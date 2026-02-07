ข่าวอาชญากรรม

ศึกสายเลือดสินเชื่อ! มีดจี้-จับพนง.มัดมือบุกกวาด 2 หมื่น โจรไม่ใช่ใครที่ไหน

เผยแพร่: 07 ก.พ. 2569 10:37 น.
หัวหน้าบริษัทสินเชื่อปล้นบริษัทตัวเอง
หัวหน้าบริษัทสินเชื่อ ควงมีดบุกจี้ชิงเงินบริษัทตัวเองต่างสาขาที่พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร อ้างแค้นถูกแย่งผลงาน ตำรวจตามรวบทันควันใน 4 ชม. ยังไม่ปักใจเชื่อปมก่อเหตุทั้งหมด

เมื่อ 6 ก.พ.2569 ที่ผ่านมา เกิดเหตุชิงทรัพย์อุกอาจที่สร้างความตกตะลึงไปทั้งวงการสินเชื่อ เมื่อคนร้ายไม่ได้เป็นโจรอาชีพที่ไหน แต่กลับเป็น “คนใน” ระดับหัวหน้าที่บุกปล้นบริษัทตัวเองเพื่อล้างแค้นส่วนตัว โดยเหตุเกิดที่บริษัทสินเชื่อชื่อดังแห่งหนึ่งใน ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

พนักงานหนุ่มวัย 27 ปี ให้การด้วยอาการตื่นตระหนกว่า ขณะเฝ้าสาขาเพียงลำพัง จู่ ๆ ก็มีชายแต่งกายคล้ายคนทำไร่สวมผ้ากันเปื้อนสีแดงและผ้าโพกหน้ามิดชิด เดินเข้ามาทำทีสอบถามเรื่องการรีไฟแนนซ์และขอเข้าห้องน้ำ จากนั้นเมื่อสบโอกาสคนร้ายชักอาวุธมีดขึ้นมาขู่บังคับให้เหยื่อนอนลงกับพื้น ก่อนใช้เชือกป่านมัดตัวไว้ แล้วกวาดเงินสดในลิ้นชักไปกว่า 20,000 บาท หนีหายไปอย่างรวดเร็ว

ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมด โดยเฉพาะประเด็นที่อ้างว่านำเงินที่ชิงไปโยนทิ้งระหว่างทาง
แฟ้มภาพ

แกะรอย 4 ชั่วโมง รวบตัว “หัวหน้าวิเคราะห์สินเชื่อ”

ด้านตำรวจชุดสืบสวน ภ.จว.กำแพงเพชร และ สภ.พรานกระต่าย แกะรอยจากกล้องวงจรปิดจนสามารถล็อกตัวผู้ก่อเหตุได้ภายในเวลาเพียง 4 ชม.

ทราบชื่อผู่อก่อเหตุ นายนที อายุ 34 ปี ความจริงที่น่าตกใจคือ นายนทีมีตำแหน่งเป็นถึง หัวหน้าพนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ ของบริษัทเดียวกัน แต่อยู่คนละสาขาซึ่งห่างออกไปเพียง 20 กิโลเมตร

นายนที ผู่ก่อเหตุยอมรับสารภาพถึงมูลเหตุจูงใจมาจากความคับแค้นใจเรื่องงาน โดยอ้างว่า ตนเองนั้นถูกแย่งผลงานเนื่องจากพนักงานสาขาที่เกิดเหตุชอบมาแย่งลูกค้าและแย่งผลงานของสาขาตนเองบ่อยครั้ง

อาทิ เมื่อลูกค้าจะมารีไฟแนนซ์ที่สาขาตน อีกฝ่ายมักดึงเรื่องไม่ยอมส่งเล่มทะเบียนให้จนมีปากเสียงกันหลายครั้ง

ผู้ก่อเหตุอ้างอีกว่า การบุกจี้ครั้งนี้ไม่ได้หวังเพียงเงิน แต่ต้องการ “สั่งสอน” ให้พนักงานสาขานี้หลาบจำที่มาล้ำเส้น

นายนที หัวหน้าบริษัทสินเชื่อผู้ก่อเหตุยอมรับสารภาพว่ามูลเหตุจูงใจมาจากความคับแค้นใจเรื่องงาน
แฟ้มภาพ

อย่างไรก็ตาม พนักงานในสาขาจุดเกิดเหตุระบุว่า ปัญหาการแย่งลูกค้าเคยเกิดขึ้นจริงแต่เป็นความขัดแย้งกับ “อดีตพนักงาน” ที่ลาออกไปแล้วตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม จึงไม่มีใครคาดคิดว่านายนทีจะยังฝังใจเจ็บจนถึงขั้นลงมือก่อเหตุกับพนักงานปัจจุบัน

ทั้งนี้ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมด โดยเฉพาะประเด็นที่อ้างว่านำเงินที่ชิงไปโยนทิ้งระหว่างทาง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด.

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger

