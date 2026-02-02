ช็อก “นางสาวไทยโคราช” แจ้งข่าวร้าย คนร้ายบุกบ้าน-สะกดรอย ต้องสละสิทธิกองใหญ่

ช็อกวงการนางงาม “กมลชนก” นางสาวไทยโคราช ประกาศสละสิทธิ์เข้ากองประกวดใหญ่ เผยเหตุสุดผวา โดนคนร้ายบุกบ้าน-สะกดรอยตาม หวั่นไม่ปลอดภัย
สร้างความตกใจให้กับแฟนนางงาม หลังเพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของกองประกวด “นางสาวไทย นครราชสีมา“ ได้เผยแพร่จดหมายแถลงการณ์ด่วนจาก นางสาวกมลชนก มั่นคง เจ้าของตำแหน่งนางสาวไทยจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2569 ประกาศขอถอนตัวจากการประกวดระดับประเทศอย่างกะทันหัน
จ๋อมแจ๋ม กมลชนก มั่นคง ได้ทำหนังสือชี้แจงระบุความประสงค์ขอ สละสิทธิ์ ในการเข้ารายงานตัวและเข้ากองประกวดนางสาวไทย 2569 รอบระดับประเทศ ซึ่งมีกำหนดการจัดกิจกรรมขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 7 – 22 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้
ในจดหมายระบุถึงสาเหตุที่ต้องถอนตัว ไม่ใช่ปัญหาสุขภาพทั่วไป แต่เป็นภัยคุกคามที่กระทบต่อสวัสดิภาพความปลอดภัย โดยเธอระบุว่าได้รับความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและสภาพจิตใจอย่างหนัก เนื่องจากมีคนร้ายบุกเข้ามาลักทรัพย์ยามวิกาล รวมถึงมีการสะกดรอยตาม
ส่งผลให้เธอรู้สึกไม่ปลอดภัย และเกิดความหวาดระแวงว่าหากเดินทางไปร่วมกิจกรรมเก็บตัวกับทางกองประกวด อาจเกิดความเสียหายซ้ำรอยขึ้นอีกในขณะที่ตนเองไม่อยู่ จึงตัดสินใจแจ้งความจำนงขอสละสิทธิ์เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งนี้ นางสาวกมลชนก ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเพจกองประกวด เพื่อแสดงความขอบคุณทุกการสนับสนุนที่ผ่านมา ระบุว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับตำแหน่งตัวแทนจังหวัด แต่ด้วยความจำเป็นดังกล่าว จึงต้องขออภัยไปยังกองประกวดนางสาวไทย ทีมผู้บริหาร คณะกรรมการ และผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อดีตนางงาม ก้มผูกเชือกรองเท้าไม่ได้ นึกว่าติดหน้าอก ที่แท้ “เนื้องอก” ใหญ่เท่าส้มโอ
- ลือหึ่ง หลังปีใหม่เตรียมเจอ ‘ฟ้องร้องครั้งใหญ่ที่สุด’ โดนทุกวงการ นักการเมือง สื่อ ยันคนดังนางงา
- นางงามกัมพูชา โชว์รอยยิ้มไร้เดียงสาคนเขมร ย้อนถาม ไหนความเกลียดชัง-กระหายสงคราม?
ติดตาม The Thaiger บน Google News: