กปน.แจงแล้ว ปมห้ามนักข่าวถ่ายรูปคนมาเลือกตั้ง หลังเสียงติงสนั่น

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 08 ก.พ. 2569 20:04 น.| อัปเดต: 08 ก.พ. 2569 20:04 น.
52
ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหา (ภาพจาก @กกต. นนทบุรี)

นักข่าวลงพื้นที่หน่วยเลือกตั้งเมืองทองธานี เจอ กปน. สั่งห้ามเก็บภาพบรรยากาศ อ้างต้องขออนุญาตกองอำนวยการก่อนเพราะกลัวข้อมูลรั่วไหล ด้านสื่อยันไม่ได้เจาะจงข้อมูลส่วนบุคคล แค่สะท้อนความโปร่งใส กกต. เคยย้ำชัดห้ามแค่ “ถ่ายรูปบัตรที่กาแล้ว” เท่านั้น

บรรยากาศการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติในช่วงเช้าวันนี้ (8 ก.พ. 69) ที่จังหวัดนนทบุรีเกิดประเด็นถกเถียงเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เมื่อทีมข่าวรายงานว่าถูกจำกัดสิทธิในการบันทึกภาพปฏิบัติงาน

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งบริเวณเมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด สำนักข่าว “ข่าวสด” ระบุ ขณะที่ทีมข่าวกำลังเก็บภาพบรรยากาศประชาชนมาใช้สิทธิอยู่นั้น จู่ๆ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย (กปน.) เข้ามาสั่งระงับการถ่ายภาพ โดยให้เหตุผลว่า “ไม่อนุญาตให้ถ่าย เพราะกลัวข้อมูลหลุด” และไล่ให้สื่อไปขออนุญาตจากกองอำนวยการก่อน

แม้สื่อมวลชนจะพยายามชี้แจงว่า เป็นการถ่ายภาพมุมกว้างรอบๆ หน่วย เพื่อรายงานบรรยากาศความตื่นตัวของประชาชน ไม่ได้มีการซูมใบหน้าบัตรประชาชน หรือเจาะเข้าไปในคูหาอันเป็นความลับ แต่เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวยังคงยืนกรานปฏิเสธ ซึ่งสวนทางกับการปฏิบัติงานในหน่วยเลือกตั้งอื่นๆ ที่สื่อสามารถทำงานได้ตามปกติภายใต้กรอบของกฎหมาย

บรรยากาศเลือกตั้ง 2569
ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหา (Cr.EctThailand)

เปิดระเบียบกกต. อะไรที่ “ห้าม” และ “ทำได้”?

ตามแนวทางปฏิบัติที่สำนักงาน กกต. เคยแถลงและกำชับไว้นั้น สื่อมวลชนและประชาชนสามารถถ่ายภาพบรรยากาศการเลือกตั้งได้เพื่อความโปร่งใส แต่มีข้อห้ามที่สำคัญเพียงไม่กี่ประการ

  • ห้ามถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว ไม่ว่าจะถ่ายเล่นหรือโพสต์โซเชียล มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ห้ามเซลฟี่ในคูหา หรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นทราบว่าเราลงคะแนนให้ใคร
  • ห้ามขัดขวางการปฏิบัติงาน แต่การสังเกตการณ์และบันทึกภาพบรรยากาศทั่วไปโดยไม่รบกวนเจ้าหน้าที่ถือเป็นสิทธิที่ทำได้

หลังข่าวนี้แพร่สะพัดออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากต่างตั้งคำถามถึงมาตรฐานการอบรม กปน. ของ กกต.นนทบุรี ว่า มีความเข้าใจในระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ตรงกันหรือไม่ เพราะการอ้างว่า “กลัวข้อมูลหลุด” ในขณะที่สื่อทำหน้าที่รายงานความโปร่งใส อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกระบวนการเลือกตั้งได้.

ห้ามถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว
ภาพ @สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

