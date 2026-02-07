ข่าว

คอทองแดงต้องพัก! ตร.ประกาศ “งดขายเหล้า” เริ่ม 6 โมงเย็นวันนี้ รับเลือกตั้ง 8 ก.พ.

เผยแพร่: 07 ก.พ. 2569 11:06 น.
55
แฟ้มภาพ

เช็กด่วน! สำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำคำสั่ง “ห้ามจำหน่าย-จัดเลี้ยงสุรา” ตั้งแต่เย็นวันเสาร์ถึงเย็นวันเลือกตั้ง ฝ่าฝืนคุก 6 เดือน ปรับ 1 หมื่นบาท พร้อมแนะโหลดแอป “Police Care” ติวเข้มกฎหมายก่อนเข้าคูหา

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าคูหา! เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศ ถึงมาตรการเข้มงวดในช่วงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และการออกเสียงประชามติที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้

“หยุดกรึ๊บ” 24 ชั่วโมงเต็ม!

มาตรการสำคัญที่ทุกคนต้องรู้คือ “การห้ามขาย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด” โดยมีกำหนดเวลาดังนี้

  • เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 7 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.00 น.
  • สิ้นสุดวันพรุ่งนี้ – 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.00 น.

บทลงโทษ – หากใครฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามกฎหมายเลือกตั้ง

Election Dry Day Bars Shut Down as Police Crack Down on Pre-Vote Drinking
ภาพ @สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตำรวจสั่งคุมเข้ม “พิทักษ์เลือกตั้ง”

ด้าน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่ตามแผน “พิทักษ์เลือกตั้ง/66” อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งเน้น 3 ภารกิจหลัก

  1. ความปลอดภัย ดูแลหน่วยเลือกตั้งและพื้นที่ภาพรวมจนกว่าจะนับคะแนนเสร็จสิ้น
  2. ชุดเคลื่อนที่เร็ว เตรียมพร้อมระงับเหตุทั้งระดับสถานีและระดับจังหวั
  3. ความเป็นกลาง กำชับตำรวจทุกนายห้ามกระทำการใดๆ ที่ส่อไปในทางไม่เป็นกลางทางการเมือง

เข้าคูหาแบบคนรู้กฎหมายผ่านแอป “Police Care”

เพื่อป้องกันความสับสนเรื่องสิทธิและหน้าที่ รองโฆษก ตร. แนะนำให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “Police Care” ซึ่งจะมีฟีเจอร์พิเศษ “ความรู้กฎหมายเลือกตั้ง” อธิบายข้อห้ามและข้อควรรู้แบบเข้าใจง่าย (ฉบับประชาชน) เพื่อไม่ให้เผลอทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัว โดยดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android

พรุ่งนี้ (8 ก.พ.) ก่อนออกไปเลือกตั้ง อย่าลืมเช็กสิทธิ เตรียมบัตรประชาชนให้พร้อม และปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทเพื่อประชาธิปไตยที่ราบรื่น.

ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง สส. 2569 ผ่านระบบออนไลน์
เลือกตั้ง 2569
ตร.เตือนห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก จัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ตั้งแต่ 18.00 น. วันที่ 7 ก.พ. ถึง 18.00 น. วันที่ 8 ก.พ. 2569 รับวันเลือกตั้ง
ภาพ @สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เผยแพร่: 07 ก.พ. 2569 11:06 น.
55
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

