เปิด 5 ภาพหายาก โปสเตอร์เตือนภัย รฟท. ชาวเน็ตเศร้า 60 ปีผ่านไปยังเกิดเหตุรถไฟชนรถเมล์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 พ.ค. 2569 10:28 น.| อัปเดต: 19 พ.ค. 2569 11:26 น.
เปิด 5 ภาพหายาก โปสเตอร์การรถไฟฯ เคยเตือนภัย "อย่าข้ามทางรถไฟก่อนหยุดดูซ้าย ขวา"
ข้อมูลภาพจาก : FB/โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟเปิดคลังภาพประวัติศาสตร์ โปสเตอร์เตือนภัยริมราง พิมพ์ปี พ.ศ. 2508-2511 ฝีมือศิลปินไทย “ศุภารัตน์-ศักดา” ผ่านโรงพิมพ์ประชุมช่าง

ลองนึกภาพสถานีรถไฟไทย ในยุค พ.ศ. 2508 ไม่มีจอ LED ไม่มีประกาศดิจิทัล ไม่มีคิวอาร์โค้ดให้สแกน มีแค่ป้ายผ้า ป้ายไม้ และ “โปสเตอร์” ที่พิมพ์ติดผนังสถานี คอยเตือนผู้โดยสารและประชาชนทั่วไปให้ระวังเหตุอันตรายโปสเตอร์ที่ว่านี้ ไม่ใช่ภาพถ่าย ไม่ใช่กราฟิกคอมพิวเตอร์ แต่เป็น “ภาพวาดมือ” ของศิลปินไทย ที่นั่งวาดทีละเส้น ทีละสี ก่อนส่งให้โรงพิมพ์ปั๊มออกมาเป็นพันแผ่น แล้วกระจายไปติดทั่วประเทศ

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เพจ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ได้รวบรวมโปสเตอร์เก่ายุคออกมาให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นกันอีกครั้ง โดยโปสเตอร์ชุดนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยพิมพ์ขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2508 – 2511 ทีมงาน The Thaiger ได้หยิบยกตัวอย่างมา 5 ภาพ จากทั้งหมด 17 ภาพ แต่ละภาพมีข้อความเตือนที่ตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อมไปชมกันได้เลยครับ

ภาพแรก “ข้ามทางเมื่อมีรถบังระวังรถสวน” เตือนคนข้ามทางรถไฟ ให้ดูทั้งสองด้านก่อนข้าม

ภาพที่สอง “อย่าโดยสารบนหลังคารถ” เตือนการเดินทางแบบไม่ปลอดภัย ที่นิยมกันในยุคที่รถไฟแน่นเอียด

ภาพที่สาม “อย่ายืนที่บันได จะปะทะสะพาน” เตือนคนที่ชอบยืนตรงประตูรถไฟ เพราะเสี่ยงโดนเสาสะพานกระแทก

ภาพที่สี่ “อย่าเดินชิดทางรถไฟ” เตือนคนที่ใช้ทางรถไฟเป็นทางลัด

ภาพที่ห้า “อย่าข้ามทางรถไฟก่อนหยุดดูซ้าย ขวา” กฎพื้นฐานข้ามทางรถไฟ ที่ยังใช้ได้จนถึงทุกวันนี้

ดูจากข้อความแล้ว เห็นภาพยุคสมัยชัดเจน เพราะปัญหาที่โปสเตอร์เตือนทุกข้อ คือสิ่งที่คนไทยทำกันจริงๆ ในยุคนั้น ไม่ใช่การเดาว่าอาจเกิดอันตราย แต่เป็นเหตุที่เกิดบ่อย ๆ จนต้องมีโปสเตอร์ออกมาเตือน

ฝีมือศิลปินไทย และโรงพิมพ์ในตำนาน

จุดที่น่าสนใจของโปสเตอร์ชุดนี้ ไม่ใช่แค่ข้อความ แต่เป็นภาพวาดมือ โปสเตอร์ 3 ภาพแรก (“ข้ามทางเมื่อมีรถบังฯ”, “อย่าโดยสารบนหลังคารถ”, “อย่ายืนที่บันไดฯ”) ระบุชื่อผู้วาดว่า “ศุภารัตน์” พิมพ์ในปี พ.ศ. 2511

อีก 2 ภาพ (“อย่าเดินชิดทางรถไฟ”, “อย่าข้ามทางรถไฟก่อนหยุดดูซ้าย ขวา”) ระบุชื่อผู้วาดว่า “ศักดา” พิมพ์ในปี พ.ศ. 2508

ทั้งหมดพิมพ์โดย บริษัท ประชุมช่าง จำกัด มีนายประสงค์ เหตระกูล เป็นผู้พิมพ์ ชื่อ “เหตระกูล” หลายคนอาจคุ้นหู เพราะเป็นนามสกุลของตระกูลผู้ก่อตั้งและบริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ที่เริ่มต้นจากหนังสือพิมพ์เดลิเมล์ในปี 2493 ก่อนกลายเป็น “แนวหน้าแห่งยุคเดลินิวส์” ในปี 2507 ส่วนบริษัทประชุมช่าง ยังเปิดดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ

โปสเตอร์เก่า บอกอะไรเรา

ในยุคที่ทุกอย่างเป็นดิจิทัล เราคุ้นเคยกับป้าย LED ประกาศเสียงตามสาย แอปแจ้งเตือน แต่เมื่อ 60 ปีก่อน เครื่องมือเดียวที่การรถไฟใช้สื่อสารกับประชาชน คือกระดาษหนึ่งแผ่น กับภาพวาดมือ

ที่น่าสนใจไปกว่านั้น คือเนื้อหาที่โปสเตอร์เตือนในยุคนั้น ยังเป็นปัญหาเดียวกับที่เราเจออยู่ทุกวันนี้ คนยังเดินชิดทางรถไฟ คนยังข้ามทางรถไฟโดยไม่หยุดดูซ้ายขวา ปี ๆ หนึ่ง ยังมีข่าวอุบัติเหตุบริเวณทางตัดผ่านรถไฟอยู่เรื่อยๆ

โปสเตอร์ของยุคปู่ ส่งสารแบบเดียวกับที่ยุคหลานต้องส่ง ถ้าโปสเตอร์ไม่ทำงาน ปัญหาอาจไม่ได้อยู่ที่โปสเตอร์ แต่อยู่ที่พฤติกรรมที่ส่งต่อกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่า

ของหายาก ที่ควรเก็บไว้

ทุกวันนี้โปสเตอร์ต้นฉบับ 5 ภาพนี้ น่าจะเหลืออยู่น้อยมาก เพราะกระดาษอายุ 60 ปี ผ่านแดดผ่านฝนตามสถานีต่างๆ ย่อมเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา

ภาพที่เพจโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟนำมาเผยแพร่ จึงเป็นการ “บันทึก” ที่มีค่าทั้งในแง่ประวัติศาสตร์การรถไฟ และในแง่งานออกแบบกราฟิกไทยยุคก่อน

ฝีมือของ “คุณศุภารัตน์” และ “คุณศักดา” สองศิลปินที่ไม่มีใครรู้จักชื่อจริง ได้ทำหน้าที่ของมันมาแล้วกว่าครึ่งศตวรรษ และยังคงทำหน้าที่ต่อไป ในฐานะภาพประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าว่า สังคมไทยเดินทางมาไกลแค่ไหน และยังเดินอยู่ที่เดิมในเรื่องไหนบ้าง

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

