"ชนนพัฒฐ์" นำลิ่วเลือกตั้ง จ.สงขลา แม้ถูก ปปง. ยึดทรัพย์เอี่ยวเว็บพนัน

เผยแพร่: 08 ก.พ. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 08 ก.พ. 2569 21:11 น.
ชนนพัฒฐ์ หรือ สส.กฤต ยังเหนียวแน่น คะแนนนำลิ่วเลือกตั้ง จ.สงขลา หลังถูก ปปง. ยึดทรัพย์เอี่ยวคดีเว็บพนันและฟอกเงิน

ผลการเลือกตั้ง 2569 ในพื้นที่ เขต 4 จ.สงขลา (อ.ระโนด อ.กระแสสินธุ์ อ.สทิงพระ และ อ.สิงหนคร เฉพาะตำบลบางเขียด ตำบลม่วงงาม ตำบลวัดขนุน ตำบลรำแดง ตำบลชะแล้)

โดยจากคะแนนล่าสุดพบว่านาย ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ผู้สมัคร สส.พรรคกล้าธรรม คะแนนนำขาดนาย โยธิน ทองเนื้อแข็ง ผู้สมัคร สส.พรรภูมิใจไทย โดย สส.กฤต ได้คะแนนมากกว่า 17,000 นำอันดับสองเกือบ 8,000 เสียง

โดย สส.กฤต โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ขอบคุณทุกๆคะแนนเสียงที่มอบให้ครับ สัญญาจะลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านตลอดไป”

สำหรับชื่อของนาย ชนนพัฒฐ์ กลายเป็นที่พูดถึงสืบเนื่องจากที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ยึดทรัพย์เป็นมูลค่าประมาณ 158 ล้านบาท พร้อมระบุว่า กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันให้มีการเล่นการพนันทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ เว็บไซต์ www.gimi888.com และเว็บไซต์อื่นๆ รายนายชนนพัฒฐ์ฯ กับพวก คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติ ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 69 รายการ (เช่น เงินสด ยานพาหนะ ที่ดิน เงินและหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) มูลค่าประมาณ 158 ล้านบาท

