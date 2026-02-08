“ไอซ์ รักชนก” ชวนเกาะติดผลนับคะแนนหน้างาน ฝากจับตาเป็นพิเศษ 3 เขต
รักชนก พรรคประชาชน ปลุกระดมผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่าเพิ่งกลับบ้าน! ชวนไปรวมตัวสังเกตการณ์นับคะแนนที่คูหา เน้นย้ำหน่วยไหนคนน้อยยิ่งต้องไปเฝ้า พร้อมลิสต์สิ่งของจำเป็น โดยเฉพาะไฟฉายกระบอกใหญ่เผื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน ฝากจับตาเป็นพิเศษ 3 เขตยุทธศาสตร์ ชลบุรี-กำแพงเพชร-พะเยา
หลังสิ้นสุดเวลาลงคะแนนเลือกตั้งและออกเสียงประชามติเมื่อเวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา (8 ก.พ. 69) บรรยากาศการนับคะแนนในหลายพื้นที่เริ่มเป็นไปอย่างคึกคัก ล่าสุด น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ “ไอซ์” ผู้สมัครจากพรรคประชาชน ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันเป็น “ตาสับปะรด” ป้องกันความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในช่วงการนับคะแนน
รักชนกได้ให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่จะเดินทางไปสังเกตการณ์การนับคะแนน โดยเน้นย้ำถึงความพร้อมของอุปกรณ์ที่อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนของความโปร่งใส ดังนี้:
1.แบตเตอรี่มือถือและแบตสำรองต้องเต็ม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตั้งกล้องบันทึกภาพและวิดีโอตลอดการนับคะแนน
2.ไฟฉายกระบอกใหญ่ สิ่งนี้เน้นเป็นพิเศษเพื่อรับมือกรณี “ไฟดับ” ระหว่างการนับคะแนน ซึ่งเคยเป็นประเด็นถกเถียงในอดีต
3.เก้าอี้พกพา เตรียมไว้สำหรับกรณีที่ต้องนั่งรอสังเกตการณ์เป็นเวลานานจนถึงช่วงดึก
4. ความกล้า หากพบเห็นความผิดปกติในการขีดคะแนนหรือการวินิจฉัยบัตร ต้องรีบทักท้วงและบันทึกวิดีโอไว้เป็นหลักฐานทันที
ย้ำทุกคะแนนมีค่า “แพ้ 4 คะแนนก็คือแพ้”
รักชนก ได้ระบุเหตุผลที่ประชาชนต้องออกมาช่วยกันเฝ้าหีบว่า ในระบบการเลือกตั้งครั้งนี้คะแนนเพียงน้อยนิดสามารถชี้ชะตาการจัดตั้งรัฐบาลได้ “สส.เขต แพ้ 4 คะแนน ก็คือแพ้ โหวตนายกขาด สส. คนเดียวก็คือจบ” นอกจากนี้เธอยังได้ฝากให้แฟนคลับและประชาชนช่วยจับตาเป็นพิเศษในเขตพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงและน่ากังวล ได้แก่ ชลบุรี เขต 1, กำแพงเพชร เขต 1 และ พะเยา เขต 1 เพื่อให้มั่นใจว่าคะแนนทุกเสียงจะได้รับการนับอย่างเที่ยงธรรม
ขณะนี้ บรรยากาศการนับคะแนนในหลายหน่วยเลือกตั้งเริ่มปรากฏภาพประชาชนนำเก้าอี้สนามและไฟฉายไปรอเฝ้าสังเกตการณ์ตามคำแนะนำดังกล่าวแล้ว ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยอย่างเข้มงวด.
