คนในพื้นที่ช็อก! ที่แท้ “สท.คนดัง 2 สมัย” ปล้นทองโคราช ทำแผนสารภาพปมก่อเหตุ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 25 ม.ค. 2569 18:02 น.| อัปเดต: 25 ม.ค. 2569 18:03 น.
54
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ปล้นร้านทอง
แฟ้มภาพ

คุมตัว สท. โพธิ์กลาง ทำแผนฯ ปล้นร้านทองโคราช สารภาพหนี้นอกระบบรุมเร้า ยันปืนลั่นไม่ได้ตั้งใจฆ่า ตร. รวบไวใน 6 ชม. พร้อมยึดปืน 4 กระบอก

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 25 ม.ค. 69 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โพธิ์กลาง คุมตัว จ่าสิบเอกวิเชียร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ผู้ต้องหาบุกเดี่ยวพยายามชิงทรัพย์ร้านทอง (เหตุเกิดเมื่อ 24 ม.ค. 69) ลงพื้นที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด เนื่องจากมีมวลชนและชาวบ้านที่รู้จักผู้ต้องหาเดินทางมาดูเหตุการณ์เป็นจำนวนมาก

เจ้าหน้าที่ได้จำลองเหตุการณ์ตั้งแต่จุดที่ผู้ต้องหาขี่รถจักรยานยนต์มาจอดซุ่มหลังร้าน ก่อนชักอาวุธปืนพกสั้นบุกเข้าไปข่มขู่พนักงานหวังชิงทองรูปพรรณมหาศาล ระหว่างนั้นผู้ต้องหาได้ยิงปืนขู่ 1 นัด จนพนักงานและชาวบ้านพากันหนีตายจลาจล

ระหว่างการทำแผน จ่าสิบเอกวิเชียรมีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัด พร้อมเปิดใจถึงชนวนเหตุว่า “ไม่มีทางออกจริงๆ” โดยอ้างว่า ประสบวิกฤตทางการเงินอย่างหนัก มีภาระหนี้สินท่วมหัวและถูกแก๊งหนี้นอกระบบทามทวงดอกเบี้ยรายวันจนกดดันถึงขีดสุด ส่วนประเด็นเรื่องการยิงปืนนั้น เจ้าตัวยืนยันเสียงแข็งว่า “ไม่ได้ตั้งใจฆ่าใคร” แต่เกิดจากความลนลานจนนิ้วลั่นขณะพยายามข่มขู่พนักงาน

พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ หล่อแสง โฆษก ภ.จว.นครราชสีมา เปิดเผยว่า กุญแจสำคัญที่ทำให้จับกุมได้รวดเร็วคือ พนักงานร้านทองจำลักษณะท่าทางและน้ำเสียงได้แม่นยำ เพราะผู้ต้องหาเคยเข้ามาสอดแนมก่อนหน้านี้ ขณะที่ชุดสืบสวนไล่เช็ก CCTV ตลอดเส้นทางหลบหนีจนระบุพิกัดที่กบดานได้ จากนั้นปฏิบัติการตรวจยึดทั้งรถจักรยานยนต์ เสื้อผ้าที่ใช้ก่อเหตุ และอาวุธปืนที่ตรงกับปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุ รวมถึงการเก็บ DNA ประกอบสำนวน

เบื้องต้นตำรวจแจ้ง 3 ข้อหาหนัก ได้แก่ พยายามชิงทรัพย์, ยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควร และพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะ นอกจากนี้เตรียมเสนอเพิกถอนใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนทั้งหมด 4 กระบอกที่มีอยู่ในครอบครองทันที

ด้านเจ้าของร้านทองออกมาชื่นชมการทำงานที่ฉับไวที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถคืนความสงบสุขให้คนในพื้นที่ได้ ในขณะที่ชาวบ้านยังคงช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะไม่คาดคิดว่าบุคคลระดับ “สท. คนดัง” จะเลือกจบปัญหาหนี้สินด้วยวิธีอุกอาจเช่นนี้.

แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ

