 2569 ประชาธิปัตย์ ข่าวการเมือง

ผลคะแนน พรรคประชาธิปัตย์ สส.เขต-บัญชีรายชื่อ เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชนนพัฒฐ์” นำลิ่วเลือกตั้ง จ.สงขลา แม้ถูก ปปง. ยึดทรัพย์เอี่ยวเว็บพนัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ไอซ์ รักชนก” ชวนเกาะติดผลนับคะแนนหน้างาน ฝากจับตาเป็นพิเศษ 3 เขต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” โพสต์ เราทำดีสุดแล้ว หลังผลคะแนนล่าสุด ตามหลัง “ภท.”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธนกร” มั่นใจ “พรรคภูมิใจไทย” ชนะเลือกตั้งแล้ว เทียบสถิติไม่พลิกโผ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กปน.แจงแล้ว ปมห้ามนักข่าวถ่ายรูปคนมาเลือกตั้ง หลังเสียงติงสนั่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุชาติ ชมกลิ่น” คะแนนทะลุ 4 หมื่น นำแชมป์เก่า เลือกตั้งเขต 1 ชลบุรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” เผย กปน.พะเยา แอบหย่อนบัตร กาให้เบอร์ 46 ไม่เกี่ยว “กล้าธรรม”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหตุลอบวางระเบิดบันนังสตา เลือกตั้งยะลา ข่าวอาชญากรรม

ป่วน! บันนังสตา คนร้ายลอบบึ้ม-ยิงปะทะชุดรปภ.เลือกตั้ง ทหารเจ็บ 1 นาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ยุตินับคะแนน “บ้านศรีเกิด” เขต 3 จ.น่าน พบบัตรวินิจฉัยไม่ได้ 69 ใบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูมวยเมืองพิมายวัย 61 ปี ขี่ม้าเลือกตั้ง 69 ข่าวภูมิภาค

ขี่ม้าเข้าคูหา อารมณ์ขันบวกอุดมการณ์ “ครูมวยพิมาย” กลางสมรภูมิเลือกตั้ง 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สีสันเลือกตั้ง 69 บุญต้องสร้างสิทธิก็ต้องใช้ ไวรัล “แตรวงแห่นาคถล่มคูหา”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ลุ้นต่อ! ป.ป.ช. ชงพิจารณาคดี 44 สส.พรรคก้าวไกล ยื่นแก้ ม.112 วันพรุ่งนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สถาบันพระปกเกล้า กางผลโพลเลือกตั้ง 69 ภูมิใจไทยเข้าวิน 151 ที่นั่ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายงานผลประชามติ 2569 ทั่วประเทศ แบบเรียลไทม์ เช็กที่นี่ ข่าวการเมือง

รายงานผลประชามติ 2569 ทั่วประเทศ แบบเรียลไทม์ เช็กที่นี่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประธานสวนดุสิตโพล คาด พรรคประชาชน ได้ 165 ที่นั่ง ชนะเลือกตั้ง 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สีชมพูแบ่งเขตถูกแล้วค่า ข่าว

งามไส้คลิปแฉ “กปน.” หน่วยเลือกตั้งสุดมั่ว ตอบมาได้สีชมพูแบ่งเขตถูกแล้วค่ะ!

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายงานผลเลือกตั้ง 2569 เช็กคะแนนเรียลไทม์ ที่นี่ ข่าวการเมือง

รายงานผลเลือกตั้ง 2569 เช็กคะแนนเรียลไทม์ ที่นี่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กปน.พะเยา รับถูกพรรคการเมืองจ้าง ยันยังไม่ได้หย่อนบัตรลงหีบ ถูกจับได้ก่อน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นิด้าโพล ทำนายผลการเลือกตั้ง สส. กรุงเทพ “ส้ม” กวาดเรียบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศึกชิงชัยในกล่องลงคะแนนญี่ปุ่นไฮเทค ปะทะ ไทยโปร่งใส ในการเลือกตั้งปี 2026 ข่าว

ศึกหีบเลือกตั้ง 69 ไทย VS ญี่ปุ่น วัดกันหมัดต่อหมัด วัสดุ-เทคโนโลยี-งบประมาณ ใครเจ๋งกว่ากัน?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นิด้าโพล เปิดผลสำรวจที่นั่ง สส. หลังปิดหีบเลือกตั้ง 2569

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เว็บเช็กผลเลือกตั้ง-ประชามติ 69 นับคะแนนเรียลไทม์ จาก กกต. เช็กที่นี่ ข่าวการเมือง

เว็บเช็กผลเลือกตั้ง-ประชามติ 69 นับคะแนนเรียลไทม์ จาก กกต. เช็กที่นี่

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 08 ก.พ. 2569 20:40 น.| อัปเดต: 08 ก.พ. 2569 20:40 น.
82
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดชื่อ 27 สส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาชน ไอซ์ รักชนก อาจไม่ได้เข้าสภา

เผยแพร่: 8 กุมภาพันธ์ 2569
อัปเดตผลเลือกตั้ง 69 พรรคเพื่อไทย

ผลคะแนน พรรคเพื่อไทย สส.เขต-บัญชีรายชื่อ เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 8 กุมภาพันธ์ 2569
ผลเลือกตั้งทั่วไป 2569 ประชาธิปัตย์

ผลคะแนน พรรคประชาธิปัตย์ สส.เขต-บัญชีรายชื่อ เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 8 กุมภาพันธ์ 2569

“ชนนพัฒฐ์” นำลิ่วเลือกตั้ง จ.สงขลา แม้ถูก ปปง. ยึดทรัพย์เอี่ยวเว็บพนัน

เผยแพร่: 8 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button