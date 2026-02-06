เสี่ยปรีชา ประกาศยุติ แจกอั่งเปาตรุษจีน หวั่นผิดกฎหมายเลือกตั้ง-อายุมากแล้ว
ปิดตำนาน 50 ปี! “เสี่ยปรีชา” เศรษฐีใจบุญอุดรธานี ประกาศยุติแจกอั่งเปาตรุษจีนถาวร เผยเหตุผลกังวลข้อกฎหมายเลือกตั้ง-อายุที่มากขึ้น
นายปรีชา ชัยรัตน์ หรือที่ชาวจังหวัดอุดรธานีคุ้นเคยกันในชื่อ “เสี่ยปรีชา” เจ้าของธุรกิจโรงงานน้ำตาลเริ่มอุดม และโรงแรมบ้านเชียง วัย 76 ปี ได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงการตัดสินใจครั้งใหญ่ โดยประกาศยุติการแจกซองอั่งเปาในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ และจะยุติการแจกในปีต่อๆ ไปอย่างถาวร หลังทำติดต่อกันมายาวนานกว่า 40-50 ปี
ส่วนสาเหตุนั้น นายปรีชา ชี้แจงว่าเนื่องจากอยู่ในช่วงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ส่วนวันตรุษจีนตรงกับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ห่างกันเพียงหนึ่งสัปดาห์ ทำให้เกิดความกังวลว่าการแจกเงินในช่วงเวลานี้อาจสุ่มเสี่ยงต่อการผิดระเบียบกฎหมายการเลือกตั้ง ซึ่งตนเองไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้น จึงตัดปัญหาด้วยการขอยุติกิจกรรมเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย
เหตุผลประการต่อมาคือเรื่องของสังขารและอายุ โดยปัจจุบันเสี่ยปรีชามีอายุย่างเข้า 76 ปีแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาได้ตั้งใจทำหน้าที่ผู้ให้มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร เมื่ออายุมากขึ้นก็ถึงเวลาที่จะยุติสิ่งที่ตั้งใจทำมา
นอกจากนี้ เสี่ยปรีชา ยังมองถึงความคุ้มค่าของพี่น้องประชาชนที่มารอรับอั่งเปา เพราะในทุกปีจะมีผู้คนมารอเข้าแถวกันตั้งแต่ช่วงตี 3 ตี 4 กว่าจะได้รับแจกครบทุกคนก็ล่วงเลยไปถึงเวลา 10 โมงเช้า ทำให้ชาวบ้านต้องเสียเวลาทำมาหากินไปหนึ่งวันเต็มๆ ซึ่งหากนำเวลานั้นไปประกอบอาชีพอาจจะสร้างรายได้ได้มากกว่าการมารอรับเงินบริจาค
ย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของตำนานการแจกอั่งเปาหน้า “บ้านสำลีเงิน” ถนนนิตโย เสี่ยปรีชา เล่าว่าเริ่มจากจุดเล็กๆ ที่มีลูกน้องเดินมาขออั่งเปาจำนวน 200 บาท จากนั้นจึงเริ่มแจกจ่ายให้กับผู้คนทั่วไปมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นประเพณีประจำปีที่ผู้คนมารอรับเพื่อความเป็นสิริมงคลและนำเงินไปต่อยอดลงทุน หรือนำไปใช้จ่ายในครอบครัว จนต้องมีการจัดระเบียบให้ผู้พิการและผู้สูงอายุได้รับสิทธิ์ก่อน แต่ภาพความประทับใจเหล่านั้นจะไม่มีให้เห็นอีกแล้ว และจะเหลือไว้เพียงตำนานเล่าขานสืบไป
ท้ายที่สุด นายปรีชา ชัยรัตน์ ได้ถือโอกาสนี้กล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีนและปีใหม่ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน โดยขอส่งความปรารถนาดีให้ทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็ง เพื่อยืนหยัดต่อสู้กับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ฟื้นตัวดีขึ้นเท่าที่ควร และขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ ไปได้ด้วยดี
