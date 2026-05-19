เพจ PR แนะนำ “สิงห์” รีบออกมาขอโทษ “ทราย สก็อต” ปลด “พาย” พ้นทุกตำแหน่ง

Nateetorn S.เผยแพร่: 19 พ.ค. 2569 09:55 น.| อัปเดต: 19 พ.ค. 2569 09:55 น.
เพจ งานPRอ่ะเนอะ ออกมาแนะนำ สิงห์ รีบออกมาขอโทษ “ทราย สก็อต” จริงใจในฐานะเหยื่อ และปลด “พาย” พ้นทุกตำแหน่ง

เพจเฟซบุ๊ก งานprอ่ะเนอะ ซึ่งเป็นเพจที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความเห็นเกี่ยวกับ ทราย สก็อต โดยระบุว่า “จากตามเรื่องคุณทรายตั้งแต่แรก จนมาฟังในโหนกระแสวันนี้ …..นี่ว่าคนที่จะติดต่อเคลียร์กับน้องได้ดีที่สุดคือ คุณเต้ … แต่ต้องไปแบบจริงใจที่สุดนะคะ

และจากมุมมองของ PR ตัวเล็กๆ ที่เคยแก้ Crisis มาบ้าง … ถ้าสิงห์ไม่อยากพินาศ ทีม PR กรุณา อย่าติดต่อสื่อ อินฟลูฯ เพื่อบล็อกข่าว อย่าเล่น Dark PR ใส่ทราย ทั้งในมุม อกตัญญู มาพูดอะไรตอนนี้ อยากได้สมบัติจนทำลายชื่อเสียงวงศ์ตระกูล ฯลฯ พวก Seeding พวกนี้ อย่าได้มี … หรือแม้กระทั่งวันนี้ กสทช. มีแถลงการณ์ออกมาก่อนรายการโหนกระแส คนก็เซนส์ได้ว่ามันมีอะไรแปลกๆ

DOMESTIC VIOLENCE รวมถึง CHILD ABUSE ณ วันนี้ เป็นสิ่งที่ในสังคมอารยชนที่ไหนบนโลกใบนี้ก็รับไม่ได้ค่ะ และยิ่งโดนเพิกเฉยใส่ โดนเบลมเหยื่อ และโดนทำให้เป็นผู้ร้ายภายใต้หน้ากากของความกตัญญู … โบยตีเหยื่อซ้ำแบบนี้ ไม่มีใครรับได้ทั้งนั้น และเรื่องมันไปไกลระดับโลกแล้ว การขอโทษอย่างจริงใจที่สุด คือ ทางออกที่ดีที่สุดจริงๆ ค่ะ สิ่งที่บ้านสิงห์ควรทำคือ

แถลงขอโทษ ‘ทราย สก็อต’ อย่างจริงใจในฐานะที่น้องคือเหยื่อ …. พิจารณาถึงความเป็นจริง ถูก ผิด วางอีโก้ทุกอย่างลง
พักงาน เอาพี่ชายออกจากทุกตำแหน่ง เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หรือการเคลียร์ใจกับทราย ระงับการฟ้องร้องและถอนการฟ้องร้องทุกอย่างของแม่ทราย … คืนบ้านและส่วนที่เป็นของทรายที่หัวหิน ที่คุณตาตั้งใจให้ ให้น้องไปเถอะค่ะ แจ้งความดำเนินคดีกับอีมีนา พี่เลี้ยง ให้เป็นรูปธรรมเสียทีค่ะ อีเลวนี่แค่แม่บ้าน แถมทำร้ายลูกหลานคุณด้วย ทำไมยังเลี้ยงไว้และปล่อยลอยหน้าลอยตาขนาดนั้น

…. และอย่าประกาศตัดขาดทราย เพราะทรายไม่ใช่คนทำให้คนเกลียดตระกูล ‘สิงห์’ แต่เขาคือคนที่จะทำให้คนรักตระกูลนี้เพิ่มขึ้นมากกว่า

…. เพราะสิ่งที่เขาทำให้กับธรรมชาติ มัน ‘จริง’มันไม่ได้ปลอมเป็น Pattern ครอบครัวสมบูรณ์แบบที่พวกคุณพยามสร้าง พยามทำ ครอบครัวคนรวย สะใภ้สวยดารา งานแต่งใหญ่โต … ภาพลักษณ์อะไรที่ปลอมแบบนี้ ไม่นาน มันก็พัง

เพราะ CORE VALUE ที่สิงห์พยามนำเสนอต่อสังคม ผ่าน CSR ไม่ว่าจะ ‘สิงห์อาสา’ ‘คนหัวใจสิงห์’ มันจะไม่มีความหมายเลย หากคุณไม่เอา ‘หัวใจ’ มา ‘ใส่ใจ’ เรื่องของทราย

“ไม่เคยมีใครคนใดที่แพ้ไม่เป็น แต่สิ่งเดียวที่ยากเย็นคือรับได้อย่างดี จากเกิดจนตายมีเกมส์ให้สู้มากมาย มีบางเกมส์ที่ง่ายดายแต่ที่ยากก็มี เกิดเป็นคนด้วยกาย หัวใจต้องเป็นดั่งสิงห์ สู้ทุกเกมส์ทุกสิ่งไม่มีได้ฟรี จะหยัดจะยืนตะโกนให้ถึงขอบฟ้า ว่าไม่กลัวอะไร จะสู้ด้วยใจที่มี บวกกับเรี่ยวแรงในมือ ตั้งใจจะทำให้ดี สู้อย่างนี้ จะแพ้ให้มันรู้ไป”

…. เพลงนี้ คนที่สะท้อนมันออกมาทุกอย่าง คือ ‘ทราย’ นะคะ อยากเห็น ‘หัวใจของสิงห์’ ได้ยืนหยัดอยู่ข้างความถูกต้องค่ะ

…….และ อยากเห็นสักวัน อีชั้นหวังว่า น้องทรายได้กลับมาดูแลมูลนิธิ ‘จำนงค์ ภิรมย์ภักดี’ คุณตาผู้เป็นที่รักของเค้านะคะ
ฝากโอบกอดทรายด้วยนะคะ”

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

