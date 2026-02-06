ผู้ประกันตน ร่ำไห้ สำรองจ่ายค่ารักษา โรคไตระยะสุดท้าย จนหมดตัว จี้สปส.เปลี่ยนระบบจ่ายตรง
สาวป่วยไตระยะสุดท้าย โพสต์ขอรับบริจาค หลังควักเงินสำรองจ่ายค่าฟอกไตจนหมดตัว ทั้งที่มีสิทธิประกันสังคม จี้ประกันสังคมปรับปรุงระบบจ่ายตรงโดยไม่ต้องสำรองเงิน เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความช่วยเหลือและเปิดรับบริจาคเงินสำหรับการรักษาโรคไตระยะสุดท้าย เนื่องจากสิทธิประกันสังคมที่มีอยู่นั้นให้สำรองจ่ายค่าฟอกไตก่อน แล้วค่อยไปทำเรื่องเบิก เธอรักษามา 4 เดือนแล้ว ใช้เงินตัวเองสำรองจ่ายค่าฟอกไตจนหมดตัว ทำให้ไม่มีเงินที่จะไปฟอกไตต่อเนื่องได้อีก มิหนำซ้ำยังอยู่ตัวคนเดียวไม่มีแรงที่จะเดินทางไปเบิกเงินในส่วนนี้คืนได้ด้วยตนเอง
“สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ พี่ ๆ ที่ผ่านมาเจอโพสต์นี้ ข้าพเจ้าได้ป่วยเป็นโรคไตระยะสุดท้าย ได้รักษาตัวเองมา 4 เดือนกว่าแล้ว โดยใช้สิทธิประกันสังคม แต่ค่าฟอกไตต้องสำรองจ่ายไปก่อน อาทิตย์หนึ่งต้องฟอก 3 วัน สำรองจ่ายจนเงินหมด ไม่มีจะฟอกไตแล้วค่ะ จนวันนี้ไม่ได้ฟอกมาจะอาทิตย์แล้วค่ะ ทรมานมาก จึงอยากจะขอความเห็นใจจากเพื่อน ๆ พี่ ๆ ทุกคนค่ะ ทุกวันนี้พ่อกับแม่เสียหมดแล้วค่ะ อยู่ตัวคนเดียว ขอความเห็นใจจากเพื่อน ๆ พี่ ๆ ในเฟซที่ผ่านเจอ ร่วมบริจาคค่าฟอกไต ขอบพระคุนนะคะที่ได้ช่วยต่อชีวิตให้ค่ะ ขอความเมตตาจากเพื่อน ๆ พี่ ๆ ที่ผ่านมาเจอโพสต์นี้นะคะ”
ล่าสุด 5 ก.พ. 69 ทีมข่าว โหนกระแส ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ โดยพบว่า เจ้าของโพสต์เป็นหญิง อายุ 47 ปี อาศัยอยู่ที่ย่านอ.บางกรวย จ.นนทบุรี เผชิญกับโรคไตระยะสุดท้าย ร่างกายซูบผอม เหนื่อยหอบง่าย ซึ่งผู้ป่วยหญิงรายนี้ได้เปิดใจกับทางทีมข่าวโหนกระแสทั้งน้ำตาว่า
“เคยเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง แต่ต้องพักงานเพื่อเข้ารับการรักษาตั้งแต่เดือนกันยายน 2568 โดยใช้สิทธิประกันสังคม ตอนแรกทาง รพ. ก็คิดส่วนต่าง ครั้งละ 250 บาทต่อการฟอกไต 1 ครั้ง ใช้สิทธิได้ภายใน 2 เดือน แล้วหลังจากนั้นต้องสำรองจ่ายไปก่อน จนกว่าแพทย์จะอนุมัติให้ โดยทาง รพ. จะให้เอกสารมา เพื่อนำไปยื่นเบิกกับประกันสังคม
ตอนนี้เหลืออยู่ตัวคนเดียว พ่อแม่เสียหมดแล้ว ญาติพี่น้องไม่มี ทำให้ไม่ได้ไปยื่นเบิกที่ประกันสังคม จนไม่มีเงินที่จะไปสำรองจ่ายค่ารักษาแล้ว เพราะตั้งแต่ป่วยมาก็ต้องหยุดงานเพื่อไปรักษาตัว โรคไตระยะสุดท้ายจะต้องทำการฟอกเอาของเสียของจากร่างกายวันเว้นวัน ก็ต้องหาเงินสำรองจ่ายไปก่อน แล้วค่อยไปทำเรื่องเบิกคืนจากประกันสังคมที่ยังต้องให้รอต่ออีก 60 วัน
ตอนนี้ไม่มีรายลได้อะไร ก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปสำรองจ่าย ทรัพย์ต่าง ๆ ที่เคยมีก็ขายหมดแล้ว รวมถึงเงินเก็บก็ไม่เหลือ เพระาต้องฟอกไตอาทิตย์ละ 3 ครั้ง ตอนแรกฟอกที่ รพ. ครั้งละ 2,482 บาท ยังไม่รวมค่าเดินทางและค่าเครื่องกรอง 2,000 บาท ที่อยู่ได้ 15-20 วัน ถ้าเบิกประกันสังคมได้ก็จะเสียส่วนต่าง1,500 บาทต่อครั้งในการฟอกไต แต่หลังจากไม่มีเงินก็ได้โทรหาปรึกษาเพื่อน เพื่อนจึงได้ติดต่อคลินิกฟอกไตให้ ฟอกไตครั้งละ 1,500 บาท แต่ก็ต้องสำรองจ่าย ค่ากรอง 1,000 บาท ค่าแท็กซี่ไปกลับอีก 300 บาท รวมแล้วมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000 บาทต่อครั้ง
ในกรณีแบบนี้ทำไมต้องออกเงินสำรองจ่ายไปก่อนแล้วไปยื่นเบิกที่หลัง ทำไมไม่ดูแลให้ผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตได้รับสิทธิการรักษาไปเลย เพราะบางคนไม่มีเงินมาสำรองจ่าย เพราะเขาไม่มีเงินจริง ๆ แบบนี้ถ้าคนป่วยที่ไม่มีเงินสำรองก็คือจบชีวิต เพราะอาการของโรคนี้ถ้าไม่ได้ฟอกไตเพื่อขับเอาของเสียในร่างกายออก ก็เสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากอาการน้ำท่วมปอด”
ผู้ป่วยหญิงเจ้าของโพสต์ เล่าต่อว่า “หลังจากทางประกันสังคมและเจ้าหน้าที่ รพ. ทราบเรื่องราวของตนในโซเซียล ก็พากันมาเยี่ยมที่ศูนย์ฟอกไต เพื่อสอบถามว่าให้ช่วยเหลืออะไร ตนก็บอกไปตรง ๆ ว่าไม่มีเงินสำรองจ่ายแล้ว หมดตัวแล้ว ซึ่งทางประกันสังคมก็รับเรื่องไปและแจ้งว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด โดยมีเจ้าหน้าที่มาขอสลิปที่ตนสำรองจ่ายไปก่อน เพื่อนำไปเร่งดำเนินการคืนเงินให้กับตน ซึ่งเป็นเงินตกค้างที่ตนสำรองจ่ายไปก่อนประมาณ 3-4 หมื่น ทั้ง ๆ ที่ความจริงที่ตนสำรองจ่ายไป จะอยู่ที่ 50,000-60,000 บาท แต่จะเบิกได้เพียงประมาณ 30,000-40,000 บาทเท่านั้น”
นอกจากนั้น ผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายรายนี้ ก็ยังชี้แนะถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงดูแลสิทธิของผู้ป่วยประกันสังคม ระบุว่า “ตนอยากให้ประกันสังคมดูแลเรื่องสิทธิของผู้ป่วยที่ต้องไปฟอกไต โดยไม่ต้องไปหาเงินมาสำรองจ่าย ตนอยากให้ประกันสังคมแก้ไขเร่งด่วน อยากให้ประกันสังคมเห็นใจประชาชนที่ไม่มีเงินสำรองจ่ายด้วย เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้แบบนี้คนไม่มีเงินไปจ่ายค่ารักษาก็คงต้องรอความตายอย่างเดียว
จากที่ตนป่วยมา 4 เดือนกว่า ทำให้ตนเห็นว่าประกันสังคมควรต้องปรับปรุงระบบการสำรองจ่าย คือประกันสังคมต้องจ่ายให้ผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตเลย อย่างตนที่เป็นผู้ป่วยโรคไตในระยะสุดท้ายแล้ว ไม่สามารถหยุดฟอกไตได้เลย ต้องฟอกไปตลอดชีวิต เพราะถ้าไม่ฟอกไตก็ทำให้เกิดอาการน้ำท่วมปอดตามมา
แม้ว่าตนจะได้รับเงินช่วยเหลือจากผู้ใจดีช่วยบริจาคผ่านทางบัญชีธนาคารมาให้จำนวนหนึ่ง แต่ตนก็ต้องนำไปใช้เป็นเงินสำรองจ่ายฟอกไต โดยที่ทางประกันสังคมยังไม่มีคำตอบให้ว่าจะเร่งคืนเงินสำรองจ่ายให้กับตนได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่”
