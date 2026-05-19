ข่าว
ด่วน! รถไฟเฉี่ยวชนคน ใกล้สถานีแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสัน หลังข้ามไปปัสสาวะ
รถไฟเฉี่ยวชนคน ใกล้สถานีแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสัน หลังข้ามไปปัสสาวะ คาดไม่ได้ยินเสียง เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคนที่บริเวณเลียบทางรถไฟมักกะสัน ถ.กำแพงเพชร 7 ใกล้สถานีแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสัน บริเวณใกล้เคียงโรงแรมเมอร์เคียว
เพจเฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro รายงานเพิ่มเติมว่า ร.ต.ต. ชนาจ ประดา รอง สว จร. สน.มักะสัน รายงานกับ สวพ.FM91 ว่าผู้ได้รับบาดเจ็บ อาชีพไรเดอร์ ลงไปปัสสาวะ เป็นจังหวะที่รถไฟมา ผู้ได้รับบาดเจ็บอาจจะไม่ได้ยินเสียงรถไฟ เพราะใส่หูฟัง หมวกกันน็อคเต็มใบ จึงทำให้เกิดเหตุขึ้น ล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือ นำส่ง รพ.พระมงกุฎ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หากมีความคืบหน้าที่ชัดเจนสำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป
