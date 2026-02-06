เปิดทรัพย์สิน แสวง บุญมี เลขาฯ กกต. พุ่ง 50 ล้าน ไร้หนี้ สะสมพระ 530 องค์ แผ่นเสียง 800 แผ่น
ป.ป.ช. กางบัญชีทรัพย์สิน แสวง บุญมี เลขาฯ กกต. หลังนั่งเก้าอี้ครบ 3 ปี รวยอู้ฟู่ 50.2 ล้านบาท ไร้หนี้สิน พบเป็นนักสะสมตัวยงทั้งพระเครื่อง 530 องค์และแผ่นเสียงกว่า 800 แผ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี (เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2568) ซึ่งงานนี้ทำเอาคอการเมืองและนักสะสมต้องฮือฮา เมื่อพบว่าแม่ทัพหลังบ้านของ กกต. ท่านนี้ มีสถานะทางการเงินที่ คลีน แบบสุด ๆ และมีรสนิยมการสะสมที่น่าสนใจ
รวยทะลุ 50 ล้าน และที่สำคัญ ไม่มีหนี้
จากการตรวจสอบข้อมูล นายแสวงและคู่สมรส (นางรุ่งทิวา บุญมี) แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้น 50,246,048 บาท และไฮไลต์สำคัญคือ ไม่มีหนี้สิน เลยแม้แต่บาทเดียว โดยแบ่งเป็น
- ทรัพย์สินของนายแสวง 28,280,675 บาท
- ทรัพย์สินของคู่สมรส 21,965,156 บาท
สิ่งที่ดึงดูดสายตาที่สุดในบัญชีทรัพย์สินครั้งนี้ คือหมวด ทรัพย์สินอื่น (มูลค่าตั้งแต่ 2 แสนบาทขึ้นไป) ของนายแสวง ที่มีมูลค่ารวมกว่า 10.6 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนตัวตนความเป็นนักสะสมตัวยง
- กรุพระเครื่องจัดเต็ม แจ้งไว้ถึง 530 องค์ มูลค่ารวมสูงถึง 8,627,450 บาท
- มีชุดเครื่องเสียงและลำโพง มูลค่ากว่า 1,382,400 บาท
- คลาสสิกขั้นสุด สะสม แผ่นเสียง มากถึง 800 แผ่น ประเมินมูลค่าไว้ที่ 400,000 บาท
- นอกจากนี้ยังมี พระพุทธรูป 73 องค์, งานศิลปะ, และเครื่องประดับอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่ง
นอกเหนือจากของสะสม นายแสวงมีการกระจายทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
- เงินฝาก 8,220,933 บาท (กระจายในธนาคารและสหกรณ์)
- สิทธิและสัมปทาน 4,915,121 บาท
- เงินลงทุน 4,435,169 บาท
- ที่ดิน 1 แปลง ที่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ มูลค่า 107,200 บาท
หลังบ้านปึกแผ่น มาดามรุ่งทิวา ถือครองที่ดิน-ทองคำ
ข้ามมาดูฝั่ง คู่สมรส นางรุ่งทิวา บุญมี ก็ไม่น้อยหน้า มีรายการทรัพย์สินที่น่าสนใจเช่นกัน
- เจ้าแม่ที่ดิน ถือครองที่ดิน 5 แปลง มูลค่า 6.48 ล้านบาท และโรงเรือน/สิ่งปลูกสร้างอีก 4 หลัง มูลค่า 4.8 ล้านบาท
- สภาพคล่องสูง มีเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นถึง 3.5 ล้านบาท และเงินฝากอีก 2.83 ล้านบาท
- ทรัพย์สินสวยงาม แจ้งครอบครอง ทองรูปพรรณ น้ำหนักรวม 57.25 บาท และกระเป๋าแบรนด์เนม 12 ใบ รวมมูลค่าทรัพย์สินอื่นกว่า 2.78 ล้านบาท
เช็กรายรับ-รายจ่าย (กระเป๋าตุง)
- นายแสวง แจ้งมีรายได้ต่อปีประมาณ 2,234,800 บาท ในขณะที่มีรายจ่ายเพียง 820,000 บาท
- คู่สมรส มีรายได้ต่อปีประมาณ 396,000 บาท และรายจ่าย 462,000 บาท
หากเทียบฟอร์มย้อนหลังไปตอนเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2565 นายแสวงและคู่สมรสมีทรัพย์สินรวม 47,222,952 บาท เมื่อมาเทียบกับยอดปัจจุบันที่ 50,246,048 บาท เท่ากับว่าในวาระ 3 ปีที่ผ่านมา เลขาฯ กกต. มีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นประมาณ 3,023,096 บาท ซึ่งถือเป็นการเติบโตที่สมเหตุสมผลและน่าสนใจสำหรับข้าราชการระดับสูงที่ ไร้หนี้ อย่างแท้จริง
ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.), สำนักข่าว Thai PBS, สำนักข่าวอิศรา 1, Sawaeng Boonmee
