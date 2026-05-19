“หม่อมกร” ประกาศเปิดตัว 24 พ.ค. ลงสมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่า ชูนโยบายกรุงเทพปลอดภัย
หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี ประกาศเปิดตัว 24 พ.ค. ลงสมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่า ชูนโยบายกรุงเทพปลอดภัย และน่าอยู่สำหรับทุกคน
หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี รองหัวหน้าพรรค และอดีตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคพลังประชารัฐ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. “SAVE BKK – BKK SAFT”
สวัสดีพี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร และ พี่ๆ เพื่อนๆ สื่อมวลชนทุกท่านครับ กรุงเทพฯ คือบ้านของเรา บ้านที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา รอยยิ้ม และความหวัง แต่ในขณะเดียวกัน บ้านหลังนี้ก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่พวกเราอยากเห็นความเปลี่ยนแปลง ปลอดภัยขึ้น น่าอยู่ขึ้น และมีอนาคตที่ดีกว่า เพื่อลูกหลานของเรา เพราะเราเชื่อว่า “กรุงเทพฯ ต้องปลอดภัย และน่าอยู่สำหรับทุกคน”
ในโอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชน และพี่น้องประชาชนทุกท่าน มาร่วมพูดคุย รับฟังวิสัยทัศน์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวเดินครั้งสำคัญไปพร้อมกัน ในงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร:
ดร.ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี (หม่อมกร)
• วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2569
• เวลา: 14.00 – 16.00 น.
• สถานที่: ณ สมาคมธรรมศาสตร์ (สาทร)
(เลขที่ 99 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร)
กำหนดการ (Agenda)
• 14:00 น. | เปิดตัวทีมงานและแม่ทัพมืออาชีพในด้านต่างๆ ที่พร้อมจะเข้ามาอาสารับใช้และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ
• 15:00 น. | ดร.ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี แถลงนโยบาย วิสัยทัศน์ และแนวคิดในการขับเคลื่อนเมืองหลวงของเรา
“เพราะเสียงของทุกคนคือพลัง และทุกความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนคือหัวใจสำคัญในการสร้างกรุงเทพฯ ที่ปลอดภัย“
พวกเราตั้งใจจริงที่จะมาร่วมคิด ร่วมทำ และรับใช้ทุกคน มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและส่งกำลังใจให้กันนะครับ แล้วพบกันตามวันและเวลาดังกล่าวครับ ขอบพระคุณจากใจจริงครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ชัชชาติ” เผยใบลาออกมีผลวันนี้ 17.00 น. ขอทำงานจนถึงวินาทีสุดท้าย
- ประวัติ อนุชา บูรพชัยศรี ชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. 2569 ประชาธิปัตย์ส่ง
- “ดร.โจ” กางแนวทางพัฒนากรุงเทพ ยกวาระแรกแก้ปัญหาโรงขยะอ่อนนุช
ติดตาม The Thaiger บน Google News: