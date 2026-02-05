ข่าวดาราบันเทิง

ถึงใคร? ดีเจเอกกี้ ฟาดนิ่ม ๆ ปมคบคนรวย ลั่น ขอคบคนไม่โกง ‘เจนสุดา’ โผล่เมนต์

เผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 17:57 น.
65
ดีเจเอกกี้ สวนปมเลือกคบคนรวย ไม่ทำให้รวยขึ้น

ดีเจเอกกี้ โพสต์สวนปมเลือกคบคนรวย ลั่น ขอเลือกคนจริงใจและไม่โกง เพื่อนดารา กาละแมร์-เจนสุดา โผล่เมนต์ ชาวเน็ตจับตาโยงไวรัล ‘ครูอ้อย’ ดราม่าคนจนทำให้ตกต่ำลง

ชาวเน็ตแห่ใส่ใจแบบด่วน ๆ กรณี ดีเจเอกกี้ เอกชัย ออกมาโพสต์ข้อความปริศนาเกี่ยวกับการเลือกคนคบ โดยจะคบหากับคนที่นิสัยดี ไม่ใช่ฐานะดี เพราะคนรวยที่นั่งขี้เกียจอยู่บ้านก็ไม่ได้รวยอยู่ดี สู้คบคนนิสัยดี จริงใจ และไม่คดโกงเพื่อนดีกว่า อีกทั้งฐานะไม่ใช่มาตรวัดคุณค่าของคน แต่ความดีสามารถทำให้พ้นจากคนไม่ดีได้

ดีเจเอกกี้ เอกชัย โพสต์ข้อความดังกล่าวผ่านอินสตาแกรม dj_eaky ระบุว่า “เลือกคบคนนิสัยดีค่ะ ฐานะไม่เกี่ยว คบคนรวยนั่งขี้เกียจอยู่บ้านก็ไม่รวยอยู่ดี คบคนนิสัยดีจริงใจไม่โกงเพื่อนดีกว่าค่ะ รวยจนไม่ได้วัด คุณค่าความเป็นคน และความดีก็ทําให้เรารอดพ้นจากคนไม่ดีค่ะ”

จากนั้นไม่นานเพื่อน ๆ ในวงการบันเทิงต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเห็นกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กาละแมร์ พัชรศรี ที่เข้ามาเมนต์ใต้ภาพด้วยอิโมจิหัวใจ 3 ดวง พร้อมข้อความว่า “อยากกดหัวใจให้ค่ะ” ฝั่งดีเจเอกกี้ ไม่รอช้าตอบกลับสั้น ๆ เพียงว่า “อุ๊ย” และอิโมจิหัวใจสีแดง 1 ดวง

รวมทั้ง เจนสุดา ปานโต เข้ามาคอมเมนต์เป็นอิโมจิหัวใจสีแดง 3 ดวง ขณะที่ อ๋อม สกาวใจ สนับสนุนข้อความของดีเจคนดัง พร้อมเมนต์ว่า “จิงค่ะ”

ดีเจเอกกี้ สวนปมเลือกคบคนที่ฐานะ
ภาพจาก Instagram : dj_eaky

อย่างไรก็ดี หลายคนสงสัยว่าข้อความดังกล่าวของดีเจเอกกี้ เอกชัย เป็นเพียงการเขียนประโยงคำคมหรือเชื่อมโยงถึงใครหรือไม่ ชาวเน็ตบางส่วนโยงประโยคดังกล่าวเข้ากับประเด็นที่ถูกพูดถึงของ ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต หรือ ดร.ฐิตินาถ ณ พัทลุง อดีตไลฟ์โค้ชคนดังที่ใช้ชีวิตหรูหราที่โมนาโก ได้ไปให้สัมภาษณ์ไว้โดยมีประโยคที่ไวรัลว่า “จงเป็นเพื่อนกับคนรวยอย่างน้อยคนนึง เพราะเพื่อนที่รวยจะสอนคุณว่าทำยังไงถึงจะรวย พวกเค้าจะให้เงินคุณเพื่อเริ่มธุรกิจ คนจนจะทำได้แค่ทำให้คุณตกต่ำลง” ประโยคดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการดูถูกคนจนหรือไม่

ต่อมา ครูอ้อย ออกมาอธิบายแล้วว่า “คำว่า ‘จน’ ในความหมายของดิฉัน ไม่ได้วัดจากจำนวนเงิน แต่วัดจากจิตใจ คนที่พอ พอใจ พอมี และมีความสุข คือคนรวย หลายคนอาจมีไม่มาก แต่มีใจงดงาม มีศักดิ์ศรี และได้รับความเคารพอย่างแท้จริง

ส่วนประเด็นที่มีคนสงสัยว่าเธอพูดว่าให้คบแต่คนรวยจริงไม่ เจ้าตัวตอบกลับว่า “ไม่จริงค่ะ มีคนถามครูว่า ถ้าอยากหลุดจากวงจรความจนซ้ำซาก ทำงานได้เงินมาก็เสียไป เก็บเงินไม่ได้สักที ต้องทำอย่างไร ครูจึงตอบว่าให้คบคนรวยในชีวิตสักอย่างน้อย 1 คน

คำว่า ‘คนรวย’ ของครูไม่ได้วัดจากเงินในบัญชี แต่วัดจาก ‘จิตใจ’ หรือ Rich Mindset คนที่ไม่หวงความรู้ ไม่หวงโอกาส ไม่หวงคอนเนคชั่น และพร้อมช่วยให้คนอื่นยืนได้ด้วยตัวเอง”

ดีเจเอ้กกี้

ครูอ้อย

 

sukanlaya s.

sukanlaya s.

