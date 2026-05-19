ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” ศึกษาความเป็นไปได้ ลด-ยกเลิก รถไฟวิ่งเข้ากรุงเทพ แก้ปัญหาระยะยาว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 พ.ค. 2569 10:24 น.| อัปเดต: 19 พ.ค. 2569 10:24 น.
76

พิพัฒน์ ศึกษาความเป็นไปได้ ลด-ยกเลิก รถไฟวิ่งเข้ากรุงเทพ เพื่อแก้ปัญหาลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุระยะยาว พร้อมปรับระบบรักษาความปลอดภัย

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมตั้งโต๊ะแถลง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา จากกรณีเหตุรถไฟชนรถประจำทาง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ใต้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์มักกะสัน ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ ถ.อโศกดินแดง แยกพระราม 9 – แยกอโศกเพชร เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 8 ศพ บาดเจ็บกว่า 30 รายนั้น

นายพิพัฒน์ กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมระบุว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้กระทรวงคมนาคม เร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง และวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก โดยเบื้องต้นได้สั่งการให้ รฟท. ศึกษาภายใน 3 เดือน ถึงความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟที่วิ่งเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน ผ่านจุดตัดทางรถไฟระดับดิน โดยเฉพาะเส้นทางสายตะวันออก สายใต้ และสายตะวันตก ซึ่งรวมกันมีจุดตัดประมาณ 27 จุด

เบื้องต้นมีแนวคิดให้รถไฟสายตะวันออกสิ้นสุดที่สถานีลาดกระบัง ส่วนสายใต้สิ้นสุดที่สถานีตลิ่งชัน ก่อนเชื่อมต่อการเดินทางด้วยรถโดยสาร ขสมก. รถไฟฟ้าสายสีแดง หรือ Airport Rail Link แทน พร้อมพิจารณามาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การสนับสนุนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และนโยบายตั๋วร่วม เพื่อไม่ให้ประชาชนมีภาระค่าเดินทางเพิ่มขึ้น โดยหากสามารถลดหรือยกเลิกการเดินรถผ่านจุดตัดในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นในได้ จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในระยะยาว

นายพิพัฒน์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ยังชี้แจงถึงประเด็นใบอนุญาตพนักงานขับรถไฟ ว่า ปัจจุบันมีทั้งใบอนุญาตที่ออกโดย รฟท. และใบอนุญาตตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางราง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ทำให้การออกใบอนุญาตตามกฎหมายของกรมรางยังไม่แล้วเสร็จ พร้อมกันนี้ กระทรวงคมนาคมได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง จำนวน 14 คน โดยมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน เพื่อเร่งตรวจสอบสาเหตุและข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ด้าน นายสิริพงศ์ เปิดเผยความคืบหน้าการเยียวยาผู้เสียหายว่า วงเงินช่วยเหลือเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ระดมทุกภาคส่วนเข้าช่วยเหลือ โดยเบื้องต้นผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยารวม 2,390,000 บาท ยังไม่รวมเงินช่วยเหลือจากกองทุนผู้ประสบภัยของสำนักนายกรัฐมนตรี ขณะที่ค่าปลงศพสามารถเบิกจ่ายได้ตามค่าใช้จ่ายจริงทุกบาท

ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ จะได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่ 130,000 บาท และกรณีบาดเจ็บสาหัสหรือผ่าตัดสูงสุด 1,000,000 บาท รวมถึงกระทรวงคมนาคมจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดให้กับผู้ที่ยังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

ด้าน นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รักษาการผู้ว่าการ รฟท. ระบุว่า พนักงานขับรถไฟของ รฟท. ต้องผ่านการปฏิบัติงานในตำแหน่งช่างเครื่องไม่น้อยกว่า 7 ปี ก่อนสอบเป็นพนักงานขับรถ และต้องผ่านการตรวจสุขภาพรวมถึงสารเสพติดตามมาตรฐาน ปัจจุบัน รฟท. มีพนักงานขับรถประมาณ 911 คน จากกรอบอัตรา 1,200 คน และได้ส่งรายชื่อพนักงานเข้าสู่กระบวนการออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางรางแล้ว 591 ราย คาดว่าจะรับรองครบภายในเดือนกรกฎาคมนี้

สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหากับพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องกั้นถนนแล้ว โดยผลตรวจเบื้องต้นพบสารแอมเฟตามีนและกัญชาในร่างกายพนักงานขับรถไฟ ทำให้ รฟท.มีคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกจากงานเดินรถเป็นการชั่วคราวระหว่างสอบสวน พร้อมเตรียมปรับแผนการเดินรถสินค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน ให้เดินรถเฉพาะช่วงเวลา 22.00-04.00 น. เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงการจราจรหนาแน่น รวมถึงเตรียมนำระบบอัตโนมัติ ATP มาเชื่อมการทำงานร่วมกับเครื่องกั้นถนนในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาพัฒนาอีกประมาณ 2-3 ปี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ชากีราชนะคดีภาษี ศาลสูงสเปนสั่งคืนเงินกว่า 60 ล้านยูโร ข่าวต่างประเทศ

ชากีราชนะคดีภาษี ศาลสูงสเปนสั่งคืนเงินกว่า 60 ล้านยูโร หลังสู้คดีมานานกว่า 8 ปี

2 นาที ที่แล้ว
นิติเวช ยืนยันชื่อเหยื่อ รถไฟชนรถเมล์ แล้ว 4 ร่าง เร่งตามหาญาติอีก 1 ศพ ข่าว

นิติเวช ยืนยันอัตลักษณ์เหยื่อ รถไฟชนรถเมล์ แล้ว 4 ร่าง เร่งตามหาญาติอีก 1 ศพ

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดใจ “GrabRanger” กลุ่มไรเดอร์จิตอาสา เจ้าของฉายา “ฮีโร่แห่งท้องถนน”

28 นาที ที่แล้ว
หมอยงยันอีโบลาไม่ระบาดใหญ่ทั่วโลก ชี้ความรุนแรงของโรคเป็นข้อจำกัดสำคัญ ข่าว

อีโบลาระบาดถึงไทยไหม? หมอยงตอบชัด เหมือนหรือต่างจากโควิด เตือนอย่าวิตก

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พริษฐ์” นั่งเก้าอี้ประธานวิปฝ่ายค้าน ไร้ชื่อคนจากพรรคเสรีรวมไทย-ไทยพรรคดี

36 นาที ที่แล้ว
ช็อก! ข้าวหมูแดง ย้อมสีชมพูบานเย็น ชาวเน็ตแซวผิดสูตร &#039;สงสัยเจ้าของร้านมีความรัก&#039; ข่าว

ช็อก! ข้าวหมูแดง ย้อมสีชมพูบานเย็น ชาวเน็ตแซวผิดสูตร ‘สงสัยเจ้าของร้านมีความรัก’

45 นาที ที่แล้ว
ชาวเน็ตจีนวิจารณ์ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ปมกดไลก์โพสต์ดราม่าครอบครัว ทราย สก๊อต บันเทิง

ชาวเน็ตจีนวิจารณ์ “ใบเฟิร์น” ปมกดไลก์โพสต์ดราม่าครอบครัว “ทราย สก๊อต”

58 นาที ที่แล้ว
ประวัติ &quot;สันติ ภิรมย์ภักดี&quot; ทายาท บุญรอดบริวเวอรี่ รุ่นที่ 3 แห่งอาณาจักรสิงห์ ข่าว

ประวัติ “สันติ ภิรมย์ภักดี” ทายาทผู้ก่อตั้ง บุญรอดบริวเวอรี่ รุ่นที่ 3 แห่งอาณาจักรสิงห์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! รถไฟเฉี่ยวชนคน ใกล้สถานีแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสัน หลังข้ามไปปัสสาวะ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป๋าเทพ ซุปเปอร์หม่ำ เปิดใจปมเคยทะเลาะ สังข์ ดอกสะเดา นานเกือบ 3 ปี บันเทิง

ป๋าเทพ ซุปเปอร์หม่ำ เคยทะเลาะ สังข์ ดอกสะเดา นาน 3 ปี ใจหายเพื่อนจากไปไม่กลับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยินดี! แมมโบ้ ภมรมนตรี ลูกชาย แซม ยุรนันท์ คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานริมทะเล บันเทิง

ร่วมยินดี! แมมโบ้ ยุรการ ลูกชาย แซม ยุรนันท์ คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานริมทะเล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบสองนักท่องเที่ยวมะกัน กระโดดเข้ากรง “พั้นช์คุง” ทำคอนเทนต์พิสดาร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ปวิน โต้เดือด สอดอStyle ปมตั้งคำถามเรื่องล่วงละเมิดทางเพศ ข่าว

อ.ปวิน เตือนสติ สอดอStyle ปมสงสัยเหยื่อถูกล่วงละเมิด ถ้าไม่มีความเห็นใจควรเงียบปาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“ศุภมาส” เผยถ้าคนไทยจะได้ดูบอลโลก ต้องเป็นราคาที่อธิบายได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจต้นหอม โร่แจง หลังถูกโยงปมฉาว &#039;ดาราดังซุกเด็กหนุ่ม 17&#039; ยันไม่เกี่ยวอักษรย่อ ย้ำ 2 เรื่องพึงระวัง บันเทิง

ดีเจต้นหอม โร่แจง หลังถูกโยงปมฉาว ‘ดาราดังซุกเด็กหนุ่ม 17’ ยันไม่เกี่ยวอักษรย่อ ย้ำ 2 เรื่องพึงระวัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิด 5 ภาพหายาก โปสเตอร์การรถไฟฯ เคยเตือนภัย &quot;อย่าข้ามทางรถไฟก่อนหยุดดูซ้าย ขวา&quot; ข่าว

เปิด 5 ภาพหายาก โปสเตอร์เตือนภัย รฟท. ชาวเน็ตเศร้า 60 ปีผ่านไปยังเกิดเหตุรถไฟชนรถเมล์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” ศึกษาความเป็นไปได้ ลด-ยกเลิก รถไฟวิ่งเข้ากรุงเทพ แก้ปัญหาระยะยาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบร่างนักท่องเที่ยวอิตาลี เสียชีวิตในขณะดำน้ำ อยู่ในส่วนห่างจากปากถ้ำที่สุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายสายหยุด ร่วมเฟรม “ทราย สก๊อต” พร้อมให้กำลังใจ หลังจบ โหนกระแส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักแสดงอาวุโส เศร้าสูญเสียสามี อดีตผู้ประกาศข่าว KBS เสียชีวิตในวัย 88 ปี หลังป่วยเรื้อรัง บันเทิงเกาหลี

นักแสดงอาวุโส เศร้าสูญเสียสามี อดีตผู้ประกาศข่าว KBS เสียชีวิตในวัย 88 ปี หลังป่วยเรื้อรัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแก้ว โพสต์ชม หนุ่ม กรรชัย หลังเชิญ ทราย สก๊อต ออกโหนกระแส ข่าว

ทนายแก้ว ชื่นชม หนุ่ม กรรชัย สัมภาษณ์ ทราย สก๊อต คำถามดีมาก-เน้นให้เกียรติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจ PR แนะนำ “สิงห์” รีบออกมาขอโทษ “ทราย สก็อต” ปลด “พาย” พ้นทุกตำแหน่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายนิด้า กางกฎหมายสวนกลับ &#039;สอดอStyle&#039; ปมสงสัยโดนข่มขืนทางปาก กัดป้องกันตัวได้ไหม? ข่าว

ทนายนิด้า กางกฎหมายสวนกลับ ‘สอดอStyle’ ปมสงสัยโดนข่มขืนทางปาก กัดป้องกันตัวได้ไหม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สอดอ Style โดนทัวร์ลง หลังโพสต์บังคับใช้ปากเรียกข่มขืน ถามเหยื่อทำไมไม่กัด หรือมันเคลิ้ม? บันเทิง

สอดอ Style โดนทัวร์ลง หลังโพสต์บังคับใช้ปากเรียกข่มขืนหรอ ถามเหยื่อทำไมไม่กัด หรือมันเคลิ้ม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังชง ครม. เคาะ &quot;ไทยช่วยไทยพลัส&quot; อัดฉีด 4 แสนล้าน กู้วิกฤติปากท้อง เศรษฐกิจ

คลังชง ครม. เคาะ “ไทยช่วยไทยพลัส” อัดฉีด 4 แสนล้าน กู้วิกฤติปากท้อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 พ.ค. 2569 10:24 น.| อัปเดต: 19 พ.ค. 2569 10:24 น.
76
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชากีราชนะคดีภาษี ศาลสูงสเปนสั่งคืนเงินกว่า 60 ล้านยูโร

ชากีราชนะคดีภาษี ศาลสูงสเปนสั่งคืนเงินกว่า 60 ล้านยูโร หลังสู้คดีมานานกว่า 8 ปี

เผยแพร่: 19 พฤษภาคม 2569
นิติเวช ยืนยันชื่อเหยื่อ รถไฟชนรถเมล์ แล้ว 4 ร่าง เร่งตามหาญาติอีก 1 ศพ

นิติเวช ยืนยันอัตลักษณ์เหยื่อ รถไฟชนรถเมล์ แล้ว 4 ร่าง เร่งตามหาญาติอีก 1 ศพ

เผยแพร่: 19 พฤษภาคม 2569

เปิดใจ “GrabRanger” กลุ่มไรเดอร์จิตอาสา เจ้าของฉายา “ฮีโร่แห่งท้องถนน”

เผยแพร่: 19 พฤษภาคม 2569
หมอยงยันอีโบลาไม่ระบาดใหญ่ทั่วโลก ชี้ความรุนแรงของโรคเป็นข้อจำกัดสำคัญ

อีโบลาระบาดถึงไทยไหม? หมอยงตอบชัด เหมือนหรือต่างจากโควิด เตือนอย่าวิตก

เผยแพร่: 19 พฤษภาคม 2569
Back to top button