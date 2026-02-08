สถาบันพระปกเกล้า กางผลโพลเลือกตั้ง 69 ภูมิใจไทยเข้าวิน 151 ที่นั่ง
สถาบันพระปกเกล้า กางผลโพลเลือกตั้ง 69 ภูมิใจไทยเข้าวิน 134-151 ที่นั่ง ตามมาด้วยพรรคประชาชน 128-143 ที่นั่ง
ศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันพระปกเกล้า สำรวจความเห็นเลือกตั้ง 2569 ใครเหมาะสมเป็นนายกฯ คนใหม่ (สำรวจครั้งที่ 3) คิดว่าใครสามารถแก้ปัญหาประเทศได้จริง
นายอนุทิน ชาญวีรกูล พรรคภูมิใจไทย 20.7 % นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ พรรคประชาชน 19.2 % นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย 15.1 % นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์ 12.0 %
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค พรรครวมไทยสร้างชาติ 3.8 % พล.อ.รังษี กิติญาณทรัพย์ พรรคเศรษฐกิจ 2.3 % คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พรรคไทยสร้างไทย 2.0 %
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส พรรคเสรีรวมไทย 1.9 % ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า พรรคกล้าธรรม 1.3 %
โดยคาดการณ์ สส.แบบแบ่งเขต และ สส.แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคภูมิใจไทย สส.เขต 113-130 ที่นั่ง สส.บัญชีรายชื่อ 21 ที่นั่ง รวม 134-151 ที่นั่ง
พรรคประชาชน สส.เขต 100-115 ที่นั่ง สส.บัญชีรายชื่อ 28 ที่นั่ง รวม 128-143 ที่นั่ง
พรรคเพื่อไทย สส.เขต 80-95 ที่นั่ง สส.บัญชีรายชื่อ 20 ที่นั่ง รวม 100-115 ที่นั่ง
พรรคกล้าธรรม สส.เขต 25-35 ที่นั่ง สส.บัญชีรายชื่อ 3 ที่นั่ง รวม 28-38 ที่นั่ง
พรรคประชาธิปัตย์ สส.เขต 10-15 ที่นั่ง สส.บัญชีรายชื่อ 11 ที่นั่ง รวม 21-26 ที่นั่ง
พรรคประชาชาติ สส.เขต 8-10 ที่นั่ง สส.บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง รวม 9-11 ที่นั่ง
พรรคพลังประชารัฐ สส.เขต 3-4 ที่นั่ง สส.บัญชีรายชื่อ 1ที่นั่ง รวม 4-5 ที่นั่ง
พรรคไทยสร้างไทย สส.เขต 1-2 ที่นั่ง สส.บัญชีรายชื่อ 2 ที่นั่ง รวม 3-4 ที่นั่ง
พรรครวมไทยสร้างชาติ สส.เขต 0-1 ที่นั่ง สส.บัญชีรายชื่อ 3 ที่นั่ง รวม 3-4 ที่นั่ง
พรรคเศรษฐกิจ สส.เขต 015 ที่นั่ง สส.บัญชีรายชื่อ 1-2 ที่นั่ง รวม 1-2 ที่นั่ง
พรรคเสรีรวมไทย สส.เขต 0 ที่นั่ง สส.บัญชีรายชื่อ 0-1 ที่นั่ง รวม 0-1 ที่นั่ง
พรรคอื่นๆ สส.เขต 0-5 ที่นั่ง สส.บัญชีรายชื่อ 7 ที่นั่ง รวม 7-12 ที่นั่ง
