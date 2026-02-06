อีกแล้ว? พรรคส้มป้ายผู้สมัครหาย ชาวเน็ตจับพิรุธ หายอยู่พรรคเดียว วอนแก้ไขด่วน
ปัญญารัตน์ ผุ้สมัคร สส. พรรคประชาชน โวยป้ายแนะนำตัวหน้าหน่วยหาย วอนเร่งแก้ไขก่อนวันจริง ชาวเน็ตจับพิรุธ ‘ทำไมหายอยู่พรรคเดียว’
นับถอยหลังอีกเพียง 2 วันก่อนประชาชนคนไทยเดินทางไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและออกเสียงประชามติมในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 บรรยากาศการหาเสียงยิ่งคึกคักขึ้นทุกวินาที แต่ละพรรคการเมืองต่างออกมาแสดงจุดยืนกับนโยบายที่จะมาช่วยพัฒนาประเทศ แต่ล่าสุดดูเหมือนว่าจะเกิดปัญหาก่อนการเลือกตั้ง หลังมีการร้องเรียนว่าป้ายข้อมูลของผู้สมัคร สส. ของบางพรรคหายไป อาจทำให้ผู้ที่มาลงคะแนนสับสนได้
ล่าสุด ปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 นนทบุรี พรรคประชาชน เบอร์ 7 ออกมาร้องเรียนว่าป้ายข้อมูลหน้าหน่วยเลือกตั้งหายไป จึงอยากฝากให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยเข้ามาติดข้อมูลให้เรียบร้อยด้วย
“หน่วยตรงแยกประชาราษฎรรูปของปัญญารัตน์ เบอร์ 7 หายไปนะคะ ฝากผู้เกี่ยวข้องช่วยนำมาติดให้ใหม่ด้วยนะคะ วันอาทิตย์จะเลือกตั้งแล้ว รบกวนพี่ ๆ น้อง ๆ เพื่อน ๆ ช่วยดูให้ด้วยค่ะ หน่วยไหนรูปหายไปแจ้งมาให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ”
ต่อมา ชาวเน็ตต่างออกมาแสดงความเห็น และเรียกร้องให้มีการติดข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนวันเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ อาทิเช่น
“ไม่เห็นจะยากเลยเบอร์ไหนหายก็เบอร์นั้นแหล่ะสีส้มกาได้เลยครับ”
“มีเป็นหมื่นหน่วย ผิดพลาดสัก 50 จะเป็นไรไป พี่แหว่งบอก”
“ต้องเข้าไปตรวจทุกหน่วยของพรรคประชาชนทั้งจังหวัดเลยนะคะ”
“เป็นธรรมดาหรือไม่ ที่ไม่มีใครหน่วยงานใดสามารถเอาผิดได้ จากข่าวเห็นยกฟ้องมาหลายครา สุดท้ายพ้นผิดลอยนวลด้วยการอ้างว่าใช้อำนาจอย่างถูกกฎหมาย. ลักษณะคล้ายกันมากกว่า 10 ปี ทำผิดแล้วไม่ต้องรับผิด โปร่งใส เป็นธรรมไหมละ ?”
“แล้วหายอยู่พรรคเดียวทุกหน่วย”
