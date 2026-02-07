คอทองแดงต้องพัก! ตร.ประกาศ “งดขายเหล้า” เริ่ม 6 โมงเย็นวันนี้ รับเลือกตั้ง 8 ก.พ.
เช็กด่วน! สำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำคำสั่ง “ห้ามจำหน่าย-จัดเลี้ยงสุรา” ตั้งแต่เย็นวันเสาร์ถึงเย็นวันเลือกตั้ง ฝ่าฝืนคุก 6 เดือน ปรับ 1 หมื่นบาท พร้อมแนะโหลดแอป “Police Care” ติวเข้มกฎหมายก่อนเข้าคูหา
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าคูหา! เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศ ถึงมาตรการเข้มงวดในช่วงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และการออกเสียงประชามติที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้
“หยุดกรึ๊บ” 24 ชั่วโมงเต็ม!
มาตรการสำคัญที่ทุกคนต้องรู้คือ “การห้ามขาย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด” โดยมีกำหนดเวลาดังนี้
- เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 7 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.00 น.
- สิ้นสุดวันพรุ่งนี้ – 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.00 น.
บทลงโทษ – หากใครฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามกฎหมายเลือกตั้ง
ตำรวจสั่งคุมเข้ม “พิทักษ์เลือกตั้ง”
ด้าน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่ตามแผน “พิทักษ์เลือกตั้ง/66” อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งเน้น 3 ภารกิจหลัก
- ความปลอดภัย ดูแลหน่วยเลือกตั้งและพื้นที่ภาพรวมจนกว่าจะนับคะแนนเสร็จสิ้น
- ชุดเคลื่อนที่เร็ว เตรียมพร้อมระงับเหตุทั้งระดับสถานีและระดับจังหวั
- ความเป็นกลาง กำชับตำรวจทุกนายห้ามกระทำการใดๆ ที่ส่อไปในทางไม่เป็นกลางทางการเมือง
เข้าคูหาแบบคนรู้กฎหมายผ่านแอป “Police Care”
เพื่อป้องกันความสับสนเรื่องสิทธิและหน้าที่ รองโฆษก ตร. แนะนำให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “Police Care” ซึ่งจะมีฟีเจอร์พิเศษ “ความรู้กฎหมายเลือกตั้ง” อธิบายข้อห้ามและข้อควรรู้แบบเข้าใจง่าย (ฉบับประชาชน) เพื่อไม่ให้เผลอทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัว โดยดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android
พรุ่งนี้ (8 ก.พ.) ก่อนออกไปเลือกตั้ง อย่าลืมเช็กสิทธิ เตรียมบัตรประชาชนให้พร้อม และปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทเพื่อประชาธิปไตยที่ราบรื่น.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- 9arm แฉยับ แอปฯ ประกันสังคม 850 ล้าน พิรุธสัญญาจ้าง ล่มตั้งแต่วันแรก ข้อมูลรั่วไหล
- โค้งสุดท้าย เท้ง ลั่นขอ 1 สมัย ล้างบางทุนเทา ปลุกคนไทย 20 ล้านเสียง กาเปลี่ยนประเทศ
- อนุทิน ไม่กังวล หลัง ฮุนมาเนต บอกจะฟ้องไทย ข้อหารุกรานเขมร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: