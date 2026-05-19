ทนายแก้ว ชื่นชม หนุ่ม กรรชัย สัมภาษณ์ ทราย สก๊อต คำถามดีมาก-เน้นให้เกียรติ
ทนายแก้วโพสต์ชื่นชม หนุ่ม กรรชัย สัมภาษณ์ ทราย สก๊อต ในโหนกระแสอย่างให้เกียรติและช่วยละลายพฤติกรรมจนกล้าระบายปมครอบครัว พร้อมส่งอีกหนึ่งกำลังใจให้
หลังจาก ทราย สก๊อต เงือกหนุ่มนักอนุรักษ์ ออกมาเปิดใจปัญหาครอบครัวในรายการโหนกระแส โดยมี หนุ่ม กรรชัย เป็นพิธีกร เนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่มีเนื้อหาละเอียดอ่อนทางรายการจึงต้องปฏิบัติตามกฎของ กสทช. และ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 พร้อมชี้แจงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถเชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมานั่งโต๊ะข่าวพร้อมกัน เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการข่มขืนใจซ้ำ พร้อมฝากถึง พาย สุนิษฐ์ และคุณแม่ สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้เสมอ
ทราย สก๊อต ร่ายยาวปัญหาตั้งแต่วัยเด็กที่เคยล่วงละเมิดจนต้องใช้ธรรมชาติและทะเลเป็นที่บำบัดจิตใจ สาเหตุที่ตนออกมาเปิดเผยเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้ทั้งที่เก็บซ่อนมาเป็นเวลาหลายปี เพราะคุณตา บุคคลอันเป็นที่รักสอนให้รักครอบครัว ยืนยันว่าตนไม่เคยคิดทำลายครอบครัวนี้เลย
ทั้งยังมีปัญหาเรื่องที่ดินหัวหินเมื่อ 2 ปีก่อนตนเพิ่งทราบว่าเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ร่วมกับพี่ชาย เป็นทรัพย์สินที่คุณตาตั้งใจมอบให้ แต่ถูกคุณแม่ฟ้องร้องทวงคืน โดยให้เห็นผลว่าหนุ่มทรายพาคนมาบุกรุกพื้นที่ เกรงว่าจะเกิดอันตรายดับคนในบ้านและทรัพย์สิน
อย่างไรก็ดี ทราย สก๊อต ยืนยันว่า การออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะความยุติธรรม เรื่องทรัพย์สินตนพร้อมที่จะเจรจา พร้อมประกาศจุดยืนว่าไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับตระกูลนี้อีกต่อไป และวางแผนที่จะเปลี่ยนนามสกุลจาก ทราย สก๊อต เป็น ทราย สมุทร พร้อมเดินหน้าทำหน้านักอนุรักษ์ต่อไป
ล่าสุด ทนายแก้ว ออกมาแสดงความเห็นหลังจากได้ฟังเรื่องราวของ ทราย สก๊อต และการดำเนินรายการของ หนุ่ม กรรชัย ระบุว่า “เพิ่งได้มาดูย้อนหลังวันนี้ #โหนกระแส #ทรายสก็อต บอกเลยว่าพี่หนุ่มถามดีมาก ๆ ละลายพฤติกรรมของน้องทรายให้เบาๆสบายๆ , โดยเริ่มเกริ่นเดินเรื่องกันเองมาก ๆ เน้นให้เกียรติ เพราะเป็นเรื่องในครอบครัว ใช้ภาษากายอย่างเยี่ยม ถูกจังหวะมาก ๆ และในวันนี้ทรายได้ระบายเสมือนเล่าให้กับพี่คนหนึ่งที่ไว้ใจมาก ๆ ฟัง คงโล่งใจที่สุด พี่ #ทนายแก้ว ขอเป็นกำลังใจอีก1กำลังใจนะครับ #กอดของพี่หนุ่มกอดแทนพี่แก้วด้วยครับ #ทรายสมุทร”
