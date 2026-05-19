“พิพัฒน์” ศึกษาความเป็นไปได้ ลด-ยกเลิก รถไฟวิ่งเข้ากรุงเทพ แก้ปัญหาระยะยาว
พิพัฒน์ ศึกษาความเป็นไปได้ ลด-ยกเลิก รถไฟวิ่งเข้ากรุงเทพ เพื่อแก้ปัญหาลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุระยะยาว พร้อมปรับระบบรักษาความปลอดภัย
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมตั้งโต๊ะแถลง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา จากกรณีเหตุรถไฟชนรถประจำทาง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ใต้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์มักกะสัน ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ ถ.อโศกดินแดง แยกพระราม 9 – แยกอโศกเพชร เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 8 ศพ บาดเจ็บกว่า 30 รายนั้น
นายพิพัฒน์ กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมระบุว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้กระทรวงคมนาคม เร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง และวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก โดยเบื้องต้นได้สั่งการให้ รฟท. ศึกษาภายใน 3 เดือน ถึงความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟที่วิ่งเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน ผ่านจุดตัดทางรถไฟระดับดิน โดยเฉพาะเส้นทางสายตะวันออก สายใต้ และสายตะวันตก ซึ่งรวมกันมีจุดตัดประมาณ 27 จุด
เบื้องต้นมีแนวคิดให้รถไฟสายตะวันออกสิ้นสุดที่สถานีลาดกระบัง ส่วนสายใต้สิ้นสุดที่สถานีตลิ่งชัน ก่อนเชื่อมต่อการเดินทางด้วยรถโดยสาร ขสมก. รถไฟฟ้าสายสีแดง หรือ Airport Rail Link แทน พร้อมพิจารณามาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การสนับสนุนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และนโยบายตั๋วร่วม เพื่อไม่ให้ประชาชนมีภาระค่าเดินทางเพิ่มขึ้น โดยหากสามารถลดหรือยกเลิกการเดินรถผ่านจุดตัดในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นในได้ จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในระยะยาว
นายพิพัฒน์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ยังชี้แจงถึงประเด็นใบอนุญาตพนักงานขับรถไฟ ว่า ปัจจุบันมีทั้งใบอนุญาตที่ออกโดย รฟท. และใบอนุญาตตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางราง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ทำให้การออกใบอนุญาตตามกฎหมายของกรมรางยังไม่แล้วเสร็จ พร้อมกันนี้ กระทรวงคมนาคมได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง จำนวน 14 คน โดยมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน เพื่อเร่งตรวจสอบสาเหตุและข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ด้าน นายสิริพงศ์ เปิดเผยความคืบหน้าการเยียวยาผู้เสียหายว่า วงเงินช่วยเหลือเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ระดมทุกภาคส่วนเข้าช่วยเหลือ โดยเบื้องต้นผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยารวม 2,390,000 บาท ยังไม่รวมเงินช่วยเหลือจากกองทุนผู้ประสบภัยของสำนักนายกรัฐมนตรี ขณะที่ค่าปลงศพสามารถเบิกจ่ายได้ตามค่าใช้จ่ายจริงทุกบาท
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ จะได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่ 130,000 บาท และกรณีบาดเจ็บสาหัสหรือผ่าตัดสูงสุด 1,000,000 บาท รวมถึงกระทรวงคมนาคมจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดให้กับผู้ที่ยังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
ด้าน นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รักษาการผู้ว่าการ รฟท. ระบุว่า พนักงานขับรถไฟของ รฟท. ต้องผ่านการปฏิบัติงานในตำแหน่งช่างเครื่องไม่น้อยกว่า 7 ปี ก่อนสอบเป็นพนักงานขับรถ และต้องผ่านการตรวจสุขภาพรวมถึงสารเสพติดตามมาตรฐาน ปัจจุบัน รฟท. มีพนักงานขับรถประมาณ 911 คน จากกรอบอัตรา 1,200 คน และได้ส่งรายชื่อพนักงานเข้าสู่กระบวนการออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางรางแล้ว 591 ราย คาดว่าจะรับรองครบภายในเดือนกรกฎาคมนี้
สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหากับพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องกั้นถนนแล้ว โดยผลตรวจเบื้องต้นพบสารแอมเฟตามีนและกัญชาในร่างกายพนักงานขับรถไฟ ทำให้ รฟท.มีคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกจากงานเดินรถเป็นการชั่วคราวระหว่างสอบสวน พร้อมเตรียมปรับแผนการเดินรถสินค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน ให้เดินรถเฉพาะช่วงเวลา 22.00-04.00 น. เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงการจราจรหนาแน่น รวมถึงเตรียมนำระบบอัตโนมัติ ATP มาเชื่อมการทำงานร่วมกับเครื่องกั้นถนนในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาพัฒนาอีกประมาณ 2-3 ปี
