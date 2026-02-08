ป่วน! บันนังสตา คนร้ายลอบบึ้ม-ยิงปะทะชุดรปภ.เลือกตั้ง ทหารเจ็บ 1 นาย
เกิดเหตุระทึกส่งท้ายวันเลือกตั้งที่ยะลา คนร้ายลอบวางระเบิดและซุ่มยิงทหารชุดเคลื่อนที่เร็ว รพศ. ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยการเลือกตั้ง บริเวณสะพานบ้านวังหิน อ.บันนังสตา พลทหารวรวุฒได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่เร่งคุมพื้นที่รวบรวมหลักฐานล่าตัวผู้ก่อเหตุ
การลงคะแนนเลือกตั้งและออกเสียงประชามติที่กำลังจะสิ้นสุดลงในช่วงเย็นวันนี้ (8 ก.พ. 69) กลับเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อมีรายงานการลอบโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในวันสำคัญนี้
อ้างอิงข้อมูลจากไทยพีบีเอส เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16.35 น. ที่ผ่านมา ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ร้อย.ร.ที่ 1 กำลังปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเส้นทางรักษาความปลอดภัยให้แก่หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ เมื่อขบวนเจ้าหน้าที่เคลื่อนที่มาถึงบริเวณสะพานบ้านวังหิน หมู่ที่ 8 บ้านตือระ ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา คนร้ายไม่ทราบจำนวนได้จุดชนวนระเบิดแสวงเครื่องที่ฝังไว้ พร้อมกับใช้อาวุธปืนสงครามระดมยิงเข้าใส่ จนเกิดการปะทะกันขึ้นชั่วครู่
ส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ 1 นาย คือ พลทหารวรวุฒ สุขช่วย โดยเพื่อนร่วมทีมได้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบันนังสตา เพื่อรับการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วน ขณะนี้อาการอยู่ภายใต้การดูแลของคณะแพทย์
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้สนธิกำลังเข้าควบคุมพื้นที่โดยรอบและปิดกั้นที่เกิดเหตุ เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ชุดทำลายวัตถุระเบิด (EOD) และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ (9 ก.พ.) พร้อมทั้งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รอยต่อเขตเลือกตั้งให้เข้มข้นขึ้นเป็นสองเท่าเพื่อป้องกันเหตุแทรกซ้อนในช่วงการขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้ง
อย่างไรก็ตาม กกต. ประจำจังหวัดยะลายืนยันว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งใกล้เคียง และจะยังคงดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปภายใต้การดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด.
