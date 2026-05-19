บอส ณวัฒน์ ร่วมวงขยี้ดราม่า ทราย สก๊อต พร้อมฝากประโยคจุกถึงคนเป็นแม่
บอส ณวัฒน์ โพสต์สเตตัสเดือดถึงประเด็นร้อนครอบครัวทราย สก๊อต หลังฝ่ายหญิงออกรายการโหนกระแส แฉปมทายาทสิงห์ต้องไปขอสปอนเซอร์ช้าง ก่อนปล่อยหมัดฮุกฝากประโยคจุกถึงคนเป็นแม่
สำหรับปมดราม่าความขัดแย้งในครอบครัวของ ทราย สก๊อต ที่ฟาดฟันกันมาตลอดสัปดาห์ จนล่าสุดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ทรายได้ไปออกรายการโหนกระแส และเล่าถึงปัญหาครอบครัวหลายประเด็น
หนึ่งในเรื่องราวที่ทำให้ชาวเน็ตอึ้งไปตาม ๆ กัน คือจังหวะที่ทรายเล่าว่า เวลาที่ตนไประดมทุนเพื่อทำโปรเจกต์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ครอบครัวของเธอไม่ได้ให้การสนับสนุน แต่คนที่ยื่นมือเข้ามามอบเงินทุนให้กลับเป็นเครื่องดื่ม ช้าง ซึ่งเป็นคู่แข่งเบอร์ใหญ่ของตระกูลสิงห์
จังหวะนี้เองทำเอาตัวพ่อแห่งวงการบันเทิงอย่าง บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล ถึงกับอดใจไม่ไหว ต้องขอโดดร่วมขยี้ปมแสดงความคิดเห็นด้วยอีกคน โดยบอสณวัฒน์ได้โพสต์สเตตัสแรกผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “ปังมาก ทายาทสิงห์ ขอเงินช้างเพื่อช่วยสังคม”
ความเดือดยังไม่จบแค่นั้น ล่าสุดเช้าวันนี้ (19 พฤษภาคม 2569) เวลา 09.03 น. บอสณวัฒน์ ได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมแบบฟาดแรงถึงผู้ใหญ่ โดยระบุว่า “คุณแม่ของทรายคิดดีๆเด็กไม่ได้ขอมาเกิดคุณแม่ทำอะไรกันถึงมีเด็ก”
การออกมาเคลื่อนไหวของบอสณวัฒน์ในครั้งนี้ ทำให้ทิศทางของดราม่าครอบครัวทราย สก๊อต ร้อนแรงขึ้นไปอีกขั้น บรรดาผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเห็นด้วยกับบอสณวัฒน์จำนวนมาก โดยหลายคนมองว่าปัญหาของผู้ใหญ่ไม่ควรตกมาเป็นภาระหรือบาดแผลในใจของคนเป็นลูก
