ป๋าเทพ ซุปเปอร์หม่ำ เคยทะเลาะ สังข์ ดอกสะเดา นาน 3 ปี ใจหายเพื่อนจากไปไม่กลับ

ป๋าเทพ ซุปเปอร์หม่ำ เปิดใจปมเคยทะเลาะ สังข์ ดอกสะเดา นานเกือบ 3 ปี เผยกลับมาคุยกันครั้งสุดท้ายก่อนเพื่อนจากไป ส่งกำลังใจให้เพื่อนตลกไปสู่ภพภูมิที่ดี
จากกรณีการจากไปของตลกคนดัง สังข์ ดอกสะเดา หรือ นายมี สากล ด้วยโรคมะเร็ง ก่อนหน้านี้อาการทรุดหนัก มีไข้ขึ้นสูง ความดันและออกซิเจนในเลือดต่ำ การช่วยเหลือนั้นมีผลเสี่ยงมาก หากปั๊มหัวใจอาจซี่โครงหักและเลือดออก ถ้าปั๊มหัวใจสำเร็จลูกชายแจ้งข่าวเศร้าว่าพ่อจะเป็นเจ้าชายนิทรา แต่ถ้าปั๊มหัวใจไม่สำเร็จก็เสียชีวิต ทางครอบครัวได้ปรึกษาแพทย์แล้วว่าให้ช่วยสุดความสามารถ แต่ถ้าพ่อร่างกายไม่ไหวจะไม่ยื้อต่อ เพราะพ่อเหนื่อยมามากแล้ว
หลังจากข่าวการเสียชีวิตของสังข์ ดอกสะเดา ล่าสุด ป๋าเทพ ซุปเปอร์หม่ำ หรือ นายประไพ จำปา ออกมาเผยความลับที่ไม่เก็บเอาไว้ ก่อนหน้านี้ตนและตลกผู้ล่วงลับเคยทะเลาะกันมานานเกือบ 3 ปี ทั้งสองกลับมาพูดคุยกันตอนที่สังข์เข้าโรงพยาบาล หลังจากตนทราบข่าวก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ขอให้เพื่อนตลกไปไปสู่ภพภูมิที่ดี
“เราทะเลาะกัน มาเกือบ 3 ปี มาดีเอาก็ตอนที่เขาเข้าโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย พอมาได้ยินข่าวก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมาก ขอให้เพื่อนจงไปสู่ภพภูมิที่ดี สั่งดอกสะเดา จาก #ป๋าเทพซุปเปอร์หม่ำฮีโร่ ไม่เจ็บไม่ปวดแล้วเพื่อน”
ล่าสุด ทางครอบครัวของ สังข์ ดอกสะเดา เผยกำหนดการพิธีรดน้ำศพ สวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจ ระหว่างวันที่ 19 – 24 พฤษภาคม 2569 ณ วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดังนี้
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
- พิธีรดน้ำ : เวลา 15.00 น
- สวดพระอภิธรรม : เวลา 19.00 น. ครอบครัวสากลและสมาคมตลกประเทศไทย เจ้าภาพ
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
- สวดพระอภิธรรม เวลา 19.30 น. เจ้าภาพ
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
- สวดพระอภิธรรม เวลา 19.30 น. เจ้าภาพ
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
- สวดพระอภิธรรม เวลา 19.30 น. เจ้าภาพ
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
สวดพระอภิธรรม เวลา 19.30 น. เจ้าภาพ
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
- ถวายภัตตาหารเพล : เวลา 11.00 น.
- ทอดผ้าบังสกุล : เวลา 15.00 น.
- พิธีฌาปนกิจ : เวลา 16.00 น.
