ญี่ปุ่น ประกาศงดจัดเทศกาลชมซากุระ หลังนักท่องเที่ยวทำพฤติกรรมทราม
เมืองฟูจิโยชิดะ ประกาศงดจัดเทศกาลชมซากุระ หลังนักท่องเที่ยวทำพฤติกรรมทราม หวั่นกระทบความสงบของประชาชนในพื้นที่
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว เดอะการ์เดียน รายงานว่า ทางการเมืองฟูจิโยชิดะ ประกาศว่าในปีนี้จะงดจัดเทศกาลซากุระ ซึ่งเป็นเทศกาลที่จัดยาวหนึ่งสัปดาห์และจัดมาต่อเนื่อง เพื่อเปิดให้ผู้ชมเข้าดูความสวยงามของต้นซากุระ และดึงดูดนักท่องเที่ยวมากกว่า 2 แสนคนต่อปี
โดยนายกเทศมนตรี กล่าวว่า “เบื้องหลังทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟฟูจิ คือความจริงที่ชีวิตอันสงบเงียบของประชาชนกำลังถูกคุกคาม เรามีความรู้สึกถึงวิกฤตอย่างรุนแรง เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตของประชาชน เราจึงตัดสินใจยุติเทศกาลที่จัดต่อเนื่องมายาวนาน 10 ปีลง”
พร้อมยกตัวอย่างอีกว่า มีนักท่องเที่ยวประพฤติตัวไม่เหมาะสมในเมืองอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเข้าไปบ้านคนอื่นเพื่อใช้ห้องน้ำ บุกรุกพื้นที่ส่วนบุคคล ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ปัสสาวะเรี่ยราด และทะเลาะกับประชาชนในพื้นที่
ซึ่งทางการกล่าวอีกว่า นักท่องเที่ยวในแต่ละวันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากค่าเงินเยนที่อ่อนตัวลงและสื่อสังคมออนไลน์ จึงตัดสินใจงดจัดในปีนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความวุ่นวาย
