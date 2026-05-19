ประวัติ “สันติ ภิรมย์ภักดี” ทายาทผู้ก่อตั้ง บุญรอดบริวเวอรี่ รุ่นที่ 3 แห่งอาณาจักรสิงห์
ประวัติ “สันติ ภิรมย์ภักดี” ทายาทผู้ก่อตั้ง บุญรอดบริวเวอรี่ รุ่นที่ 3 แห่งอาณาจักรสิงห์ พร้อมผลงานสนับสนุนสังคม กีฬา และสิ่งแวดล้อม
หากกล่าวถึงตระกูลที่ทรงอิทธิพลและเป็นที่รู้จักในประเทศไทย ชื่อของตระกูล “ภิรมย์ภักดี” ย่อมเป็นอันดับต้นๆ ที่ทุกคนนึกถึง ในฐานะผู้ก่อตั้งอาณาจักร “สิงห์” และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเครื่องดื่มชั้นนำของประเทศ โดยหนึ่งในบุคคลสำคัญผู้มีบทบาทหลักในการบริหารงานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล คือ นายสันติ ภิรมย์ภักดี ทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูล
นายสันติ ภิรมย์ภักดี เกิดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2489 เป็นบุตรชายคนเล็กของ นายประจวบ ภิรมย์ภักดี ซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของพระยาภิรมย์ภักดี ผู้ก่อตั้งตระกูล
ประวัติการศึกษา
- ระดับประถมศึกษาจนถึงมมัธยมศึกษาตอนต้นจาก โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
- ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม จาก David & Elkins College ประเทศสหรัฐอเมริกา
- พ.ศ. 2533: ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- พ.ศ. 2542: ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ. 2552: ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประวัติการทำงาน
นายสันติ ภิรมย์ภักดี เคยดำรงตำแหน่งประธานและซีอีโอของบุญรอดบริวเวอรี่ โดยรับหน้าที่สืบต่อจาก นายปิยะ ภิรมย์ภักดี พี่ชายของตน นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่ง
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด
ทั้งนี้ นายสันติ ภิรมย์ภักดี และครอบครัว ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอบส์ให้เป็นหนึ่งในตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทย อันดับที่ 15 ด้านชีวิตครอบครัว นายสันติ ภิรมย์ภักดี สมรสกับนางอรุณี ภิรมย์ภักดี มีบุตร-ธิดารวม 3 คน คือ นายภูริต, นายปิติ และปรีดิ์รติ ภิรมย์ภักดี
การอุทิศตนเพื่อสังคม กีฬา และสิ่งแวดล้อม
นอกเหนือจากงานบริหาร นายสันติ ภิรมย์ภักดี ได้สร้างคุณูปการแก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการศึกษาที่จัดตั้งทุน “บุญรอดพัฒนาฯ” มอบโอกาสให้เยาวชนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และด้านการสนับสนุนกีฬาไทยทุกระดับ ตั้งแต่ระดับโรงเรียนไปจนถึงระดับชาติ ช่วยสร้างนักกีฬาไทยให้มีชื่อเสียงในหลายประเภท อาทิ กอล์ฟ, เทนนิส, ว่ายน้ำ, มวยสากล, ยกน้ำหนัก, เทควันโด, ฟุตบอล, กีฬาคนพิการ และกีฬาไทยต่างๆ
ในด้านการสนับสนุนสังคม นายสันติ ภิรมย์ภักดี ให้การสนับสนุนสภากาชาดไทย, มูลนิธิสายใจไทย และศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ รวมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอยู่เสมอ ด้านสิ่งแวดล้อม นายสันติ ภิรมย์ภักดี ให้ความสำคัญกับการวิจัยและการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกิจการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ด้วยผลงานที่สร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ นายสันติ ภิรมย์ภักดี ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) เมื่อปี พ.ศ. 2564
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หนุ่ย ภิรมย์ภักดี น้องสาวแม่ ทราย สก๊อต ขอให้เป็นเรื่องภายในครอบครัว
- เจาะอาณาจักร สิงห์ 7 ธุรกิจหลัก ภิรมย์ภักดี ไม่ได้มีแค่เครื่องดื่ม
- ประวัติ พาย สุนิษฐ์ ทายาทสิงห์ พี่ชายทราย สก๊อต คุณพ่อป้ายแดง สามี มายด์ ลภัสลัล
ติดตาม The Thaiger บน Google News: