รวบสองนักท่องเที่ยวมะกัน กระโดดเข้ากรง “พั้นช์คุง” ทำคอนเทนต์พิสดาร
ตำรวจญี่ปุ่นรวบสองนักท่องเที่ยวมะกัน กระโดดเข้ากรง “พั้นช์คุง” อีกคนถ่ายคลิป ทำคอนเทนต์พิสดาร เคราะห์ดีไม่ถึงตัวลิง
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม สำนักข่าว มัสต์แชร์นิวส์ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันสองคนในช่วงอายุ 20 ปี หลังจากที่ก่อเหตุกระโดดเข้าไปในกรงของ “พั้นช์คุง” ลิงชื่อดังในสวนสัตว์อิชิกาว่า จังหวัดชิบะ
โดยชายคนหนึ่งสวมชุดสูทและใส่หน้ากากหน้ายิ้มกระโดดลงไปในกรง ขณะที่อีกคนเป็นผู้ถ่ายคลิป เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าชายที่กระโดดลงไปไม่สามารถเข้าใกล้ลิงได้ และถูกเจ้าหน้าที่สวนสัตว์นำตัวออกจากกรงอย่างรวดเร็ว
เบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหาพวกเขาในข้อหาขัดขวางการประกอบธุรกิจโดยใช้กำลัง ซึ่งชายทั้งสองปฏิเสธข้อกล่าวหานี้
ขณะที่ทางสวนสัตว์อิชิกาว่าระบุว่าพวกเขาจะหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอีก ทางสวนสัตว์กำลังพิจารณาที่จะห้ามการถ่ายทำโดยสิ้นเชิง และระงับการรับคำขอถ่ายทำจากยูทูบเบอร์ด้วย
สำหรับ พั้นช์คุง นั้นกลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากที่ มีชาวเน็ตแชร์ภาพของเจ้าลิงหิมะใช้ตุ๊กตาลิงอุรังอุตังเป็นตัวแทนแม่ผู้ให้กำเนิดที่ทอดทิ้งไป
