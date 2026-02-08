ข่าวการเมือง
ประธานสวนดุสิตโพล คาด พรรคประชาชน ได้ 165 ที่นั่ง ชนะเลือกตั้ง 69
ประธานสวนดุสิตโพล คาด พรรคประชาชน ได้ 165 ที่นั่ง ชนะเลือกตั้ง ขณะที่ตามมาด้วย พรรคภูมิใจไทย และ พรรคเพื่อไทย ตามลำดับ
ดร.พรพรรณ บัวทอง ประธานสวนดุสิตโพล สรุปคาดการณ์ สส. เลือกตั้ง69 จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในช่วงวันที่ 16-28 ม.ค. กลุ่มตัวอย่าง 26,621 คน
ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบริบทของสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงก่อนการเลือกตั้ง ดังนี้
1.พรรคประชาชน 165
2.พรรคภูมิใจไทย 130
3.พรรคเพื่อไทย 115
4.พรรคประชาธิปัตย์ 45
5.พรรคกล้าธรรม 35
6.อื่น ๆ 10
รวมทั้งหมด 500
หมายเหตุ: การคาดการณ์นี้เป็นการประเมินแนวโน้มจากผลสำรวจความคิดเห็น ไม่ใช่ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
