วิจัยใหม่เผย ยาลดไขมัน สแตติน ผลข้างเคียงต่ำมาก แนะอย่ากลัวจนหยุดกินยา

สุขภาพและการแพทย์

เผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 12:34 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 10:48 น.
63
วิจัยใหม่ วิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เผย ยาลดไขมัน สแตติน Statins ผลข้างเคียงต่ำมาก ปวดกล้ามเนื้อ น้ำตาลขึ้น แนะอย่ากลัวจนหยุดกินยา

งานวิจัยล่าสุดของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ชั้นนำ The Lancet เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2026 ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่จะเปลี่ยนแนวทางการรักษาโรคไขมันในเลือดสูงและโรคหัวใจไปตลอดกาล พบว่า “ยาต้านไขมัน” หรือ “สแตติน” (Statins) ไม่ได้เป็นต้นเหตุของผลข้างเคียงที่ผู้คนหวาดกลัวส่วนใหญ่แต่อย่างใด

ผลข้างเคียงที่คนกลัว แต่ยาไม่ได้ทำ

ทีมนักวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ป่วยกว่า 123,940 คน จากการทดลองทางคลินิก 19 รายการ เปรียบเทียบระหว่างคนที่กินยาสแตตินจริงกับคนที่กินยาหลอก เป็นระยะเวลาเฉลี่ย 4.5 ปี ผลปรากฏว่า อาการเหล่านี้ เกิดขึ้นในอัตราที่เท่ากัน ทั้งในกลุ่มกินยาและกลุ่มกินยาหลอก ซึ่งแปลว่ายาไม่ได้เป็นสาเหตุของอาการเหล่านี้

  • สูญเสียความจำ (Memory loss)

  • ภาวะซึมเศร้า (Depression)

  • ปัญหาการนอนหลับ (Sleep problems)

  • หย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile dysfunction)

  • น้ำหนักขึ้น (Weight gain)

  • อาการคลื่นไส้ (Nausea)

  • อาการอ่อนเพลีย (Fatigue)

  • ปวดศีรษะ (Headache)

รศ. คริสตินา รีธ (Christina Reith) หัวหน้าทีมวิจัยระบุว่า อาการเหล่านี้มักเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในผู้สูงอายุหรือจากสาเหตุอื่น แต่ผู้ป่วยมักเข้าใจผิดว่าเกิดจากยา

ยาสแตติน ลดไขมัน

ผลข้างเคียงจริงที่เจอ แต่ความเสี่ยงต่ำ

งานวิจัยยืนยันว่าผลข้างเคียงที่เกิดจากยาสแตตินจริงๆ มีเพียงไม่กี่อย่าง และมีความเสี่ยงต่ำมากเมื่อเทียบกับประโยชน์ในการป้องกันหัวใจวายและอัมพาต

  • ปวดกล้ามเนื้อ พบเพิ่มขึ้นเพียง 1% และมักเกิดเฉพาะในปีแรกของการใช้ยา

  • ระดับน้ำตาลในเลือด อาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งอาจเร่งให้คนที่มีความเสี่ยงเบาหวานเป็นเร็วขึ้น

  • ค่าเอนไซม์ตับ อาจผิดปกติเล็กน้อย (ประมาณ 0.1%) แต่ไม่นำไปสู่โรคตับร้ายแรง

  • อาการบวมน้ำ พบความเสี่ยงเล็กน้อยที่ข้อเท้าหรือขาบวม

ศ.เซอร์ รอรี่ คอลลินส์ (Sir Rory Collins) ผู้อำนวยการอาวุโสของงานวิจัย เรียกร้องให้มีการ “แก้ไขฉลากยาและเอกสารกำกับยาโดยด่วน” เนื่องจากฉลากปัจจุบันระบุผลข้างเคียงยาวเหยียดที่ไม่ได้เกิดจากยาจริงๆ ทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากหวาดกลัวจนไม่ยอมกินยา หรือหยุดยาเอง ซึ่งเป็นการทิ้งโอกาสในการป้องกันโรคร้ายแรง

ผลกระทบต่อวงการแพทย์

มูลนิธิหัวใจแห่งอังกฤษ ซึ่งร่วมสนับสนุนงานวิจัยนี้ระบุว่า ปัจจุบันมีคนใช้นี้อยู่ราว 7-8 ล้านคนในอังกฤษ แต่ควรจะมีอีก 7-8 ล้านคนที่ได้รับยาเพื่อประโยชน์สูงสุด การลบความเชื่อผิดๆ เรื่องผลข้างเคียงจะช่วยชีวิตผู้คนได้มหาศาลจากการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

หากคุณหรือคนที่คุณรักกังวลเรื่องการกินยาลดไขมันเพราะกลัวจะหลงลืม หรือปวดหัว งานวิจัยนี้ยืนยันแล้วว่า “ยาไม่ใช่จำเลย” ความเสี่ยงจากผลข้างเคียงนั้นน้อยนิดมหาศาลเมื่อเทียบกับการช่วยชีวิตจากหัวใจวาย

ที่มา: dailymail

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

