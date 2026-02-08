กปน.แจงแล้ว ปมห้ามนักข่าวถ่ายรูปคนมาเลือกตั้ง หลังเสียงติงสนั่น
นักข่าวลงพื้นที่หน่วยเลือกตั้งเมืองทองธานี เจอ กปน. สั่งห้ามเก็บภาพบรรยากาศ อ้างต้องขออนุญาตกองอำนวยการก่อนเพราะกลัวข้อมูลรั่วไหล ด้านสื่อยันไม่ได้เจาะจงข้อมูลส่วนบุคคล แค่สะท้อนความโปร่งใส กกต. เคยย้ำชัดห้ามแค่ “ถ่ายรูปบัตรที่กาแล้ว” เท่านั้น
บรรยากาศการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติในช่วงเช้าวันนี้ (8 ก.พ. 69) ที่จังหวัดนนทบุรีเกิดประเด็นถกเถียงเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เมื่อทีมข่าวรายงานว่าถูกจำกัดสิทธิในการบันทึกภาพปฏิบัติงาน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งบริเวณเมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด สำนักข่าว “ข่าวสด” ระบุ ขณะที่ทีมข่าวกำลังเก็บภาพบรรยากาศประชาชนมาใช้สิทธิอยู่นั้น จู่ๆ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย (กปน.) เข้ามาสั่งระงับการถ่ายภาพ โดยให้เหตุผลว่า “ไม่อนุญาตให้ถ่าย เพราะกลัวข้อมูลหลุด” และไล่ให้สื่อไปขออนุญาตจากกองอำนวยการก่อน
แม้สื่อมวลชนจะพยายามชี้แจงว่า เป็นการถ่ายภาพมุมกว้างรอบๆ หน่วย เพื่อรายงานบรรยากาศความตื่นตัวของประชาชน ไม่ได้มีการซูมใบหน้าบัตรประชาชน หรือเจาะเข้าไปในคูหาอันเป็นความลับ แต่เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวยังคงยืนกรานปฏิเสธ ซึ่งสวนทางกับการปฏิบัติงานในหน่วยเลือกตั้งอื่นๆ ที่สื่อสามารถทำงานได้ตามปกติภายใต้กรอบของกฎหมาย
เปิดระเบียบกกต. อะไรที่ “ห้าม” และ “ทำได้”?
ตามแนวทางปฏิบัติที่สำนักงาน กกต. เคยแถลงและกำชับไว้นั้น สื่อมวลชนและประชาชนสามารถถ่ายภาพบรรยากาศการเลือกตั้งได้เพื่อความโปร่งใส แต่มีข้อห้ามที่สำคัญเพียงไม่กี่ประการ
- ห้ามถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว ไม่ว่าจะถ่ายเล่นหรือโพสต์โซเชียล มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- ห้ามเซลฟี่ในคูหา หรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นทราบว่าเราลงคะแนนให้ใคร
- ห้ามขัดขวางการปฏิบัติงาน แต่การสังเกตการณ์และบันทึกภาพบรรยากาศทั่วไปโดยไม่รบกวนเจ้าหน้าที่ถือเป็นสิทธิที่ทำได้
หลังข่าวนี้แพร่สะพัดออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากต่างตั้งคำถามถึงมาตรฐานการอบรม กปน. ของ กกต.นนทบุรี ว่า มีความเข้าใจในระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ตรงกันหรือไม่ เพราะการอ้างว่า “กลัวข้อมูลหลุด” ในขณะที่สื่อทำหน้าที่รายงานความโปร่งใส อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกระบวนการเลือกตั้งได้.
