รายงานผลประชามติ 2569 ทั่วประเทศ แบบเรียลไทม์ เช็กที่นี่

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ก.พ. 2569 18:03 น.| อัปเดต: 08 ก.พ. 2569 18:04 น.
รายงานผลประชามติ 2569 ทั่วประเทศ แบบเรียลไทม์ เช็กที่นี่

เริ่มนับคะแนนประชามติแล้ว กกต. เตรียมรายงานผลไม่เป็นทางการ ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป เช็กผลคะแนนแบบเรียลไทม์ที่นี่

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการออกเสียงประชามติทั่วประเทศ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการลงคะแนนลงแล้วเมื่อเวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่ ได้ดำเนินการปิดหีบรับบัตรเลือกตั้ง และเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของกระบวนการนับคะแนน

ขณะนี้เจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กำลังดำเนินการนับคะแนนในส่วนของผลประชามติ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ประชาชนทั่วประเทศต่างจับตามองและรอคอยผลสรุปว่าจะออกมาในทิศทางใด

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ โดยมีกำหนดการจะเริ่มรายงานผลการเลือกตั้งและผลประชามติอย่างไม่เป็นทางการ ตั้งแต่เวลาประมาณ 18.30 น. เป็นต้นไป

ผลประชามติ 2569 (อย่างไม่เป็นทางการ)

เมื่อเวลา 18.00 น. ทาง กกต. ได้เริ่มรายงานผลประชามติอย่างไม่เป็นทางการเข้ามาเป็นระยะ ปรากฏว่า

  • เห็นชอบ 58 % (7,142 เสียง) / ไม่เห็นชอบ 33 % (4,030 เสียง) / ไม่แสดงความคิดเห็น 1,149 เสียง (บัตรดี 12,321 ใบ และ บัตรเสียทั้งฉบับ 343 ใบ) นับเสร็จแล้ว 0.01%

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

