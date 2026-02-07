ข่าวการเมือง

โค้งสุดท้าย “เท้ง” ลั่นขอ 1 สมัย ล้างบางทุนเทา ปลุกคนไทย 20 ล้านเสียง กาเปลี่ยนประเทศ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 07 ก.พ. 2569 09:36 น.| อัปเดต: 07 ก.พ. 2569 09:38 น.
85

“พรรคประชาชน” ขนทัพขุนพลส้มยึดดินแดง “เท้ง ณัฐพงษ์” ชูพิมพ์เขียวเปลี่ยนประเทศใน 4 ปี พร้อมร่วมสาบานต่อหน้าด้อมส้ม ไม่เป็นนอมินีใคร ขอเป็นรัฐบาลของคน 99%

วานนี้ (6 ก.พ.69) ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์กีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง พรรคประชาชน (ปชน.) จัดเวทีปราศรัยใหญ่ครั้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง 8 ก.พ. ภายใต้แคมเปญ “เปลี่ยน” โดยมีแกนนำและ 3 แคนดิเดตนายกฯ นำโดย นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร, น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล และปิดท้ายด้วย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรค ท่ามกลางแฟนคลับ “ด้อมส้ม” ที่มารวมตัวกันจนล้นฮอลล์

เท้ง ณัฐพงษ์ ปราศรัยปลุกใจประชาชนให้ใช้ “ปากกา” ในวันที่ 8 ก.พ. นี้ เป็นเครื่องมือเปลี่ยนผ่านจากการเมืองที่ผูกขาดโดยชนชั้นนำ สู่ “การเมืองของประชาชน” ที่เสียงของทุกคนมีความหมายจริง ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขไว้ต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรี พร้อมตั้งเป้ายอดคะแนนเสียงจาก 14 ล้าน เพิ่มเป็น 20 ล้านเสียง เพื่อสร้างอำนาจที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้

หัวหน้าพรรคประชาชนให้สัญญาประชาคมว่า หากได้รับความไว้วางใจให้เป็นรัฐบาล ภายใน 1 สมัย (4 ปี) จะดำเนินการตามพิมพ์เขียวนโยบายกว่า 200 ข้อ โดยเน้นหนักที่

ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน กู้คืนเงินงบประมาณที่รั่วไหลกว่าแสนล้านบาทกลับมาทำ “สวัสดิการก้าวหน้า”

ทลายทุนผูกขาด แก้ปัญหารัฐพันลึก เอาทหารออกจากการเมือง และล้างระบบตั๋วในวงการตำรวจ

สร้างโอกาสที่เท่าเทียม ไม่ต้องพึ่งระบบอุปถัมภ์หรือจ่ายส่วย

เท้ง ณัฐพงษ์ ปราศรัยโค้งสุดท้าย 6 กุมภาพันธ์ ไทยญี่ปุ่นดินแดง
ภาพ @พรรคประชาชน

ลั่น “พร้อมเป็นนายกฯ” ยันไม่เป็นร่างทรงให้ใคร

นายณัฐพงษ์ระบุว่า พรรคมีความพร้อมสูงสุดทั้งตัวผู้สมัคร 498 คนและทีมบริหาร โดยเน้นจุดยืนไม่เอารัฐมนตรีทุจริต ไม่แบ่งโควตากินงบประมาณ พร้อมทิ้งท้ายด้วยพิธีการสำคัญ เมื่อหัวหน้าพรรคพร้อมกรรมการบริหารทั้งอดีตและปัจจุบัน ร่วมกัน “กล่าวคำสาบาน” ต่อหน้าประชาชน

โดยย้ำคำสัตย์ว่า “จะเป็นรัฐบาลของคน 99% ไม่เป็นตัวแทนของใคร และจะไม่เป็นรัฐบาลของคนเพียง 1% เท่านั้น” พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนกาส้มทั้ง 2 ใบ และกา “เห็นชอบ” ในบัตรประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้องค์กรอิสระปล้นอำนาจประชาชนได้อีกในอนาคต

ภาพ @พรรคประชาชน

 

“ที่ผ่านมาการเดินทางของพวกเราไม่ง่าย มีอุปสรรคขวากหนามหลายคนโดนเล่นงาน หลายคนโดนข่าวปลอมโจมตี หลายคนโดนดำเนินคดีฟ้องร้องปิดปาก”

“ไม่ว่าพวกเรามีบาดแผลสักเท่าไหร่ เกิดเป็นส้มมันต้องอดทน ความอดทน ความมั่นคงในหลักการ ความเชื่อในการเมืองของประชาชน นี่แหละทำให้พวกเรารักและศรัทธากันและกันมาถึงทุกวันนี้”

ภาพ @พรรคประชาชน

“ก่อนไปถึงสถานีปลายทางที่เราเรียกว่าสถานีประชาชนนั้น”

“เรายังต้องเดินทางผ่านอีกหลายสถานี ยกตัวอย่าง การจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ การจัดการทุจริต การทลายทุนผูกขาด การพัฒนาหัวเมืองรอง การแก้ปัญหารัฐพันลึก เอาทหารออกจากการเมือง เอาตั๋วออกจากตำรวจ ทุกสถานีที่ตนบอกเมื่อสักครู่นี้ ไม่ง่าย แต่เชื่อว่าพวกเราทำได้ ทำได้ด้วยเสียงของประชาชนทุกคน”

“ก่อนที่เราจะมีโอกาสมุ่งหน้าสู่สถานีถัดไป สถานีแรกที่เรามีนัดหมายกันคือ 8 ก.พ.ใช่หรือไม่ สถานีต่อไปที่พวกเราต้องช่วยกันเปลี่ยน กาเพื่อเปลี่ยน จาก 14 ล้านเสียง เป็น 20 ล้านเสียง กาให้ถล่มทลาย กาให้ถึง 20 ล้านเสียง ให้พวกเขาปฏิเสธอำนาจของประชาชนไม่ได้อีก”.

พรรคประชาชนสาบานต่อหน้าประชาชน ไทย ญี่ปุ่น ดินแดง 6 ก.พ. 2569
ภาพ @พรรคประชาชน

อ่านข่าวเพิ่มเติม สำรวจประเด็นโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง 2569

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

คอทองแดงต้องพัก! ตร.ประกาศ “งดขายเหล้า” เริ่ม 6 โมงเย็นวันนี้ รับเลือกตั้ง 8 ก.พ.

17 วินาที ที่แล้ว
หัวหน้าบริษัทสินเชื่อปล้นบริษัทตัวเอง ข่าวอาชญากรรม

ศึกสายเลือดสินเชื่อ! มีดจี้-จับพนง.มัดมือบุกกวาด 2 หมื่น โจรไม่ใช่ใครที่ไหน

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โค้งสุดท้าย “เท้ง” ลั่นขอ 1 สมัย ล้างบางทุนเทา ปลุกคนไทย 20 ล้านเสียง กาเปลี่ยนประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวโรมาเนียเที่ยวรอบโลกสุดล้ำใช้แอปฯ หาแฟนชั่วคราว ข่าวต่างประเทศ

ถกสนั่น สาวเที่ยวรอบโลก หาแฟนชั่วคราว แลกกินฟรี-มีไกด์ส่วนตัว จบปุ๊บแยกทาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 7 2 69 ดูดวง

5 ราศี ปากพารวย! งานเจรจา-ค้าขาย ปิดจ็อบไว ลูกค้าโอนไวจนงง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รักแรกกลายเป็นศพ สาวบินข้ามโลก 4 พันกม. หาแฟนหนุ่ม สุดท้ายถูกแทงพรุน 90 แผล ข่าวต่างประเทศ

รักแรกกลายเป็นศพ สาวบินข้ามโลก 4 พันกม. หาแฟนหนุ่ม สุดท้ายถูกแทงพรุน 90 แผล

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หดหู่ 10 ชายฉกรรจ์ รุมโทรม ดช. 5 ขวบ พ่อแท้ๆ พาไปส่งในปาร์ตี้ยา ถ่ายคลิปวิปริต ข่าวต่างประเทศ

หดหู่ 10 ชายฉกรรจ์ รุมโทรม ดช. 5 ขวบ พ่อแท้ๆ พาไปส่งในปาร์ตี้ยา ถ่ายคลิปวิปริต

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหลือเชื่อ ยกฟ้อง &quot;หนุ่มข่มขืนหมู&quot; ทำจริง แต่ศาลอ้าง คลิปแอบถ่าย ใช้เป็นหลักฐานไม่ได้ ข่าวต่างประเทศ

เหลือเชื่อ ยกฟ้อง “หนุ่มข่มขืนหมู” ทำจริง แต่ศาลอ้าง คลิปแอบถ่าย ใช้เป็นหลักฐานไม่ได้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประธานบริษัทรับเหมาซ้อมดับคาถนนหลังกงกเหล้า 6 ชม. ข่าวต่างประเทศ

ประธานบริษัทเมาคลั่ง ลากลูกน้องซ้อมดับคาถนน หลังซดเหล้า 6 ชม. อ้างจำไม่ได้

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่รักจีนด่าแท็กซี่ญี่ปุ่นราคาแพง ข่าวต่างประเทศ

งามหน้า! คู่รักจีนหัวร้อนโวยแท็กซี่ญี่ปุ่นแพง ด่ากราด-ขู่ทำร้าย ทัวร์ลงยับทำตัวกร่าง น่าละอาย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวนักเดินทางจากโรมาเนีย แชร์เคล็ดลับเที่ยวประหยัดด้วยการหาแฟนชั่วคราว ข่าวต่างประเทศ

สาวนักเดินทาง แชร์เคล็ดลับ “หาแฟนชั่วคราว” เที่ยวทั่วโลกประหยัดงบ ล่าสุดเช็กอินไทย

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักสกีฟินแลนด์ เล่านาทีสุดเจ็บปวด &quot;เจ้าโลก&quot; แข็งกลางสนาม ขณะแข่งโอลิมปิก ข่าวต่างประเทศ

นักแข่งสกี ชาวฟินแลนด์ เล่านาที สุดเจ็บปวด “เจ้าโลก” แข็งขณะแข่งโอลิมปิก

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดพฤติกรรม 3 พี่น้อง เสพสื่อเกาหลี จนขาดสติ ก่อนดิ่งตึก 9 ชั้นประท้วงโดนยึดมือถือ ดับสลด

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดี้ นิติพงษ์ เสียดายคำพูด &quot;อภิสิทธิ์&quot; นโยบายยุบยับ-ซ้ำซาก เหมาะนั่งประธานสภามากกว่า ข่าวการเมือง

ดี้ นิติพงษ์ เสียดายคำพูด “อภิสิทธิ์” นโยบายยุบยับ-ซ้ำซาก เหมาะนั่งประธานสภามากกว่า

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นิค อสรพิษวิทยา โพสต์ขอระดมทุนช่วย จิตอาสาจับงู จ.สุราษฎร์ธานี ป่วยหนัก-ค่ารักษาพุ่งสูง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาว 6 ตัว งวดวันที่ 6 ก.พ. 69 รอการประกาศผล หวยลาว

หวยลาววันนี้ 6 ก.พ. 69 ตรวจสลากพัฒนา ส่งท้ายวันศุกร์ เช็กสถิติหวยย้อนหลัง 121 งวด

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
สะเทือนใจ คลิปไวรัล ยายขนผัก ซ้อนมอเตอร์ไซค์ หวิดร่วง พลังโซเชียลแห่ตามไปอุดหนุน ข่าว

สะเทือนใจ คลิปไวรัล ยายขนผัก ซ้อนมอเตอร์ไซค์ หวิดร่วง พลังโซเชียลแห่ตามไปอุดหนุน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปัญญารัตน์ ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน โวยป้ายหาย ข่าวการเมือง

อีกแล้ว? พรรคส้มป้ายผู้สมัครหาย ชาวเน็ตจับพิรุธ หายอยู่พรรคเดียว วอนแก้ไขด่วน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสี่ยปรีชา ประกาศยุติ แจกอั่งเปาตรุษจีน หวั่นผิดกฎหมายเลือกตั้ง-อายุมากแล้ว ข่าว

เสี่ยปรีชา ประกาศยุติ แจกอั่งเปาตรุษจีน หวั่นผิดกฎหมายเลือกตั้ง-อายุมากแล้ว

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.อุ๋ย โพสต์ขอโทษนุ่น-ต๊อด ปมกล่าวพาดพิงทำให้เสียหาย บันเทิง

อ.อุ๋ย ขอโทษ นุ่น-ต๊อด ปมพูดพาดพิง ทำเสียหาย ยันสำนึกผิดแล้ว สัญญาไม่ทำอีก

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อัปเดตอาการ พ่อ ของ จ๊ะ นงผณี หลังถูกรถชน รักษาตัวเข้าวันที่ 9 ล่าสุดมีข่าวดีให้ยิ้มได้

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิเคราะห์เลขเด็ด ว่าที่นายก 2569 จากพรรคการเมืองใหญ่ 4 พรรค เลขเด็ด

เลขเด็ด ว่าที่นายกฯ 2569 วิเคราะห์ 4 พรรคตัวเต็ง แคนดิเดตผู้นำคนใหม่

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ปริญวัฒน์&quot; พรรคประชาชน ร้องสอบป้ายหาเสียง &quot;ไผ่ ลิกค์&quot; ติดหน้าหน่วยเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

“ปริญวัฒน์” ร้อง กกต.สอบ ป้ายหาเสียง “ไผ่ ลิกค์” โผล่หน้าหน่วยเลือกตั้ง

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงจรปิดเผยพิรุธ ครูปอ ย่องเข้าห้องการเงิน ใช้ผ้าบังกล้อง-เอกสารการเงินหาย ก่อนจบชีวิตตัวเอง ข่าว

วงจรปิดนาที ครูปอ เข้าห้องการเงิน ใช้ผ้าบัง-เอกสารหาย ก่อนจบชีวิตตัวเอง

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แสวง” โพสต์ป้อง “กปน.” เลือกตั้งล่วงหน้า พลาดจริงๆไม่ถึง 10 เรื่อง

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 07 ก.พ. 2569 09:36 น.| อัปเดต: 07 ก.พ. 2569 09:38 น.
85
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คอทองแดงต้องพัก! ตร.ประกาศ “งดขายเหล้า” เริ่ม 6 โมงเย็นวันนี้ รับเลือกตั้ง 8 ก.พ.

เผยแพร่: 7 กุมภาพันธ์ 2569
หัวหน้าบริษัทสินเชื่อปล้นบริษัทตัวเอง

ศึกสายเลือดสินเชื่อ! มีดจี้-จับพนง.มัดมือบุกกวาด 2 หมื่น โจรไม่ใช่ใครที่ไหน

เผยแพร่: 7 กุมภาพันธ์ 2569
สาวโรมาเนียเที่ยวรอบโลกสุดล้ำใช้แอปฯ หาแฟนชั่วคราว

ถกสนั่น สาวเที่ยวรอบโลก หาแฟนชั่วคราว แลกกินฟรี-มีไกด์ส่วนตัว จบปุ๊บแยกทาง

เผยแพร่: 7 กุมภาพันธ์ 2569
ดูดวงวันนี้ 7 2 69

5 ราศี ปากพารวย! งานเจรจา-ค้าขาย ปิดจ็อบไว ลูกค้าโอนไวจนงง

เผยแพร่: 7 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button