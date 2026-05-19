บันเทิง

บอส ณวัฒน์ ร่วมวงขยี้ดราม่า ทราย สก๊อต พร้อมฝากประโยคจุกถึงคนเป็นแม่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 พ.ค. 2569 09:20 น.| อัปเดต: 19 พ.ค. 2569 09:21 น.
78
บอส ณวัฒน์ ร่วมวงขยี้ดราม่า ทราย สก๊อต พร้อมฝากประโยคจุกถึงคนเป็นแม่
ณวัฒน์ อิสรไกรศีล - Mr.Nawat Itsaragrisil﻿

บอส ณวัฒน์ โพสต์สเตตัสเดือดถึงประเด็นร้อนครอบครัวทราย สก๊อต หลังฝ่ายหญิงออกรายการโหนกระแส แฉปมทายาทสิงห์ต้องไปขอสปอนเซอร์ช้าง ก่อนปล่อยหมัดฮุกฝากประโยคจุกถึงคนเป็นแม่

สำหรับปมดราม่าความขัดแย้งในครอบครัวของ ทราย สก๊อต ที่ฟาดฟันกันมาตลอดสัปดาห์ จนล่าสุดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ทรายได้ไปออกรายการโหนกระแส และเล่าถึงปัญหาครอบครัวหลายประเด็น

หนึ่งในเรื่องราวที่ทำให้ชาวเน็ตอึ้งไปตาม ๆ กัน คือจังหวะที่ทรายเล่าว่า เวลาที่ตนไประดมทุนเพื่อทำโปรเจกต์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ครอบครัวของเธอไม่ได้ให้การสนับสนุน แต่คนที่ยื่นมือเข้ามามอบเงินทุนให้กลับเป็นเครื่องดื่ม ช้าง ซึ่งเป็นคู่แข่งเบอร์ใหญ่ของตระกูลสิงห์

บอสณวัฒน์ เคลื่อนไหวโพสต์ข้อความร่วมวงดราม่าครอบครัว ทราย สก๊อต
ณวัฒน์ อิสรไกรศีล – Mr.Nawat Itsaragrisil

จังหวะนี้เองทำเอาตัวพ่อแห่งวงการบันเทิงอย่าง บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล ถึงกับอดใจไม่ไหว ต้องขอโดดร่วมขยี้ปมแสดงความคิดเห็นด้วยอีกคน โดยบอสณวัฒน์ได้โพสต์สเตตัสแรกผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “ปังมาก ทายาทสิงห์ ขอเงินช้างเพื่อช่วยสังคม”

ความเดือดยังไม่จบแค่นั้น ล่าสุดเช้าวันนี้ (19 พฤษภาคม 2569) เวลา 09.03 น. บอสณวัฒน์ ได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมแบบฟาดแรงถึงผู้ใหญ่ โดยระบุว่า “คุณแม่ของทรายคิดดีๆเด็กไม่ได้ขอมาเกิดคุณแม่ทำอะไรกันถึงมีเด็ก”

คุณแม่ของทรายคิดดีๆเด็กไม่ได้ขอมาเกิดคุณแม่ทำอะไรกันถึงมีเด็ก
ณวัฒน์ อิสรไกรศีล – Mr.Nawat Itsaragrisil

การออกมาเคลื่อนไหวของบอสณวัฒน์ในครั้งนี้ ทำให้ทิศทางของดราม่าครอบครัวทราย สก๊อต ร้อนแรงขึ้นไปอีกขั้น บรรดาผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเห็นด้วยกับบอสณวัฒน์จำนวนมาก โดยหลายคนมองว่าปัญหาของผู้ใหญ่ไม่ควรตกมาเป็นภาระหรือบาดแผลในใจของคนเป็นลูก

ณวัฒน์ อิสรไกรศีล – Mr.Nawat Itsaragrisil
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ชากีราชนะคดีภาษี ศาลสูงสเปนสั่งคืนเงินกว่า 60 ล้านยูโร ข่าวต่างประเทศ

ชากีราชนะคดีภาษี ศาลสูงสเปนสั่งคืนเงินกว่า 60 ล้านยูโร หลังสู้คดีมานานกว่า 8 ปี

1 นาที ที่แล้ว
นิติเวช ยืนยันชื่อเหยื่อ รถไฟชนรถเมล์ แล้ว 4 ร่าง เร่งตามหาญาติอีก 1 ศพ ข่าว

นิติเวช ยืนยันอัตลักษณ์เหยื่อ รถไฟชนรถเมล์ แล้ว 4 ร่าง เร่งตามหาญาติอีก 1 ศพ

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดใจ “GrabRanger” กลุ่มไรเดอร์จิตอาสา เจ้าของฉายา “ฮีโร่แห่งท้องถนน”

27 นาที ที่แล้ว
หมอยงยันอีโบลาไม่ระบาดใหญ่ทั่วโลก ชี้ความรุนแรงของโรคเป็นข้อจำกัดสำคัญ ข่าว

อีโบลาระบาดถึงไทยไหม? หมอยงตอบชัด เหมือนหรือต่างจากโควิด เตือนอย่าวิตก

34 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พริษฐ์” นั่งเก้าอี้ประธานวิปฝ่ายค้าน ไร้ชื่อคนจากพรรคเสรีรวมไทย-ไทยพรรคดี

35 นาที ที่แล้ว
ช็อก! ข้าวหมูแดง ย้อมสีชมพูบานเย็น ชาวเน็ตแซวผิดสูตร &#039;สงสัยเจ้าของร้านมีความรัก&#039; ข่าว

ช็อก! ข้าวหมูแดง ย้อมสีชมพูบานเย็น ชาวเน็ตแซวผิดสูตร ‘สงสัยเจ้าของร้านมีความรัก’

44 นาที ที่แล้ว
ชาวเน็ตจีนวิจารณ์ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ปมกดไลก์โพสต์ดราม่าครอบครัว ทราย สก๊อต บันเทิง

ชาวเน็ตจีนวิจารณ์ “ใบเฟิร์น” ปมกดไลก์โพสต์ดราม่าครอบครัว “ทราย สก๊อต”

57 นาที ที่แล้ว
ประวัติ &quot;สันติ ภิรมย์ภักดี&quot; ทายาท บุญรอดบริวเวอรี่ รุ่นที่ 3 แห่งอาณาจักรสิงห์ ข่าว

ประวัติ “สันติ ภิรมย์ภักดี” ทายาทผู้ก่อตั้ง บุญรอดบริวเวอรี่ รุ่นที่ 3 แห่งอาณาจักรสิงห์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! รถไฟเฉี่ยวชนคน ใกล้สถานีแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสัน หลังข้ามไปปัสสาวะ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป๋าเทพ ซุปเปอร์หม่ำ เปิดใจปมเคยทะเลาะ สังข์ ดอกสะเดา นานเกือบ 3 ปี บันเทิง

ป๋าเทพ ซุปเปอร์หม่ำ เคยทะเลาะ สังข์ ดอกสะเดา นาน 3 ปี ใจหายเพื่อนจากไปไม่กลับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยินดี! แมมโบ้ ภมรมนตรี ลูกชาย แซม ยุรนันท์ คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานริมทะเล บันเทิง

ร่วมยินดี! แมมโบ้ ยุรการ ลูกชาย แซม ยุรนันท์ คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานริมทะเล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบสองนักท่องเที่ยวมะกัน กระโดดเข้ากรง “พั้นช์คุง” ทำคอนเทนต์พิสดาร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ปวิน โต้เดือด สอดอStyle ปมตั้งคำถามเรื่องล่วงละเมิดทางเพศ ข่าว

อ.ปวิน เตือนสติ สอดอStyle ปมสงสัยเหยื่อถูกล่วงละเมิด ถ้าไม่มีความเห็นใจควรเงียบปาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“ศุภมาส” เผยถ้าคนไทยจะได้ดูบอลโลก ต้องเป็นราคาที่อธิบายได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจต้นหอม โร่แจง หลังถูกโยงปมฉาว &#039;ดาราดังซุกเด็กหนุ่ม 17&#039; ยันไม่เกี่ยวอักษรย่อ ย้ำ 2 เรื่องพึงระวัง บันเทิง

ดีเจต้นหอม โร่แจง หลังถูกโยงปมฉาว ‘ดาราดังซุกเด็กหนุ่ม 17’ ยันไม่เกี่ยวอักษรย่อ ย้ำ 2 เรื่องพึงระวัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิด 5 ภาพหายาก โปสเตอร์การรถไฟฯ เคยเตือนภัย &quot;อย่าข้ามทางรถไฟก่อนหยุดดูซ้าย ขวา&quot; ข่าว

เปิด 5 ภาพหายาก โปสเตอร์เตือนภัย รฟท. ชาวเน็ตเศร้า 60 ปีผ่านไปยังเกิดเหตุรถไฟชนรถเมล์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” ศึกษาความเป็นไปได้ ลด-ยกเลิก รถไฟวิ่งเข้ากรุงเทพ แก้ปัญหาระยะยาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบร่างนักท่องเที่ยวอิตาลี เสียชีวิตในขณะดำน้ำ อยู่ในส่วนห่างจากปากถ้ำที่สุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายสายหยุด ร่วมเฟรม “ทราย สก๊อต” พร้อมให้กำลังใจ หลังจบ โหนกระแส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักแสดงอาวุโส เศร้าสูญเสียสามี อดีตผู้ประกาศข่าว KBS เสียชีวิตในวัย 88 ปี หลังป่วยเรื้อรัง บันเทิงเกาหลี

นักแสดงอาวุโส เศร้าสูญเสียสามี อดีตผู้ประกาศข่าว KBS เสียชีวิตในวัย 88 ปี หลังป่วยเรื้อรัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแก้ว โพสต์ชม หนุ่ม กรรชัย หลังเชิญ ทราย สก๊อต ออกโหนกระแส ข่าว

ทนายแก้ว ชื่นชม หนุ่ม กรรชัย สัมภาษณ์ ทราย สก๊อต คำถามดีมาก-เน้นให้เกียรติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจ PR แนะนำ “สิงห์” รีบออกมาขอโทษ “ทราย สก็อต” ปลด “พาย” พ้นทุกตำแหน่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายนิด้า กางกฎหมายสวนกลับ &#039;สอดอStyle&#039; ปมสงสัยโดนข่มขืนทางปาก กัดป้องกันตัวได้ไหม? ข่าว

ทนายนิด้า กางกฎหมายสวนกลับ ‘สอดอStyle’ ปมสงสัยโดนข่มขืนทางปาก กัดป้องกันตัวได้ไหม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สอดอ Style โดนทัวร์ลง หลังโพสต์บังคับใช้ปากเรียกข่มขืน ถามเหยื่อทำไมไม่กัด หรือมันเคลิ้ม? บันเทิง

สอดอ Style โดนทัวร์ลง หลังโพสต์บังคับใช้ปากเรียกข่มขืนหรอ ถามเหยื่อทำไมไม่กัด หรือมันเคลิ้ม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังชง ครม. เคาะ &quot;ไทยช่วยไทยพลัส&quot; อัดฉีด 4 แสนล้าน กู้วิกฤติปากท้อง เศรษฐกิจ

คลังชง ครม. เคาะ “ไทยช่วยไทยพลัส” อัดฉีด 4 แสนล้าน กู้วิกฤติปากท้อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 พ.ค. 2569 09:20 น.| อัปเดต: 19 พ.ค. 2569 09:21 น.
78
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชากีราชนะคดีภาษี ศาลสูงสเปนสั่งคืนเงินกว่า 60 ล้านยูโร

ชากีราชนะคดีภาษี ศาลสูงสเปนสั่งคืนเงินกว่า 60 ล้านยูโร หลังสู้คดีมานานกว่า 8 ปี

เผยแพร่: 19 พฤษภาคม 2569
นิติเวช ยืนยันชื่อเหยื่อ รถไฟชนรถเมล์ แล้ว 4 ร่าง เร่งตามหาญาติอีก 1 ศพ

นิติเวช ยืนยันอัตลักษณ์เหยื่อ รถไฟชนรถเมล์ แล้ว 4 ร่าง เร่งตามหาญาติอีก 1 ศพ

เผยแพร่: 19 พฤษภาคม 2569

เปิดใจ “GrabRanger” กลุ่มไรเดอร์จิตอาสา เจ้าของฉายา “ฮีโร่แห่งท้องถนน”

เผยแพร่: 19 พฤษภาคม 2569
หมอยงยันอีโบลาไม่ระบาดใหญ่ทั่วโลก ชี้ความรุนแรงของโรคเป็นข้อจำกัดสำคัญ

อีโบลาระบาดถึงไทยไหม? หมอยงตอบชัด เหมือนหรือต่างจากโควิด เตือนอย่าวิตก

เผยแพร่: 19 พฤษภาคม 2569
Back to top button