เศรษฐกิจ

คลังชง ครม. เคาะ “ไทยช่วยไทยพลัส” อัดฉีด 4 แสนล้าน กู้วิกฤติปากท้อง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 พ.ค. 2569 09:31 น.| อัปเดต: 19 พ.ค. 2569 09:31 น.
74
คลังชง ครม. เคาะ "ไทยช่วยไทยพลัส" อัดฉีด 4 แสนล้าน กู้วิกฤติปากท้อง

ลุ้น ครม. อนุมัติ “ไทยช่วยไทยพลัส” ดึงงบกู้ 4 แสนล้านบาท รัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนออก 40% อัดฉีดลดค่าครองชีพ

19 พ.ค. 69 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 19 พ.ค. กระทรวงการคลังจะนำเสนอ 2 เรื่องสำคัญให้ ครม.พิจารณาอนุมัติ ได้แก่

การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2569 ครั้งที่ 2 และมาตรการลดค่าครองชีพประชาชนผ่านโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” โดยจะนำเงินจากพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤติพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน พ.ศ.2569 หรือที่เรียกว่า พ.ร.ก.กู้เงิน มาดำเนินการ

โครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” จะใช้เงินก้อนแรก 200,000 ล้านบาท เพื่อลดค่าครองชีพประชาชนและแก้ปัญหาวิกฤติปากท้อง โดยจะมีการเติมเงินให้ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ในรูปแบบที่รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% และประชาชนจ่ายเองอีก 40% ครั้งนี้จะเน้นการให้ร้านค้ารายเล็กเข้าร่วมโครงการด้วย ส่วนรายละเอียดจำนวนผู้ได้รับสิทธิ วันเริ่มลงทะเบียน และเงื่อนไขต่าง ๆ กระทรวงการคลังจะแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลัง ครม.อนุมัติแล้ว

นายเอกนิติ ย้ำว่า “วิกฤติพลังงานก่อให้เกิดวิกฤติต้นทุนและค่าครองชีพ และหากรัฐบาลไม่เร่งแก้ปัญหาประคับประคอง จะนำไปสู่วิกฤติเงินเฟ้อได้อีก ดังนั้นการออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อแก้วิกฤติปากท้องของประชาชน หากไม่เร่งแก้ไขปัญหาอีก อาจจะลุกลามไปสู่การเลิกจ้างงานในอนาคตได้”

สำหรับเงินอีก 200,000 ล้านบาท จะถูกนำไปใช้ในโครงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ โดยกระทรวงการคลังจะเริ่มหารือกับกระทรวงคมนาคมก่อน เพื่อลดต้นทุนการขนส่งของกลุ่มรถบรรทุก โดยสนับสนุนให้หันมาใช้รถหัวลากไฟฟ้าหรือปรับเปลี่ยนมาใช้ไบโอดีเซลแทนน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไป เนื่องจากรัฐไม่สามารถอุดหนุนราคาน้ำมันได้ตลอดไป และสถานการณ์ราคาน้ำมันในช่วง 1-2 ปีข้างหน้านี้ไม่น่าจะปรับตัวลดลงแต่อย่างใด

การผลักดันให้รถบรรทุกหันมาใช้ไบโอดีเซลมากขึ้น ยังจะส่งผลดีต่อเนื่องไปยังผลผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มปาล์มน้ำมัน ซึ่งต้องหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป นายเอกนิติ ระบุว่าหน่วยงานใดมีโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานสามารถนำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน

นายเอกนิติ กล่าวว่า “หน่วยงานใดที่มีโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงาน สามารถนำมาเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน คาดว่าในอีก 4 เดือนข้างหน้า จะเห็นผลการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศได้บางส่วน เพื่อเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดและลดการนำเข้า ซึ่งในวิกฤติพลังงานครั้งนี้ เป็นโอกาสที่จะทำให้ไทยปรับตัวเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้น”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ชากีราชนะคดีภาษี ศาลสูงสเปนสั่งคืนเงินกว่า 60 ล้านยูโร ข่าวต่างประเทศ

ชากีราชนะคดีภาษี ศาลสูงสเปนสั่งคืนเงินกว่า 60 ล้านยูโร หลังสู้คดีมานานกว่า 8 ปี

2 นาที ที่แล้ว
นิติเวช ยืนยันชื่อเหยื่อ รถไฟชนรถเมล์ แล้ว 4 ร่าง เร่งตามหาญาติอีก 1 ศพ ข่าว

นิติเวช ยืนยันอัตลักษณ์เหยื่อ รถไฟชนรถเมล์ แล้ว 4 ร่าง เร่งตามหาญาติอีก 1 ศพ

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดใจ “GrabRanger” กลุ่มไรเดอร์จิตอาสา เจ้าของฉายา “ฮีโร่แห่งท้องถนน”

27 นาที ที่แล้ว
หมอยงยันอีโบลาไม่ระบาดใหญ่ทั่วโลก ชี้ความรุนแรงของโรคเป็นข้อจำกัดสำคัญ ข่าว

อีโบลาระบาดถึงไทยไหม? หมอยงตอบชัด เหมือนหรือต่างจากโควิด เตือนอย่าวิตก

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พริษฐ์” นั่งเก้าอี้ประธานวิปฝ่ายค้าน ไร้ชื่อคนจากพรรคเสรีรวมไทย-ไทยพรรคดี

36 นาที ที่แล้ว
ช็อก! ข้าวหมูแดง ย้อมสีชมพูบานเย็น ชาวเน็ตแซวผิดสูตร &#039;สงสัยเจ้าของร้านมีความรัก&#039; ข่าว

ช็อก! ข้าวหมูแดง ย้อมสีชมพูบานเย็น ชาวเน็ตแซวผิดสูตร ‘สงสัยเจ้าของร้านมีความรัก’

45 นาที ที่แล้ว
ชาวเน็ตจีนวิจารณ์ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ปมกดไลก์โพสต์ดราม่าครอบครัว ทราย สก๊อต บันเทิง

ชาวเน็ตจีนวิจารณ์ “ใบเฟิร์น” ปมกดไลก์โพสต์ดราม่าครอบครัว “ทราย สก๊อต”

58 นาที ที่แล้ว
ประวัติ &quot;สันติ ภิรมย์ภักดี&quot; ทายาท บุญรอดบริวเวอรี่ รุ่นที่ 3 แห่งอาณาจักรสิงห์ ข่าว

ประวัติ “สันติ ภิรมย์ภักดี” ทายาทผู้ก่อตั้ง บุญรอดบริวเวอรี่ รุ่นที่ 3 แห่งอาณาจักรสิงห์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! รถไฟเฉี่ยวชนคน ใกล้สถานีแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสัน หลังข้ามไปปัสสาวะ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป๋าเทพ ซุปเปอร์หม่ำ เปิดใจปมเคยทะเลาะ สังข์ ดอกสะเดา นานเกือบ 3 ปี บันเทิง

ป๋าเทพ ซุปเปอร์หม่ำ เคยทะเลาะ สังข์ ดอกสะเดา นาน 3 ปี ใจหายเพื่อนจากไปไม่กลับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยินดี! แมมโบ้ ภมรมนตรี ลูกชาย แซม ยุรนันท์ คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานริมทะเล บันเทิง

ร่วมยินดี! แมมโบ้ ยุรการ ลูกชาย แซม ยุรนันท์ คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานริมทะเล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบสองนักท่องเที่ยวมะกัน กระโดดเข้ากรง “พั้นช์คุง” ทำคอนเทนต์พิสดาร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ปวิน โต้เดือด สอดอStyle ปมตั้งคำถามเรื่องล่วงละเมิดทางเพศ ข่าว

อ.ปวิน เตือนสติ สอดอStyle ปมสงสัยเหยื่อถูกล่วงละเมิด ถ้าไม่มีความเห็นใจควรเงียบปาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“ศุภมาส” เผยถ้าคนไทยจะได้ดูบอลโลก ต้องเป็นราคาที่อธิบายได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจต้นหอม โร่แจง หลังถูกโยงปมฉาว &#039;ดาราดังซุกเด็กหนุ่ม 17&#039; ยันไม่เกี่ยวอักษรย่อ ย้ำ 2 เรื่องพึงระวัง บันเทิง

ดีเจต้นหอม โร่แจง หลังถูกโยงปมฉาว ‘ดาราดังซุกเด็กหนุ่ม 17’ ยันไม่เกี่ยวอักษรย่อ ย้ำ 2 เรื่องพึงระวัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิด 5 ภาพหายาก โปสเตอร์การรถไฟฯ เคยเตือนภัย &quot;อย่าข้ามทางรถไฟก่อนหยุดดูซ้าย ขวา&quot; ข่าว

เปิด 5 ภาพหายาก โปสเตอร์เตือนภัย รฟท. ชาวเน็ตเศร้า 60 ปีผ่านไปยังเกิดเหตุรถไฟชนรถเมล์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” ศึกษาความเป็นไปได้ ลด-ยกเลิก รถไฟวิ่งเข้ากรุงเทพ แก้ปัญหาระยะยาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบร่างนักท่องเที่ยวอิตาลี เสียชีวิตในขณะดำน้ำ อยู่ในส่วนห่างจากปากถ้ำที่สุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายสายหยุด ร่วมเฟรม “ทราย สก๊อต” พร้อมให้กำลังใจ หลังจบ โหนกระแส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักแสดงอาวุโส เศร้าสูญเสียสามี อดีตผู้ประกาศข่าว KBS เสียชีวิตในวัย 88 ปี หลังป่วยเรื้อรัง บันเทิงเกาหลี

นักแสดงอาวุโส เศร้าสูญเสียสามี อดีตผู้ประกาศข่าว KBS เสียชีวิตในวัย 88 ปี หลังป่วยเรื้อรัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแก้ว โพสต์ชม หนุ่ม กรรชัย หลังเชิญ ทราย สก๊อต ออกโหนกระแส ข่าว

ทนายแก้ว ชื่นชม หนุ่ม กรรชัย สัมภาษณ์ ทราย สก๊อต คำถามดีมาก-เน้นให้เกียรติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจ PR แนะนำ “สิงห์” รีบออกมาขอโทษ “ทราย สก็อต” ปลด “พาย” พ้นทุกตำแหน่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายนิด้า กางกฎหมายสวนกลับ &#039;สอดอStyle&#039; ปมสงสัยโดนข่มขืนทางปาก กัดป้องกันตัวได้ไหม? ข่าว

ทนายนิด้า กางกฎหมายสวนกลับ ‘สอดอStyle’ ปมสงสัยโดนข่มขืนทางปาก กัดป้องกันตัวได้ไหม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สอดอ Style โดนทัวร์ลง หลังโพสต์บังคับใช้ปากเรียกข่มขืน ถามเหยื่อทำไมไม่กัด หรือมันเคลิ้ม? บันเทิง

สอดอ Style โดนทัวร์ลง หลังโพสต์บังคับใช้ปากเรียกข่มขืนหรอ ถามเหยื่อทำไมไม่กัด หรือมันเคลิ้ม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังชง ครม. เคาะ &quot;ไทยช่วยไทยพลัส&quot; อัดฉีด 4 แสนล้าน กู้วิกฤติปากท้อง เศรษฐกิจ

คลังชง ครม. เคาะ “ไทยช่วยไทยพลัส” อัดฉีด 4 แสนล้าน กู้วิกฤติปากท้อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 พ.ค. 2569 09:31 น.| อัปเดต: 19 พ.ค. 2569 09:31 น.
74
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชากีราชนะคดีภาษี ศาลสูงสเปนสั่งคืนเงินกว่า 60 ล้านยูโร

ชากีราชนะคดีภาษี ศาลสูงสเปนสั่งคืนเงินกว่า 60 ล้านยูโร หลังสู้คดีมานานกว่า 8 ปี

เผยแพร่: 19 พฤษภาคม 2569
นิติเวช ยืนยันชื่อเหยื่อ รถไฟชนรถเมล์ แล้ว 4 ร่าง เร่งตามหาญาติอีก 1 ศพ

นิติเวช ยืนยันอัตลักษณ์เหยื่อ รถไฟชนรถเมล์ แล้ว 4 ร่าง เร่งตามหาญาติอีก 1 ศพ

เผยแพร่: 19 พฤษภาคม 2569

เปิดใจ “GrabRanger” กลุ่มไรเดอร์จิตอาสา เจ้าของฉายา “ฮีโร่แห่งท้องถนน”

เผยแพร่: 19 พฤษภาคม 2569
หมอยงยันอีโบลาไม่ระบาดใหญ่ทั่วโลก ชี้ความรุนแรงของโรคเป็นข้อจำกัดสำคัญ

อีโบลาระบาดถึงไทยไหม? หมอยงตอบชัด เหมือนหรือต่างจากโควิด เตือนอย่าวิตก

เผยแพร่: 19 พฤษภาคม 2569
Back to top button