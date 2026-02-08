ยุตินับคะแนน “บ้านศรีเกิด” เขต 3 จ.น่าน พบบัตรวินิจฉัยไม่ได้ 69 ใบ
สั่งยุตินับคะแนน บ้านศรีเกิด เขต 3 จ.น่าน พบบัตรวินิจฉัยไม่ได้ 69 ใบ หลังฉีดบัตรเลือกตั้งผิดวิธี คาดเลือกตั้งใหม่ใน 2 สัปดาห์
จากกรณีที่มีรายงานจากประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านระบุว่า ที่หน่วยเลือกตั้งหอประชุมบ้านศรีเกิด เจ้าหน้าที่ กปน. ได้ฉีกบัตรเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตผิดวิธี โดยไปฉีกตาม “รอยพับ” แทนที่จะฉีกตาม “รอยปรุ” ตามที่ระเบียบกำหนด ส่งผลให้บัตรเลือกตั้งได้รับความเสียหายรวมทั้งสิ้น 69 ใบ
ล่าสุดมีรายงานว่า ยุตินับคะแนนหน่วย 3 บ้านศรีเกิด จ.น่าน หลังพบบัตรวินิจฉัยไม่ได้จำนวน 69 ใบ เบื้องต้นคาดว่าจะเลือกตั้งใหม่ใน 2 สัปดาห์
ก่อนหน้านี้ นายประธาน พรหมเผ่า ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า ทันทีที่ทราบเรื่องได้สั่งการให้ “สลับเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ กปน.” คนดังกล่าวออกจากการปฏิบัติหน้าที่ทันที และนำเจ้าหน้าที่คนใหม่เข้ามารับผิดชอบการฉีกบัตรแทน เพื่อป้องกันความเสียหายซ้ำซ้อน พร้อมตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตามระเบียบต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ส่อวุ่น! น่านฉีกบัตรเลือกตั้งผิด 69 ใบ สั่งเปลี่ยนตัวกปน.ทันที ลุ้นผลวินิจฉัยเลือกใหม่
- กปน.พะเยา รับถูกพรรคการเมืองจ้าง ยันยังไม่ได้หย่อนบัตรลงหีบ ถูกจับได้ก่อน
- กปน.พะเยา ถูกกล่าวหา แอบยัดบัตรเลือกตั้ง 7 ใบลงหีบ กกต. สั่งสอบด่วน!
ติดตาม The Thaiger บน Google News: