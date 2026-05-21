กมธ.การกีฬา วอนรัฐบาลทบทวนเรื่องถ่ายทอดสดบอลโลก หาแนวทางเจรจาลดค่าลิขสิทธิ์

กมธ.การกีฬา วอนรัฐบาลทบทวนเรื่องถ่ายทอดสดบอลโลก หาแนวทางเจรจาลดค่าลิขสิทธิ์ให้ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดวิกฤติตามมา
นายวัชรพล โตมรศักดิ์ สส. นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกีฬา สภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงข้อห่วงใยและปัญหาการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ภายหลังจากที่ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องลิขสิทธิ์และมีแนวโน้มว่าไทยจะไม่ซื้อลิขสิทธิ์เนื่องจากราคาที่แพงนั้น
นายวัชรพล กล่าวว่า ปัญหาอย่างยิ่ง คือการที่รัฐบาลจะต้องไปใช้เงินกองทุนในการไปซื้อลิขสิทธิ์ ซึ่งทางกมธ. เห็นว่าระยะเวลาที่เหลือเหลืออยู่ ก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้น ในช่วงเดือนมิ.ย.และ ก.ค. ทำให้เกิดข้อสงสัย และมุ่งหวังให้นายกรัฐมนตรี รัฐบาลคิดทบทวนสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่
1. เรื่องไทม์โซน การถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ดู เพราะการแข่งขันอยู่ในประเทศโซนสหรัฐอเมริกา แคนนาดา และเม็กซิโก ซึ่งมีเวลาแตกต่างกับประเทศไทยมาก ทำให้การถ่ายทอดสดอยู่ในช่วงเวลา 03.00-09.00 น. ซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะหาสปอนเซอร์มาซัพพอร์ตในเรื่องเงินที่จะเป็นค่าลิขสิทธิ์
2. เรื่องค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดครั้งนี้ จากที่ทราบในข่าวประมาณ 1,300 ล้านบาท แต่จริงๆไม่ใช่ ยังมีค่าภาษีอีก 300 ล้านบาท และค่าเทคนิคอีก 100 ล้านบาท รวม 1,700 ล้านบาท และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. มีมติถอดกฎ Must have ไปแล้ว นั่นหมายความว่ากสทช. ไม่จำเป็นต้องใช้เงินกองทุน ซึ่งเป็นเงินของประชาชนมาซัพพอร์ต สิ่งที่สำคัญคือการคิดค่าลิขสิทธิ์ อยากให้รัฐบาลทบทวนและต่อรอง เช่น ประเทศจีนมีการลดค่าลิขสิทธิ์ลงหรือประมาณ 20% ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยคิดกับอัตราเดียวของจีนเหลือค่าลิขสิทธิ์ประมาณ 300 กว่าล้านบาท
3. บทเรียนจากปัญหาการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อปี 2022 ที่ประเทศกาตาร์ ในเรื่องราคาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดที่สูงมาก การแย่งสิทธิ์ถ่ายทอดสดระหว่างค่ายมือถือกับทีวีดิจิทัล และปัญหาสัญญาณรั่วไหลข้ามพรมแดน ส่งผลให้ในปัจจุบันภาคเอกชนอาจไม่กล้าเข้ามาเป็นผู้สนับสนุน เพราะเล็งเห็นถึงความไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
4. การพนันที่มักพ่วงมากับมหกรรมกีฬา โดยเฉพาะปัญหาการเข้าถึงพนันออนไลน์ที่ทำได้ง่ายขึ้น ส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาหนี้สิน อาชญากรรม และปัญหาสังคมนามมา
โดยในวันที่ 27 พ.ค. จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสอบถามในประเด็นดังกล่าวว่าผลของความคืบหน้าและงบประมาณที่จะเสียไปกว่า 1,700 ล้านบาท ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความคิดเช่นไร และสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออยากให้รัฐบาลทบทวนและพิจารณาแนวทางในการต่อรองว่าจะทำอย่างไร ที่จะเจรจาลดค่าลิขสิทธิ์ให้ได้มากที่สุด รวมถึงการที่คำนึงถึงใช้งบประมาณของรัฐบาลให้น้อยที่สุด เพื่อไม่ให้วิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้เกิดปัญหากับประชาชน หากสุดท้ายไม่ว่าทางรัฐบาลจะตัดสินใจอย่างไรเชื่อว่าทางกมธ. และประชาชนจะเข้าใจ เพราะอยู่ในช่วงที่มีปัญหาอย่างมาก
เมื่อถามว่าทาง กมธ. มองว่าอยากให้ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมช่วยรัฐบาลในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลก นายวัชรพล กล่าวว่า ถูกต้อง แต่รัฐบาลต้องไปเจรจาค่าลิขสิทธิ์ เพราะตนทราบว่าในการคิดค่าลิขสิทธิ์นั้นเอามาจากความนิยมในชาตินั้น ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องตลก แต่ที่เขายอมลดให้กับประเทศจีนและอินเดีย เพราะมีจำนวนประชากรเยอะ เขากลัวจะเสียการตลาด ตนจึงเชื่อมั่นว่าในหลายประเทศ ก็ยังไม่มีข้อตกลงใดๆ และเชื่อว่าในยุคปัญหาน้ำมันแพง หากเจ้าของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก คงจะมีการดำเนินการในการต่อรอง และเชื่อว่ารัฐบาลไทยสามารถต่อรองได้
