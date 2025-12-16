อุ๊ยแรง! เจนสุดา โพสต์ธรรมะคม ย้ำกฎแห่งกรรม-สวรรค์มีตา ใครอ่านมีสะดุ้ง

เคลื่อนไหวแล้ว ‘เจนสุดา ปานโต’ โพสต์ธรรมะประจำวัน เผยสวรรค์มีตา ์หลังระบายเรื่องทำงานไม่มีฉ้อโกง ทำคนสงสัยหมายถึงใคร?
หลังจากที่วานนี้ (15 ธันวาคม 2568) เจนสุดา ปานโต เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า janesuda_collection ออกมาโพสต์ข้อความระหว่างทำงาน พูดตรง ๆ “ทำงานแบบไม่วางแผนฉ้อโกง” พร้อมคำคม “ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน” ทำเอาหลายคนสงสัยว่าเธอต้องการสื่อความหมายถึงใครหรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้เกิดประเด็นที่หนึ่งในเพื่อนแก๊งนางฟ้า นานา ไรบีนา ยืมเงินเพื่อนและนำไปลงทุน ซึ่งเธอมียอดหนี้สูงสุดประมาณ 40 ล้านบาท
ล่าสุด เจนสุดา ปานโต โพสต์สตอรี่อินสตาแกรม janesuda ระหว่างที่เธอกำลังเดินทาง เจอรถคันตู้ที่อยู่ด้านหน้ามีสติ๊กเกอร์ติดอยู่ เธอจึงถ่ายวิดีโอเพื่อนำมาแชร์ต่อระบุว่า “กรรมคือผลของการกระทำ” และ “สวรรค์มีตา” พร้อมเขียนแคปชั่นว่า “ธรรมะประจำวัน”
