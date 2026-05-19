อาการน่าห่วง! โอเลี้ยง เชิญยิ้ม ป่วยปอดติดเชื้อ หายใจลำบาก ไม่มีแรงแม้แต่จะลุกเดิน

อัปเดตอาการป่วย โอเลี้ยง เชิญยิ้ม ป่วยหนัก-หายใจลำบาก ปอดติดเชื้อ ไม่มีแรงแม้แต่จะลุกเดิน ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลนานนับเดือน
ทำแฟนตลกห่วงหนัก กรณีอดีตพระเอก สุริยา เยาวสังข์ ออกมาแจ้งข่าวอาการป่วยของตลกคนดัง โอเลี้ยง เชิญยิ้ม หลังจากเดินทางไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ พร้อมแจ้งข่าวอาการป่วยหนักปอดติดเชื้อ หายใจลำบากทำให้ไม่มีแรงแม้แต่จะลุกเดิน รวมทั้งนำแพมเพิส, ครีมทาแผลกดทับ และเงินจำนวน 2,000 บาทไปมอบให้เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายในการรักษา
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 โอเลี้ยง เชิญยิ้ม อัปเดตข่าวให้ทราบผ่านเฟซบุ๊กว่าตนเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ เป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้ว
หลังจากแฟน ๆ ทราบข่าวต่างออกมาแสดงความเห็นเป็นห่วงตลกคนดัง อวยพรขอให้หายจากอาการป่วยโดยเร็ว อาทิ
“ขอให้แข็งแรงหายไว ๆ นะคะ”
“อนุโมทนา สาธุค่ะ… ขอให้พี่โอเลี้ยง มีอาการดีขึ้นโดยเร็ววันนะคะ”
“ขอพี่โอเลี้ยงหายไว ๆ นะครับ กลับมาสร้างความสุขให้กับแฟนคลับเหมือนเดิม…สู้ ๆ ครับพี่”
“ขอให้พี่โอเลี้ยง หายป่วยไวไวค่ะสู้ๆๆเป็นกำลังใจให้ค่ะ”
“ขอเป็นกำลังใจให้หายไว ๆ นะครับ”
