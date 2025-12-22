ข่าวดาราบันเทิง

เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 15:32 น.
เปิดใจครั้งแรก! ‘เจนสุดา’ เผยบทเรียนหลังมรสุมสูญ 40 ล้าน ยกสามีคือที่สุด ลั่น “เมื่อวานตายไปแล้ว วันนี้เกิดใหม่ได้เสมอ”

หลังจากเก็บตัวเงียบและ ไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อใดๆ มาพักใหญ่ เกี่ยวกับดราม่า โดน นานา ไรบีนา 1 ในแก๊งนางฟ้าหลอกชวนลงทุน ในที่สุด เจนสุดา ปานโต ก็ได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกผ่านรายการของ วู้ดดี้ วุฒิธร ถึงประเด็นดราม่าร้อนที่ทำให้เธอต้องสูญเสียเงินไปกว่า 40 ล้านบาท

เมื่อถูกถามถึงบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เจนสุดาตอบด้วยสติและทัศนคติเชิงบวกว่า “รู้สึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นดีเสมอ มีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นในสิ่งที่เลวร้ายที่เรากำลังเผชิญเสมอ”

เจนสุดาเล่าด้วยความซาบซึ้งใจว่า สิ่งที่ทำให้เธอยังยืนหยัดอยู่ได้คือครอบครัว โดยเฉพาะสามี พอล สิริสันต์ ที่พึ่งทางใจที่ดีที่สุด เจนสุดาถึงกับเอ่ยปากชมว่า “ครอบครัวเจนคือที่สุด สามีคือแบบโอ้โห!!…. ประเสริฐมาก คืออยู่ข้างๆ ตลอดเวลา ให้กำลังใจตลอดเวลา เรารู้สึกว่าเราเลือกคนไม่ผิด”

เจนสุดา ได้ทิ้งท้ายด้วยข้อคิดที่ตกผลึกจากความเจ็บปวดว่า การจมอยู่กับอดีตไม่มีประโยชน์ สิ่งสำคัญคือต้องรู้จักพลิกใจตัวเองให้ลุกขึ้นมา

“รู้สึกว่าทุกวันเราเกิดใหม่ได้เสมอ เมื่อวานนี้เราตายไปแล้ว วันนี้เราเกิดใหม่ เราคือคนใหม่ เราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอในทุกๆ วัน… เจนว่าจะไปจมอยู่ตรงนั้นมันไม่มีประโยชน์ บางทีเราก็ต้องคิด แล้วเราก็ต้องพลิก! เอาตัวเองขึ้น แล้วก็เดินหน้าต่อไป แค่นั้นเอง”

'เจนสุดา' เปิดใจครั้งแรก มรสุมสูญ 40 ล้าน ให้นานา ลั่นคติสอนใจ "เมื่อวานตายไปแล้ว"

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 15:32 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 15:32 น.
