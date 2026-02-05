ข่าวการเมือง

ฮือฮา พรรคส้มขึ้นบิลบอร์ดกลางเมือง ช่อ พรรณิการ์ ถาม ‘ชอบไหม ถ้าชอบจะมีอีก’

ช่อ พรรณิการ์ แชร์รูป พรรคประชาชนขึ้นบิลบอร์ดกลางเมือง เผยขึ้นแค่ 15 วิ ใครถ่ายทันถือว่าโชคดี โพสต์ถาม ‘ชอบมั้ยคะ ถ้าชอบก็จะมีอีก’ ชาวเน็ตเสียงแตก เชียร์เงินโดเนทใช้คุ้ม ฝั่งแซะไหนว่าไม่มีเงิน

ใกล้เข้ามาทุกกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ เหล่าผู้สมัครจากพรรคต่าง ๆ ออกมาแสดงจุดยืนและแถลงนโยบายเพื่อขอคะแนนเสียงกับโอกาสในการทำงานเพื่อพัฒนาประเทศ ล่าสุดชาวเน็ตสังเกตเห็นป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่กลางห้างสยามพารากอนขึ้นป้ายของพรรคประชาชนก็ไม่พลาดที่จะถ่ายภาพมาแชร์กันในโซเชียล

ล่าสุด ช่อ พรรณิการ์ แกนนำคณะก้าวหน้า และอดีต สส.พรรคอนาคตใหม่ โพสต์ภาพป้ายที่มีสัญลักษณ์และเบอร์ของพรรคประชาชน ผ่านบัญชี X @Pannika_FWP ระบุแคปชั่นว่า “ใครถ่ายได้ถือว่าโชคดี เพราะป้ายขึ้นแค่ครั้งละ 15 วิ”

หลังทราบพิกัดชาวเน็ตต่างพอไปรอและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก มีผู้ใช้บัญชีรายหนึ่งอวดภาพป้ายจากนั้น ช่อ พรรณิการ์ โควทภาพดังกล่าวพร้อมระบุว่า “ชอบมั้ยคะ ถ้าชอบก็จะมีอีก”

ขณะที่ชาวเน็ตส่วนใหญ่ออกมาคอมเมนต์ใต้ภาพว่า “คุ้มกับเงินที่บริจาคมากค่ะ โอนให้คุณเท้ง โอนให้ไอติม โอนให้พี่ต๋อมก็แล้ว ขอละครแนวตั้งพี่ทิมเต็มๆ สักเรื่องสิค่ะ จะโอนอีก”, “เงินที่เราโดเนทไปเหรอ พอไหม?”, “ติดป้ายตามถนนแล้วชอบโดนทำลายดีนัก แม่เลยขึ้นจอใหญ่ซะเลย” และ “ท้องฟ้าเป็นสีส้ม สวยโซ๊ะที่สุดดดดค่ะ”

อย่างไรก็ดี แม้จะมีแฟน ๆ ของพรรคประชาชนออกมาเชียร์และส่งกำลังใจให้ แต่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบ เช่น “ไหนบอกไม่มีตัง ทุนน้อย ก็ทำได้นิแสดงว่ามีตัง ?” และ “แหกปากบอกพรรคไม่มีเงิน”

ช่อ พรรณิการ์

