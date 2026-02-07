โค้งสุดท้าย “เท้ง” ลั่นขอ 1 สมัย ล้างบางทุนเทา ปลุกคนไทย 20 ล้านเสียง กาเปลี่ยนประเทศ
“พรรคประชาชน” ขนทัพขุนพลส้มยึดดินแดง “เท้ง ณัฐพงษ์” ชูพิมพ์เขียวเปลี่ยนประเทศใน 4 ปี พร้อมร่วมสาบานต่อหน้าด้อมส้ม ไม่เป็นนอมินีใคร ขอเป็นรัฐบาลของคน 99%
วานนี้ (6 ก.พ.69) ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์กีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง พรรคประชาชน (ปชน.) จัดเวทีปราศรัยใหญ่ครั้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง 8 ก.พ. ภายใต้แคมเปญ “เปลี่ยน” โดยมีแกนนำและ 3 แคนดิเดตนายกฯ นำโดย นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร, น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล และปิดท้ายด้วย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรค ท่ามกลางแฟนคลับ “ด้อมส้ม” ที่มารวมตัวกันจนล้นฮอลล์
เท้ง ณัฐพงษ์ ปราศรัยปลุกใจประชาชนให้ใช้ “ปากกา” ในวันที่ 8 ก.พ. นี้ เป็นเครื่องมือเปลี่ยนผ่านจากการเมืองที่ผูกขาดโดยชนชั้นนำ สู่ “การเมืองของประชาชน” ที่เสียงของทุกคนมีความหมายจริง ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขไว้ต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรี พร้อมตั้งเป้ายอดคะแนนเสียงจาก 14 ล้าน เพิ่มเป็น 20 ล้านเสียง เพื่อสร้างอำนาจที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้
หัวหน้าพรรคประชาชนให้สัญญาประชาคมว่า หากได้รับความไว้วางใจให้เป็นรัฐบาล ภายใน 1 สมัย (4 ปี) จะดำเนินการตามพิมพ์เขียวนโยบายกว่า 200 ข้อ โดยเน้นหนักที่
ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน กู้คืนเงินงบประมาณที่รั่วไหลกว่าแสนล้านบาทกลับมาทำ “สวัสดิการก้าวหน้า”
ทลายทุนผูกขาด แก้ปัญหารัฐพันลึก เอาทหารออกจากการเมือง และล้างระบบตั๋วในวงการตำรวจ
สร้างโอกาสที่เท่าเทียม ไม่ต้องพึ่งระบบอุปถัมภ์หรือจ่ายส่วย
ลั่น “พร้อมเป็นนายกฯ” ยันไม่เป็นร่างทรงให้ใคร
นายณัฐพงษ์ระบุว่า พรรคมีความพร้อมสูงสุดทั้งตัวผู้สมัคร 498 คนและทีมบริหาร โดยเน้นจุดยืนไม่เอารัฐมนตรีทุจริต ไม่แบ่งโควตากินงบประมาณ พร้อมทิ้งท้ายด้วยพิธีการสำคัญ เมื่อหัวหน้าพรรคพร้อมกรรมการบริหารทั้งอดีตและปัจจุบัน ร่วมกัน “กล่าวคำสาบาน” ต่อหน้าประชาชน
โดยย้ำคำสัตย์ว่า “จะเป็นรัฐบาลของคน 99% ไม่เป็นตัวแทนของใคร และจะไม่เป็นรัฐบาลของคนเพียง 1% เท่านั้น” พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนกาส้มทั้ง 2 ใบ และกา “เห็นชอบ” ในบัตรประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้องค์กรอิสระปล้นอำนาจประชาชนได้อีกในอนาคต
“ที่ผ่านมาการเดินทางของพวกเราไม่ง่าย มีอุปสรรคขวากหนามหลายคนโดนเล่นงาน หลายคนโดนข่าวปลอมโจมตี หลายคนโดนดำเนินคดีฟ้องร้องปิดปาก”
“ไม่ว่าพวกเรามีบาดแผลสักเท่าไหร่ เกิดเป็นส้มมันต้องอดทน ความอดทน ความมั่นคงในหลักการ ความเชื่อในการเมืองของประชาชน นี่แหละทำให้พวกเรารักและศรัทธากันและกันมาถึงทุกวันนี้”
“ก่อนไปถึงสถานีปลายทางที่เราเรียกว่าสถานีประชาชนนั้น”
“เรายังต้องเดินทางผ่านอีกหลายสถานี ยกตัวอย่าง การจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ การจัดการทุจริต การทลายทุนผูกขาด การพัฒนาหัวเมืองรอง การแก้ปัญหารัฐพันลึก เอาทหารออกจากการเมือง เอาตั๋วออกจากตำรวจ ทุกสถานีที่ตนบอกเมื่อสักครู่นี้ ไม่ง่าย แต่เชื่อว่าพวกเราทำได้ ทำได้ด้วยเสียงของประชาชนทุกคน”
“ก่อนที่เราจะมีโอกาสมุ่งหน้าสู่สถานีถัดไป สถานีแรกที่เรามีนัดหมายกันคือ 8 ก.พ.ใช่หรือไม่ สถานีต่อไปที่พวกเราต้องช่วยกันเปลี่ยน กาเพื่อเปลี่ยน จาก 14 ล้านเสียง เป็น 20 ล้านเสียง กาให้ถล่มทลาย กาให้ถึง 20 ล้านเสียง ให้พวกเขาปฏิเสธอำนาจของประชาชนไม่ได้อีก”.
อ่านข่าวเพิ่มเติม สำรวจประเด็นโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง 2569
- ศาล รธน. ตีตกคำร้อง เท้ง-อนุทิน เซ็นข้อตกลง MOA ขัดแย้งรัฐธรรมนูญ
- ดี้ นิติพงษ์ เสียดายคำพูด อภิสิทธิ์ นโยบายยุบยับ-ซ้ำซาก เหมาะนั่งประธานสภามากกว่า
- ยศชนัน มั่นใจนโยบายรถไฟ 20 บาทตลอดสาย ทำได้แน่นอน ภายใน 3 เดือน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: