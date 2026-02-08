งามไส้คลิปแฉ “กปน.” หน่วยเลือกตั้งสุดมั่ว ตอบมาได้สีชมพูแบ่งเขตถูกแล้วค่ะ!
ดราม่าสนั่นโซเชียล! “หมอแล็บแพนด้า” เปิดคลิปแฉเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งให้ข้อมูลผิดเพี้ยน ผู้ใช้สิทธิทักท้วงเรื่องสีบัตร สส. แต่กลับได้รับคำตอบสุดมั่น “สีชมพูแบ่งเขตถูกแล้วคร่า!” ทำเอาวุ่นวายกันทั้งหน่วย ชาวเน็ตจี้ กกต. เร่งตรวจสอบด่วนก่อนบัตรเสียพุ่ง
กลายเป็นไวรัลที่ทำเอาผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งถึงกับต้องขยี้ตาดูซ้ำ เมื่อเพจชื่อดังอย่าง “หมอแล็บแพนด้า” เผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์ปะทะคารมเบื้องต้น ณ หน่วยเลือกตั้งแห่งหนึ่งไม่ระบุพิกัด ซึ่งเผยให้เห็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงในการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)
ภายในคลิปปรากฏภาพบรรยากาศขณะที่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิกำลังยืนโต้เถียงกับ กปน. อย่างดุเดือด โดยประเด็นสำคัญอยู่ที่การจำแนกสีบัตรเลือกตั้ง โดยผู้ใช้สิทธิพยายามทักท้วงว่า “บัตรสีเขียว” คือแบบแบ่งเขตไม่ใช่หรือ? แต่ฝั่งของเจ้าหน้าที่กปน. ประจำหน่วยกลับตอบสวนมาด้วยน้ำเสียงมั่นใจว่า “สีชมพูแบ่งเขตถูกแล้วค่าาาา”
ความผิดพลาดนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เนื่องจากตามระเบียบของ กกต. ในปี 2569 นี้ ได้มีการกำหนดสีบัตรอย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนจำง่าย แต่เจ้าหน้าที่กลับให้ข้อมูลสลับกันชนิดหน้ามือเป็นหลังมือ ซึ่งหากผู้ใช้สิทธิเชื่อตาม กปน. อาจส่งผลให้เกิดการ “กาผิดใบ” และกลายเป็นบัตรเสียในที่สุด
“มันยากตรงไหนแค่ทำให้มันถูก” ตัวอย่างความเห็นใต้โพสต์ซึ่งต่อมามีคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก “นั่งกระดิกเท้าชิลเลยน้า”
“สีชมพูแบ่งเขตถูกแล้วค่าาาา … มันสีเขียวแบ่งเขตไม่ใช่หรอ”
“สีชมพูแบ่งเขตถูกแล้วค่ะ ห๊ะ!! เค้ามีการเทรนกันก่อนที่จะมาทำหน้าที่มั้ย”
ทั้งนี้ กร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ ว่าที่ ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงข่าว “ภาพรวมการเลือกตั้ง และสถานการณ์การเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ” ณ ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โดยช่วงหนึ่งมีการตอบคำถามจากนักข่าวกรณีพบความผิดพลาดจำนวนมากของหน่วยเลือกตั้งในวันนี้ (8 ก.พ.69) ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ผู้สื่อข่าวเน้นย้ำว่า มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเนื่องจากผ่านมาครึ่งวันการเลือกตั้งกลับพบว่า มีปัญหาหลายอย่าง จึงเกิดคำถามถึงการซักซ้อมอบรมเจ้าหน้าที่ของกกต.ว่า มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
คำตอบที่ได้ ปรากฏ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระบุ เนื่องจากหน่วยเลือกตั้งครั้งนี้มีเกือบประมาณ 1 แสนหน่วย มีเจ้าหน้าที่อาสาเข้ามาช่วยและอาจมีข้อบกพร่องผิดพลาด ดังนั้นการดำเนินทักท้วงแก้ไขทันทีจึงเป็นเรื่องดี อย่างไรก็ตามการอบรมเจ้าหน้าที่ของกกต.นัน้ ยืนยันว่า มีการอบรมชี้แจงและกำชับมาตลอด แต่อาจมีปัญหาข้อบกพร่องผิดพลาดบ้าง เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีกระบวนการเลือกตั้งกับลงประชามติพร้อมๆ กัน (ดูคลิป).
