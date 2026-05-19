เผยอาการ หมิง เฉินซัน หนุ่มจีนซุก C4 ออกจาก ICU แล้ว แต่ยังอยู่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่คุมเข้ม พักรักษาตัวเดี่ยวๆ รอผลตรวจเป็นทางการ
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี ได้มีการจับกุม นายหมิงเฉิน ซัน อายุ 31 ปีชาวจีน ที่ใช้บ้านเช่าหรูใน ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยพบว่าครอบครองอาวุธหลายชนิด พร้อมพบระเบิด C4 ซึ่งในช่วงคืนวันที่ 11 พ.ค. 69 ได้มีการนำตัวนายหมิงเฉินส่งโรงพยาบาลตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
นายยุทธนา นาคเรืองศรี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงอาการล่าสุดของ หมิงเฉิน ซัน ว่าสำหรับการรักษาพยาบาล ทางผู้ต้องขังได้รับการประเมินอนุญาตให้ออกจากหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันนอนพักรักษาตัวเดี่ยวๆ อยู่ที่วอร์ดผู้ป่วย ซึ่งค่อนข้างมีความมั่นคงสูง
โดยยังคงมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เฝ้าตรวจตราผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิด พร้อมกับกำลังสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางละมุง และหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.) กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ร่วมปฏิบัติภารกิจตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยโดยรอบพื้นที่โรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนการเยี่ยมของญาติ ยังไม่สามารถอนุญาตได้ เพราะผู้ต้องขังยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
สำหรับอาการล่าสุดดีขึ้น เริ่มรู้สึกตัว เริ่มแข็งแรงขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ที่พบปัญหาว่าผู้ต้องขังยังทานอาหารไม่ได้นั้น แต่หลังจากนี้เชื่อว่าจะเริ่มทานอาหารได้เล็กน้อย
ส่วนที่ผู้ต้องขังมีอาการชักเกร็งหมดสติในวันเกิดเหตุ ก็เชื่อว่ามาจากการทานยาประจำตัวเกินขนาด ในระหว่างก่อนที่จะถูกควบคุมตัวมาคุมขังยังเรือนจำฯ ซึ่งไม่ใช่ลักษณะของการใช้สารเสพติด ทั้งนี้ ผู้ต้องขังเองก็มีประวัติแจ้งว่ารักษาอาการซึมเศร้าอีกด้วย แต่ก็เป็นเรื่องของทางแพทย์ที่จะให้การวินิจฉัยรักษาตามขั้นตอน
ส่วนเรื่องผลตรวจเลือดต่าง ๆ อย่างเป็นทางการ จะเป็นในส่วนของแพทย์และเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของสำนวนคดีรับผิดชอบข้อมูล ส่วนในเรื่องของความวิตกกังวลหรือความเครียดสูงผิดปกติของผู้ต้องขังระหว่างการนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ตอนนี้ยังไม่น่าเป็นกังวลมากนัก
อย่างไรก็ตาม หากจะต้องนอนพักรักษาตัวที่ รพ. นานเพียงใดนั้น ตามขั้นตอนแล้วก็เป็นดุลพินิจแพทย์ แต่ในทางปฏิบัติอีกมิติหนึ่ง ราชทัณฑ์และตำรวจก็มีหน้าที่ต้องจัดกำลังไปเฝ้าดูติดตาม จึงทำให้อาจมีช่องว่างหรือโอกาสความไม่ปลอดภัย การเสี่ยงหลบหนีได้ จึงต้องพิจารณาเรื่องนี้ประกอบกับทางการรักษาของแพทย์ไปด้วย ทำให้หากราชทัณฑ์จะต้องนำตัวผู้ต้องขังกลับเรือนจำฯ ก็ต้องดูความเห็นของแพทย์ประกอบกับความปลอดภัยของผู้ต้องขังคู่ขนานกัน แต่ในตอนนี้ยังคงต้องนอนพักรักษาตัวที่ รพ.พัทยาปัทมคุณ ไปก่อน
