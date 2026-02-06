เพจดัง จี้ถาม กกต. ลงทะเบียนนอกเขตไหงชื่อไม่ย้าย ระบบรวนหรือคนพลาด?
เพจ อนุวัต จัดให้ แฉเคสอลเวง ผู้ใช้สิทธิลงทะเบียนเลือกตั้งประชามตินอกเขตขอมา กทม. แต่ระบบเช็กล่าสุดชื่อยังโผล่ที่สุโขทัย ถามแรง “ถ้ากลับไปไม่ได้ เท่ากับเสียสิทธิใช่ไหม?”
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ต้องจับตาในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันออกเสียงประชามติ 8 ก.พ. 2569 เมื่อเพจเฟซบุ๊ก อนุวัต จัดให้ ของผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ตั้งคำถามถึงการทำงานของ กกต. หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่เจอระบบแกงจนเสี่ยงเสียสิทธิ
ทางเพจได้แชร์ภาพหลักฐานหน้าจอของผู้ใช้สิทธิรายหนึ่ง ที่มีหลักฐานยืนยันว่าผู้ใช้สิทธิได้ทำรายการขอลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขต (ประชามติ) โดยระบุความประสงค์ขอใช้สิทธิที่ “กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ”
เมื่อนำรายชื่อไปตรวจสอบในระบบอีกครั้ง ผลลัพธ์กลับระบุว่า สถานที่ออกเสียงประชามติในวันที่ 8 ก.พ. 2569 ยังคงเป็น “จังหวัดสุโขทัย เขต 2” (ภูมิลำเนาเดิม) เหมือนไม่เคยมีการย้ายเขตเกิดขึ้น
โพสต์ดังกล่าวระบุข้อความสั้นๆ แต่ตรงประเด็นว่า “กกต. จะแก้ปัญหานี้ยังไง ถ้าไปไม่ได้ ก็เท่ากับว่าเสียสิทธิ” เพราะหากผู้ใช้สิทธิคนดังกล่าวตัวอยู่ที่กรุงเทพฯ แต่รายชื่อเด้งกลับไปอยู่ที่สุโขทัย ย่อมไม่สามารถเดินทางกลับไปใช้สิทธิได้ทัน และหากไม่ได้ไปใช้สิทธิ ก็จะเข้าข่ายถูกจำกัดสิทธิทางการเมือง 2 ปี (หากไม่แจ้งเหตุ)
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนว่าความผิดพลาดนี้เกิดจาก “ระบบการลงทะเบียนของ กกต. ขัดข้อง” หรือเกิดจาก “ความผิดพลาดของผู้ลงทะเบียน” (เช่น ลงทะเบียนไม่สำเร็จแต่เข้าใจว่าสำเร็จ) ซึ่งต้องรอการชี้แจงจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และหน่วยงานที่ดูแลระบบทะเบียนราษฎร์ต่อไป
เตือนประชาชน ใครที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าหรือนอกเขตไว้ รีบเช็กสิทธิของตัวเองด่วนที่สุด ก่อนถึงวันจริง เพื่อจะได้แก้ไขหรือเตรียมตัวได้ทันท่วงที
