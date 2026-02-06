ข่าวการเมือง

“เต้” ชี้แจงต่อ “กกต.” ยันไม่ได้เพ้อเจ้อ สวนนโยบายแก้จนก็ทำไม่ได้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 12:20 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 12:20 น.
75

เต้ มงคลกิตติ์ เข้าชี้แจงต่อ กกต. ยันไม่ได้เพ้อเจ้อ เป็นพื้นฐานทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ โต้นโยบายแก้จนก็ทำไม่ได้ หากใช้มาตรฐานเดียวกัน พรรคอื่นควรโดนด้วย

จากกรณีที่นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคทางเลือกใหม่ อาจจะงานเข้าหลังจากที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. พิจารณาแล้วเห็นว่านโยบายบางอย่างของพรรคที่มีการหาเสียงต่อสาธารณะอาจจะผิดกฎหมาย หรือเป็นไปไม่ได้ จึงมีหนังสือถึงพรรคต้นสังกัดคือพรรคทางเลือกใหม่ พร้อมกับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานกกต.ไปตรวจสอบว่านโยบายใดบ้างเป็นการกระทำผิดกฎหมาย

โดยนายมงคลกิตติ์ ได้ออกมาแสดงความไม่พอใจต่อการเคลื่อนไหวของ กกต. พร้อมกล่าวว่า ตนตัดสิทธิ์ กกต. และลูกหลานญาติพี่น้องด้วย จะไม่ให้ไปอวกาศ และจูราสสิค พาร์ค ที่จะสร้าง 4 แห่ง พี่จะไม่ให้เข้าทั้งตระกูล ไปบอก กกต. ด้วย อย่าขัดขวางนโยบายไดโนเสาร์ และเดินทางเข้าชี้แจงกับทาง กกต. นั้น

ล่าสุด พี่เต้ ให้สัมภาษณ์ยืนยันหนักแน่นว่าทุกอย่างคิดบนพื้นฐานความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์ พร้อมชี้แจงถึงกระบวนการยื่นนโยบายต่อ กกต. ว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้ทันกรอบเวลา 20 วันก่อนวันเลือกตั้ง เพื่อเลี่ยงโทษปรับวันละ 10,000 บาท ซึ่งขณะนี้มีหลายพรรคดำเนินการล่าช้า อย่างไรก็ตาม ในส่วนรายละเอียดนโยบายนั้น กฎหมายกำหนดให้ระบุเพียงวงเงินงบประมาณที่จะใช้ แต่ไม่ได้บังคับให้แจกแจงที่มาของรายได้โดยละเอียดในขั้นตอนนี้ ทำให้นโยบายที่ต้องใช้งบประมาณสูงยังสามารถนำเสนอเข้าสู่ระบบได้

ส่วนประเด็นที่สังคมมองว่านโยบายมีความเป็นแฟนตาซีเกินจริง เช่น การไปอวกาศ หรือการแก้กฎหมายครอบครัว นายมงคลกิตติ์ ยกตรรกะในฐานะที่เคยเป็นครูสอนฟิสิกส์มาอธิบายว่า การนำเสนอวิสัยทัศน์ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หากเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องโกหก กกต. ย่อมต้องใช้อำนาจระงับยับยั้งตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นเอกสารแล้ว แต่การที่นโยบายผ่านการรับรองมาได้ แสดงให้เห็นว่าในทางเทคนิคและหลักการนั้นสามารถทำได้จริง ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน

นอกจากนี้ นายมงคลกิตติ์ ยังตั้งคำถามกลับไปยังพรรคการเมืองอื่นที่เคยบริหารประเทศ โดยยกตัวอย่างนโยบายในอดีต เช่น การประกาศจะทำให้คนไทยหายจน นโยบายค่ารถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย หรือการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ซึ่งเจ้าตัวตั้งข้อสังเกตว่ามีการโฆษณาชวนเชื่อมานาน แต่ในทางปฏิบัติกลับทำได้ไม่ครบถ้วนหรือทำไม่ได้เลย หากใช้มาตรฐานเดียวกัน พรรคเหล่านั้นควรถูกดำเนินคดีฐานหลอกลวงประชาชนหรือไม่ แตกต่างจากนโยบายของตนที่เป็นการวางวิสัยทัศน์ระยะยาว

สำหรับนโยบายบุกอวกาศที่เป็นเป้าโจมตีหลัก นายมงคลกิตติ์ ขยายความว่า ไม่ใช่ความคิดที่เกิดขึ้นลอยๆ แต่เป็นการสานต่อโครงการที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ริเริ่มไว้ผ่านกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) ในการสร้างยานอวกาศไปดวงจันทร์ โดยตนเพียงมองไกลไปกว่านั้นคือการขยายเป้าหมายจากดวงจันทร์ไปสู่ดาวอังคารและดาวเคราะห์อื่นในระบบสุริยะ เพื่อสร้างเศรษฐกิจอวกาศ หารายได้จากการขายเทคโนโลยีดาวเทียมและการขนส่ง ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับมหาอำนาจโลกอย่าง สหรัฐอเมริกา จีน และรัสเซีย กำลังดำเนินการ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เฉลยสาเหตุ ไข่ขาวลูกแมร๊ เป็นอะไรตาย คุณพลอยยัน ไม่ได้ปกปิดป่วย รักเหมือนลูก ข่าว

เฉลยสาเหตุ ไข่ขาวลูกแมร๊ เป็นอะไรตาย คุณพลอยยัน ไม่ได้ปกปิดป่วย รักเหมือนลูก

6 นาที ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ซัดประกันสังคมผลาญฉ่ำ หลังนายอาร์มแฉยับงบ IT พันล้าน ข่าว

ไอซ์ เหลืออด ประกันสังคมฟุ่มเฟือย-ผลาญเงินฉ่ำ แต่บริการเหมือนมาขอส่วนบุญ

11 นาที ที่แล้ว
&quot;บังแจ็ค&quot; ขุดหลักฐานแฉ &quot;ซีเค&quot; อ้างเช็กประวัติ พบคดีฉาวที่อเมริกา วอนเลิกโกหกสังคม ข่าว

“บังแจ็ค” กล่าวหา “ซีเค” อ้างเช็กประวัติ พบคดีฉาวที่อเมริกา วอนเลิกโกหกสังคม

14 นาที ที่แล้ว
ไฟลามทุ่ง! นายกฯ อังกฤษ ขอโทษ ยอมรับโง่เชื่อคำโกหก &#039;แมนเดลสัน&#039; ปมฉาวเอปสตีน ข่าวต่างประเทศ

ไฟลามทุ่ง! นายกฯ อังกฤษ ขอโทษ ยอมรับโง่เชื่อคำโกหก ‘แมนเดลสัน’ ปมฉาวเอปสตีน

16 นาที ที่แล้ว
ภาพแสดงบัญชีทรัพย์สินของสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ที่มีมูลค่ารวม 1.64 พันล้านบาท ข่าวการเมือง

เปิดทรัพย์สิน สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รวย 1.64 พันล้าน แจงยิบปมซื้อเครื่องบิน G550

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กรณ์” จี้ “ภูมิใจไทย” นโยบายทำได้จริงแค่ไหน หลังไม่ตรงกับที่หาเสียง

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุริยะ” รับซื้อเครื่องบิน 862 ล้าน จาก “เบน สมิธ” จริง โต้ใช้ลำเลียงกระสุน

33 นาที ที่แล้ว
หดหู่ ดญ.13 ลูกพี่ลูกน้อยเมายาบ้า บุกขืนใจนับ 10 ครั้งจนมดลูกอักเสบ ตายายแท้ๆ ขอไม่ให้เอาเรื่อง ข่าวอาชญากรรม

หดหู่ ดญ.13 ลูกพี่ลูกน้อยเมายาบ้า ขืนใจนับ 10 ครั้งจนมดลูกอักเสบ ตายายแท้ๆ ขอไม่ให้เอาเรื่อง

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลูฟวร์ เปิดภาพ มงกุฎจักรพรรดินี ได้รับความเสียหาย จากเหตุโจรกรรม

48 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพอากาศ เปิดภาพโชว์ปฏิบัติการ นกเหล็กทะยานฟ้า ซ้อมโจมตีช่วงค่ำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิจัยใหม่เผย ยาลดไขมัน สแตติน ผลข้างเคียงต่ำมาก แนะอย่ากลัวจนหยุดกินยา สุขภาพและการแพทย์

วิจัยใหม่เผย ยาลดไขมัน สแตติน ผลข้างเคียงต่ำมาก แนะอย่ากลัวจนหยุดกินยา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เต้” ชี้แจงต่อ “กกต.” ยันไม่ได้เพ้อเจ้อ สวนนโยบายแก้จนก็ทำไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพหน้าจอแสดงการลงทะเบียนประชามตินอกเขต สุโขทัย ที่มีข้อมูลผู้ใช้สิทธิ ข่าว

เพจดัง จี้ถาม กกต. ลงทะเบียนนอกเขตไหงชื่อไม่ย้าย ระบบรวนหรือคนพลาด?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เรืองไกร” ร้อง กกต. สอบ “สุริยะ” ปมเครื่องบินหรู ใช้หาเสียงหรือไม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดวาร์ป “น้องเจปัง” ลูกสาว “เต้ มงคลกิตติ์” น่ารักสุดๆ พ่อการันตีทำเองกับมือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
9arm แฉยับ แอปฯ ประกันสังคม 850 ล้าน พิรุธสัญญาจ้าง ล่มตั้งแต่วันแรก ข้อมูลรั่วไหล การเงิน

9arm แฉยับ แอปฯ ประกันสังคม 850 ล้าน พิรุธสัญญาจ้าง ล่มตั้งแต่วันแรก ข้อมูลรั่วไหล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายจีนแชร์คลิป ปลาทองไร้หัว ว่ายน้ำปกติ รอดชีวิตได้นานสองสัปดาห์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องไบรท์ เฉลยสาเหตุหายหน้าจอข่าว บันเทิง

รู้แล้ว น้องไบร์ท หายไปไหน ไร้เงาเล่าข่าว แฟนคลับเฉลยสาเหตุ ส่งกำลังใจรัว ๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กองทัพย้ำจุดยืน เป็นกลางทางการเมือง วอนหยุดหาเสียงพาดพิง ชี้ไม่สร้างสรรค์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ประกันตน ร่ำไห้ สำรองจ่ายค่ารักษา โรคไตระยะสุดท้าย จนหมดตัว จี้สปส.เปลี่ยนระบบจ่ายตรง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายแสวง บุญมี เปิดเผยทรัพย์สินรวม 50.2 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน ข่าวการเมือง

เปิดทรัพย์สิน แสวง บุญมี เลขาฯ กกต. พุ่ง 50 ล้าน ไร้หนี้ สะสมพระ 530 องค์ แผ่นเสียง 800 แผ่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่น ประกาศงดจัดเทศกาลชมซากุระ หลังนักท่องเที่ยวทำพฤติกรรมทราม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ เปิดตัวเว็บไซต์ &quot;TrumpRx&quot; หั่นราคายาดิ่งฮวบ แลกสิทธิภาษีบริษัทยักษ์ใหญ่ ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ เปิดตัวเว็บไซต์ TrumpRx หั่นราคายาดิ่งฮวบ แลกสิทธิภาษีบริษัทยักษ์ใหญ่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดาว TikTok เสียชีวิต ขณะกำลังไลฟ์สด เผยวินาทีสุดท้าย ก่อนสิ้นลม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแสดงการเช็กสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ประชามติ 2569 เพื่อความชัดเจน ข่าวการเมือง

เช็กสิทธิให้ชัวร์ เลือกตั้ง 2569 “ส.ส. กับ ประชามติ” อยู่คนละที่หรือไม่? ตรวจสอบก่อนวันจริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 12:20 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 12:20 น.
75
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เฉลยสาเหตุ ไข่ขาวลูกแมร๊ เป็นอะไรตาย คุณพลอยยัน ไม่ได้ปกปิดป่วย รักเหมือนลูก

เฉลยสาเหตุ ไข่ขาวลูกแมร๊ เป็นอะไรตาย คุณพลอยยัน ไม่ได้ปกปิดป่วย รักเหมือนลูก

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569
ไอซ์ รักชนก ซัดประกันสังคมผลาญฉ่ำ หลังนายอาร์มแฉยับงบ IT พันล้าน

ไอซ์ เหลืออด ประกันสังคมฟุ่มเฟือย-ผลาญเงินฉ่ำ แต่บริการเหมือนมาขอส่วนบุญ

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569
&quot;บังแจ็ค&quot; ขุดหลักฐานแฉ &quot;ซีเค&quot; อ้างเช็กประวัติ พบคดีฉาวที่อเมริกา วอนเลิกโกหกสังคม

“บังแจ็ค” กล่าวหา “ซีเค” อ้างเช็กประวัติ พบคดีฉาวที่อเมริกา วอนเลิกโกหกสังคม

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569
ไฟลามทุ่ง! นายกฯ อังกฤษ ขอโทษ ยอมรับโง่เชื่อคำโกหก &#039;แมนเดลสัน&#039; ปมฉาวเอปสตีน

ไฟลามทุ่ง! นายกฯ อังกฤษ ขอโทษ ยอมรับโง่เชื่อคำโกหก ‘แมนเดลสัน’ ปมฉาวเอปสตีน

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button