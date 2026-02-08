ลุ้นต่อ! ป.ป.ช. ชงพิจารณาคดี 44 สส.พรรคก้าวไกล ยื่นแก้ ม.112 วันพรุ่งนี้
ป.ป.ช. ชงพิจารณาคดี 44 สส.พรรคส้ม ยื่นแก้ ม.112 วันพรุ่งนี้ ยืนยันไม่ใช่การสักัดทางการเมือง แต่อยู่ในไทม์ไลน์ตามปกติอยู่แล้ว
นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงกรณีมีรายงานข่าวว่า ทางป.ป.ช.เตรียมพิจารณาชี้มูลความผิดคดีอดีต 44 สส.พรรคก้าวไกล กรณีเข้าชื่อเสนอแก้มาตรา 112 เข้ามี่ประชุม ป.ป.ช.วันที่ 9 ก.พ.ว่า ข้อเท็จจริงคือในวันที่ 9 ก.พ.นี้มีการประชุม ป.ป.ช. แต่ไม่มีวาระการพิจารณาเรื่องอดีต 44 สส.พรรคก้าวไกล แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ สามารถหยิบเป็นวาระลับเข้าที่ประชุมได้ โดยประธานป.ป.ช.เป็นผู้เสนอ และที่ประชุมให้การพิจารณา
เมื่อถามว่า มีแนวโน้มที่จะมีการเสนอเรื่องนี้เข้าพิจารณาเป็นวาระลับหรือไม่ นายสุรพงษ์ กล่าวว่า ถ้าถามถึงแนวโน้มว่าจะมีเรื่องนี้เข้าพิจารณาหรือไม่ ตนก็ต้องบอกว่ายังไม่ทราบ แต่ในเรื่องของสำนวนการสืบสวน สอบสวนเรื่องนี้เสร็จสิ้นแล้ว รอเข้าที่ประชุมเท่านั้น
เมื่อถามว่า มีการจับตาและวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นการชงเรื่องนี้หลังเลือกตั้งเป็นการสกัดทางการเมืองหรือไม่ เลขาธิการป.ป.ช. กล่าวว่า เรื่องนี้อยู่ในไทม์ไลน์ของการพิจารณาตามปกติอยู่แล้ว เพราะก่อนหน้านี้เรามีการพิจารณากันไปแล้วตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2568 แล้วทางผู้เกี่ยวข้องมีการยื่นขอความเป็นธรรม ขอชี้แจงเรื่องนี้เข้ามา ซึ่งก็ส่งคำชี้แจงเพิ่มเติมเข้ามาแล้ว เมื่อมีการชี้แจงเสร็จสิ้น มาลงตัวเอาในตอนนี้ ไม่ใช่ว่าเราอยากจะหยิบยกเรื่องนี้มาในช่วงของการเลือกตั้ง
ทั้งนี้ หากมีการหยิบเรื่องนี้มาพิจารณาในที่ประชุมวันที 9 ก.พ. ทางป.ป.ช.จะมีการเผยแพร่ผลการพิจารณาให้ทราบอีกครั้งว่าผลการพิจารณาเป็นอย่างไร
ยืนยันว่า ไม่มีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้อง ทุกอย่างเป็นไปตามไทม์ไลน์ ผมก็ระมัดระวังเรื่องนี้อยู่ เพราะในฐานะเป็นหัวหน้าหน่วยงาน ต้องระวังอยู่แล้ว ไม่ให้มีการนำไปเชื่อมโยงการเมือง
