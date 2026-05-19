อ.ปวิน เตือนสติ สอดอStyle ปมสงสัยเหยื่อถูกล่วงละเมิด ถ้าไม่มีความเห็นใจควรเงียบปาก
อ.ปวิน โพสต์ฟาด สอดอStyle ปมตั้งคำถามเรื่องการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ชี้ความเห็นอกเห็นใจเป็นของฟรี มีให้เพื่อนร่วมโลกได้ หากไม่อยากให้ก็ควรเงียบปาก
จู่ ๆ ก็เกิดประเด็นดราม่า หลังจากอินฟลูเอนเซอร์สาว สอดอStyle หรือ เส้นด้าย พิมพ์ลดา ออกมาโพสต์ข้อความตั้งคำถามเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศทางเพศว่า “เห็นใจเรื่องผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศมาก ๆ แต่เรื่องหนึ่งที่ไม่เข้าใจอันนี้ไม่ เกี่ยวกับเคสไหนสงสัยมานานมากคือ การ ขข ทางปาก เรียก ขข จริงๆ? เราสามารถ กัดกะปู๋คนที่ทําเราได้ไหม หรือเราก็เคลิ้ม กินไปก่อนอ้า ๆ ไปก่อน ถ้ากัดเดี๋ยวกลายเป็นทําร้าย รก. ไหม”
ในเวลาต่อมาเจอกระแสโซเชียลวิจารณ์อย่างหนัก กระทั่งเธอออกมาโพสต์ขอโทษที่ทำให้ทุกคนเข้าใจเจตนาผิดไป ไม่ได้คิดรอบคอบและไม่ได้ตระหนักรู้ว่าคำพูดของตนจะไปกระทบความรู้สึกใคร ทั้งยังเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก จึงขอใช้โอกาสนี้ในการกล่าวขอโทษกับผู้ที่เคยมีประสบการณ์เลวร้ายเช่นนี้ หลังจากที่ได้พูดคุยกับเพื่อนที่รู้เรื่องข้อกฎหมายแล้วเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่สร้างบาดแผลในจิตใจอย่างมาก ขอใช้เรื่องนี้เป็นบทเรียนให้ตนเองต่อไป
ล่าสุด อ.ปวิน หรือ ศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ออกมาโพสต์ข้อความโต้กลับอินฟลูฯ สาว ระบุว่า “Empathy เป็นของฟรีที่ให้กันได้ แต่มีคุณค่าและราคาสูง เราสามารถให้ empathy กับเพื่อนร่วมโลกได้ แต่ถ้าไม่อยากให้ เราก็สามารถเงียบปากได้ ไม่ต้องจำเป็นทำตัวเองให้เป็นxxxx”
พร้อมอธิบายกรณีการถูกล่วงละเมิดในมุมมองของตนว่า “ข่มขืนคือการล่วงละเมิดทางเพศโดยอีกฝ่ายหนึ่งไม่เต็มใจ และยิ่งหนักถ้าทำกับเยาวชน แม้ว่าเยาวชน ‘อาจเต็มใจ’ ก็ยังผิดกฎหมาย เราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน”
