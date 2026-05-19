ทนายนิด้า กางกฎหมายสวนกลับ ‘สอดอStyle’ ปมสงสัยโดนข่มขืนทางปาก กัดป้องกันตัวได้ไหม?
เส้นด้าย สอดอStyle โพสต์ถามข้อกฎหมาย โดนบังคับอมนกเขาเรียกว่าข่มขืนหรือไม่ ถ้ากัดจะโดนคดีทำร้ายร่างกายไหม ด้าน ทนายนิด้า ออกโรงอธิบายชัดเจนว่าเข้าข่ายกระทำชำเรา พร้อมฟาดแรงอย่าเอาจริตหรือแชตจีพีทีมาเถียงกฎหมาย
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 หลังจากอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง เส้นด้าย สอดอStyle โพสต์ข้อความตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อกฎหมายคดีล่วงละเมิดทางเพศ โดยเฉพาะกรณีการบังคับล่วงละเมิดทางช่องปาก
เส้นด้าย สอดอStyle โพสต์ข้อความระบุว่า เธอเห็นใจผู้ที่โดนล่วงละเมิดทางเพศอย่างมาก แต่มีเรื่องหนึ่งที่สงสัยมานาน คือการข่มขืนทางปากเรียกว่าข่มขืนจริงหรือไม่ และเหยื่อสามารถกัดอวัยวะเพศของผู้ก่อเหตุเพื่อป้องกันตัวได้ไหม หรือเหยื่อต้องแกล้งทำเป็นเคลิ้มและยินยอมไปก่อน เพราะหากกัด เหยื่อจะโดนแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายหรือไม่
ต่อมา ทนายนิด้า ทนายความชื่อดัง ได้นำโพสต์ดังกล่าวมาอธิบายข้อกฎหมายให้สังคมเข้าใจอย่างถูกต้อง ทนายนิด้าระบุว่า การใช้อวัยวะเพศกระทำกับช่องปาก ตามกฎหมายเรียกว่า “การกระทำชำเรา” ไม่ได้เรียกว่าการข่มขืน ส่วนการกระทำชำเรานั้นจะมีความผิดฐานข่มขืนหรือไม่ ศาลต้องไปพิจารณาเรื่อง “ความยินยอม” ของผู้เสียหายประกอบด้วย
ทนายนิด้ายกข้อความจากพระราชบัญญัติมาอธิบายเพิ่มเติมว่า “กระทำชำเรา” หมายถึง การกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น
นอกจากนี้ ทนายนิด้ายังคอมเมนต์ขยายความอย่างดุเดือดว่า นี่คือความหมายของการกระทำชำเรา ส่วนจะมีความผิดหรือไม่ต้องดูที่หลักความยินยอมและอายุของเหยื่อ สิ่งที่เธอพิมพ์คือหลักกฎหมายซึ่งคนละเรื่องกับความรู้สึกส่วนตัว พร้อมทิ้งท้ายว่า “ถ้าจะเถียงก็เอาหลักกฎหมายมาเถียง ไม่ใช่เอาจริต กับแชทจีพีทีมาจ้า”
