ข่าว

ประวัติ “สันติ ภิรมย์ภักดี” ทายาทผู้ก่อตั้ง บุญรอดบริวเวอรี่ รุ่นที่ 3 แห่งอาณาจักรสิงห์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 พ.ค. 2569 11:15 น.| อัปเดต: 19 พ.ค. 2569 11:15 น.
65
ประวัติ "สันติ ภิรมย์ภักดี" ทายาท บุญรอดบริวเวอรี่ รุ่นที่ 3 แห่งอาณาจักรสิงห์

ประวัติ “สันติ ภิรมย์ภักดี” ทายาทผู้ก่อตั้ง บุญรอดบริวเวอรี่ รุ่นที่ 3 แห่งอาณาจักรสิงห์ พร้อมผลงานสนับสนุนสังคม กีฬา และสิ่งแวดล้อม

หากกล่าวถึงตระกูลที่ทรงอิทธิพลและเป็นที่รู้จักในประเทศไทย ชื่อของตระกูล “ภิรมย์ภักดี” ย่อมเป็นอันดับต้นๆ ที่ทุกคนนึกถึง ในฐานะผู้ก่อตั้งอาณาจักร “สิงห์” และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเครื่องดื่มชั้นนำของประเทศ โดยหนึ่งในบุคคลสำคัญผู้มีบทบาทหลักในการบริหารงานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล คือ นายสันติ ภิรมย์ภักดี ทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูล

นายสันติ ภิรมย์ภักดี เกิดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2489 เป็นบุตรชายคนเล็กของ นายประจวบ ภิรมย์ภักดี ซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของพระยาภิรมย์ภักดี ผู้ก่อตั้งตระกูล

ประวัติการศึกษา

  • ระดับประถมศึกษาจนถึงมมัธยมศึกษาตอนต้นจาก โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
  • ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม จาก David & Elkins College ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • พ.ศ. 2533: ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • พ.ศ. 2542: ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • พ.ศ. 2552: ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประวัติการทำงาน

นายสันติ ภิรมย์ภักดี เคยดำรงตำแหน่งประธานและซีอีโอของบุญรอดบริวเวอรี่ โดยรับหน้าที่สืบต่อจาก นายปิยะ ภิรมย์ภักดี พี่ชายของตน นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่ง

  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ทั้งนี้ นายสันติ ภิรมย์ภักดี และครอบครัว ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอบส์ให้เป็นหนึ่งในตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทย อันดับที่ 15 ด้านชีวิตครอบครัว นายสันติ ภิรมย์ภักดี สมรสกับนางอรุณี ภิรมย์ภักดี มีบุตร-ธิดารวม 3 คน คือ นายภูริต, นายปิติ และปรีดิ์รติ ภิรมย์ภักดี

สันติ ภิรมย์ภักดี

การอุทิศตนเพื่อสังคม กีฬา และสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากงานบริหาร นายสันติ ภิรมย์ภักดี ได้สร้างคุณูปการแก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการศึกษาที่จัดตั้งทุน “บุญรอดพัฒนาฯ” มอบโอกาสให้เยาวชนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และด้านการสนับสนุนกีฬาไทยทุกระดับ ตั้งแต่ระดับโรงเรียนไปจนถึงระดับชาติ ช่วยสร้างนักกีฬาไทยให้มีชื่อเสียงในหลายประเภท อาทิ กอล์ฟ, เทนนิส, ว่ายน้ำ, มวยสากล, ยกน้ำหนัก, เทควันโด, ฟุตบอล, กีฬาคนพิการ และกีฬาไทยต่างๆ

ในด้านการสนับสนุนสังคม นายสันติ ภิรมย์ภักดี ให้การสนับสนุนสภากาชาดไทย, มูลนิธิสายใจไทย และศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ รวมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอยู่เสมอ ด้านสิ่งแวดล้อม นายสันติ ภิรมย์ภักดี ให้ความสำคัญกับการวิจัยและการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกิจการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ด้วยผลงานที่สร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ นายสันติ ภิรมย์ภักดี ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) เมื่อปี พ.ศ. 2564

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ชากีราชนะคดีภาษี ศาลสูงสเปนสั่งคืนเงินกว่า 60 ล้านยูโร ข่าวต่างประเทศ

ชากีราชนะคดีภาษี ศาลสูงสเปนสั่งคืนเงินกว่า 60 ล้านยูโร หลังสู้คดีมานานกว่า 8 ปี

2 นาที ที่แล้ว
นิติเวช ยืนยันชื่อเหยื่อ รถไฟชนรถเมล์ แล้ว 4 ร่าง เร่งตามหาญาติอีก 1 ศพ ข่าว

นิติเวช ยืนยันอัตลักษณ์เหยื่อ รถไฟชนรถเมล์ แล้ว 4 ร่าง เร่งตามหาญาติอีก 1 ศพ

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดใจ “GrabRanger” กลุ่มไรเดอร์จิตอาสา เจ้าของฉายา “ฮีโร่แห่งท้องถนน”

28 นาที ที่แล้ว
หมอยงยันอีโบลาไม่ระบาดใหญ่ทั่วโลก ชี้ความรุนแรงของโรคเป็นข้อจำกัดสำคัญ ข่าว

อีโบลาระบาดถึงไทยไหม? หมอยงตอบชัด เหมือนหรือต่างจากโควิด เตือนอย่าวิตก

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พริษฐ์” นั่งเก้าอี้ประธานวิปฝ่ายค้าน ไร้ชื่อคนจากพรรคเสรีรวมไทย-ไทยพรรคดี

36 นาที ที่แล้ว
ช็อก! ข้าวหมูแดง ย้อมสีชมพูบานเย็น ชาวเน็ตแซวผิดสูตร &#039;สงสัยเจ้าของร้านมีความรัก&#039; ข่าว

ช็อก! ข้าวหมูแดง ย้อมสีชมพูบานเย็น ชาวเน็ตแซวผิดสูตร ‘สงสัยเจ้าของร้านมีความรัก’

45 นาที ที่แล้ว
ชาวเน็ตจีนวิจารณ์ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ปมกดไลก์โพสต์ดราม่าครอบครัว ทราย สก๊อต บันเทิง

ชาวเน็ตจีนวิจารณ์ “ใบเฟิร์น” ปมกดไลก์โพสต์ดราม่าครอบครัว “ทราย สก๊อต”

58 นาที ที่แล้ว
ประวัติ &quot;สันติ ภิรมย์ภักดี&quot; ทายาท บุญรอดบริวเวอรี่ รุ่นที่ 3 แห่งอาณาจักรสิงห์ ข่าว

ประวัติ “สันติ ภิรมย์ภักดี” ทายาทผู้ก่อตั้ง บุญรอดบริวเวอรี่ รุ่นที่ 3 แห่งอาณาจักรสิงห์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! รถไฟเฉี่ยวชนคน ใกล้สถานีแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสัน หลังข้ามไปปัสสาวะ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป๋าเทพ ซุปเปอร์หม่ำ เปิดใจปมเคยทะเลาะ สังข์ ดอกสะเดา นานเกือบ 3 ปี บันเทิง

ป๋าเทพ ซุปเปอร์หม่ำ เคยทะเลาะ สังข์ ดอกสะเดา นาน 3 ปี ใจหายเพื่อนจากไปไม่กลับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยินดี! แมมโบ้ ภมรมนตรี ลูกชาย แซม ยุรนันท์ คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานริมทะเล บันเทิง

ร่วมยินดี! แมมโบ้ ยุรการ ลูกชาย แซม ยุรนันท์ คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานริมทะเล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบสองนักท่องเที่ยวมะกัน กระโดดเข้ากรง “พั้นช์คุง” ทำคอนเทนต์พิสดาร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ปวิน โต้เดือด สอดอStyle ปมตั้งคำถามเรื่องล่วงละเมิดทางเพศ ข่าว

อ.ปวิน เตือนสติ สอดอStyle ปมสงสัยเหยื่อถูกล่วงละเมิด ถ้าไม่มีความเห็นใจควรเงียบปาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“ศุภมาส” เผยถ้าคนไทยจะได้ดูบอลโลก ต้องเป็นราคาที่อธิบายได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจต้นหอม โร่แจง หลังถูกโยงปมฉาว &#039;ดาราดังซุกเด็กหนุ่ม 17&#039; ยันไม่เกี่ยวอักษรย่อ ย้ำ 2 เรื่องพึงระวัง บันเทิง

ดีเจต้นหอม โร่แจง หลังถูกโยงปมฉาว ‘ดาราดังซุกเด็กหนุ่ม 17’ ยันไม่เกี่ยวอักษรย่อ ย้ำ 2 เรื่องพึงระวัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิด 5 ภาพหายาก โปสเตอร์การรถไฟฯ เคยเตือนภัย &quot;อย่าข้ามทางรถไฟก่อนหยุดดูซ้าย ขวา&quot; ข่าว

เปิด 5 ภาพหายาก โปสเตอร์เตือนภัย รฟท. ชาวเน็ตเศร้า 60 ปีผ่านไปยังเกิดเหตุรถไฟชนรถเมล์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” ศึกษาความเป็นไปได้ ลด-ยกเลิก รถไฟวิ่งเข้ากรุงเทพ แก้ปัญหาระยะยาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบร่างนักท่องเที่ยวอิตาลี เสียชีวิตในขณะดำน้ำ อยู่ในส่วนห่างจากปากถ้ำที่สุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายสายหยุด ร่วมเฟรม “ทราย สก๊อต” พร้อมให้กำลังใจ หลังจบ โหนกระแส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักแสดงอาวุโส เศร้าสูญเสียสามี อดีตผู้ประกาศข่าว KBS เสียชีวิตในวัย 88 ปี หลังป่วยเรื้อรัง บันเทิงเกาหลี

นักแสดงอาวุโส เศร้าสูญเสียสามี อดีตผู้ประกาศข่าว KBS เสียชีวิตในวัย 88 ปี หลังป่วยเรื้อรัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแก้ว โพสต์ชม หนุ่ม กรรชัย หลังเชิญ ทราย สก๊อต ออกโหนกระแส ข่าว

ทนายแก้ว ชื่นชม หนุ่ม กรรชัย สัมภาษณ์ ทราย สก๊อต คำถามดีมาก-เน้นให้เกียรติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจ PR แนะนำ “สิงห์” รีบออกมาขอโทษ “ทราย สก็อต” ปลด “พาย” พ้นทุกตำแหน่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายนิด้า กางกฎหมายสวนกลับ &#039;สอดอStyle&#039; ปมสงสัยโดนข่มขืนทางปาก กัดป้องกันตัวได้ไหม? ข่าว

ทนายนิด้า กางกฎหมายสวนกลับ ‘สอดอStyle’ ปมสงสัยโดนข่มขืนทางปาก กัดป้องกันตัวได้ไหม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สอดอ Style โดนทัวร์ลง หลังโพสต์บังคับใช้ปากเรียกข่มขืน ถามเหยื่อทำไมไม่กัด หรือมันเคลิ้ม? บันเทิง

สอดอ Style โดนทัวร์ลง หลังโพสต์บังคับใช้ปากเรียกข่มขืนหรอ ถามเหยื่อทำไมไม่กัด หรือมันเคลิ้ม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังชง ครม. เคาะ &quot;ไทยช่วยไทยพลัส&quot; อัดฉีด 4 แสนล้าน กู้วิกฤติปากท้อง เศรษฐกิจ

คลังชง ครม. เคาะ “ไทยช่วยไทยพลัส” อัดฉีด 4 แสนล้าน กู้วิกฤติปากท้อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 พ.ค. 2569 11:15 น.| อัปเดต: 19 พ.ค. 2569 11:15 น.
65
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชากีราชนะคดีภาษี ศาลสูงสเปนสั่งคืนเงินกว่า 60 ล้านยูโร

ชากีราชนะคดีภาษี ศาลสูงสเปนสั่งคืนเงินกว่า 60 ล้านยูโร หลังสู้คดีมานานกว่า 8 ปี

เผยแพร่: 19 พฤษภาคม 2569

เปิดใจ “GrabRanger” กลุ่มไรเดอร์จิตอาสา เจ้าของฉายา “ฮีโร่แห่งท้องถนน”

เผยแพร่: 19 พฤษภาคม 2569

“พริษฐ์” นั่งเก้าอี้ประธานวิปฝ่ายค้าน ไร้ชื่อคนจากพรรคเสรีรวมไทย-ไทยพรรคดี

เผยแพร่: 19 พฤษภาคม 2569
ชาวเน็ตจีนวิจารณ์ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ปมกดไลก์โพสต์ดราม่าครอบครัว ทราย สก๊อต

ชาวเน็ตจีนวิจารณ์ “ใบเฟิร์น” ปมกดไลก์โพสต์ดราม่าครอบครัว “ทราย สก๊อต”

เผยแพร่: 19 พฤษภาคม 2569
Back to top button